À retenir L' accord d'entreprise pharmacie adapte les règles collectives au quotidien de l'officine.

Il ne peut jamais déroger aux minima salariaux ni à la classification fixés par la branche (IDCC 1996).

Sa validité repose sur une signature ≥ 50 % ou un référendum entre 30 et 50 %.

Le dépôt sur TéléAccords est obligatoire pour le rendre opposable.

Les spécificités liées à l'activité pharmaceutique : gardes, astreintes et travail du dimanche, restent encadrés par la convention collective.

Quelles sont les étapes clés d'un accord d'entreprise en officine ?

Avant d'entrer dans le détail, voici la chronologie type d'un projet d'accord. Elle aide à cadrer les délais, les acteurs et les livrables attendus à chaque jalon.

Étape Acteurs Délai indicatif Points de vigilance Diagnostic / cadrage Direction, CSE/DS 2 à 4 semaines Impacts paie et temps de travail Négociation Direction, DS / CSE / mandatés 2 à 8 semaines Traçabilité, projets écrits, chiffrages Signature Signataires habilités Immédiat Seuil majoritaire, périmètre Référendum (si besoin) Salariés électeurs 1 à 3 semaines Protocole, information, confidentialité Dépôt / publicité Employeur ≤ 15 jours TéléAccords, pièces, anonymisation Suivi / mise à jour Direction, CSE En continu Indicateurs, BDESE, révision

Pourquoi conclure un accord d'entreprise dans une pharmacie ?

L' accord d'entreprise pharmacie se négocie au niveau de l'officine pour ajuster les règles collectives aux besoins concrets : amplitudes étendues, gardes, polyvalence comptoir/back-office. Il complète la loi et la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) et devient opposable après signature valide et dépôt.

Il sécurise les sujets sensibles : horaires, repos et contreparties, gardes et astreintes, primes, aménagement du temps de travail , télétravail des fonctions support, épargne-temps, mobilité interne. L'objectif est triple : clarté pour les équipes, sécurité juridique pour le titulaire, prévisibilité pour la paie.

Quels sujets un accord d'entreprise pharmacie peut-il couvrir ?

L'accord peut porter sur tous les thèmes laissés ouverts par la branche, dès lors qu'il respecte l'ordre public social :

temps de travail : cycles, modulation du temps de travail , dimanche et soirée, repos, astreintes et gardes ;

rémunération : primes horaires atypiques, gardes, astreintes, polyvalence ;

organisation : télétravail des fonctions administratives, permanence, procédures RH internes ;

QVCT : prévention des risques, droit à la déconnexion, formation continue.

⚠️ Attention : l'accord ne peut jamais abaisser les minima salariaux ni modifier la classification fixés par la branche, ni déroger à l'ordre public social.

Deux configurations existent selon la présence ou non d'un délégué syndical et la taille de l'officine.

Officine avec délégué syndical

L'accord est négocié entre l'employeur et les délégués syndicaux. Pour être valide, il doit être signé par des organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE . Entre 30 % et 50 %, un référendum de validation auprès des salariés est possible (Art. L2232-12 du Code du travail).

Officine sans délégué syndical

50 salariés et plus : négociation avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale, ou à défaut avec des élus non mandatés (sur thèmes ouverts) ;

de 11 à 49 salariés : négociation possible avec des salariés mandatés ou des élus du CSE ;

moins de 11 salariés : projet d'accord soumis directement à la ratification des salariés à la majorité des deux tiers .

💡 Bon à savoir : la plupart des officines, de taille TPE, relèvent de la troisième configuration. Le projet d'accord se prépare alors avec soin et fait l'objet d'une information préalable claire avant le vote.

Quelles formalités de dépôt et de publicité ?

Une fois signé, l'accord doit être déposé sur TéléAccords dans un délai de 15 jours , accompagné de la version signée, de la liste des signataires et, le cas échéant, des procès-verbaux de référendum. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

La publicité ministérielle se fait via la base Légifrance, avec anonymisation partielle possible si les parties en font la demande. L'accord doit préciser sa durée , sa date d'entrée en vigueur , ses modalités de suivi , de révision et de dénonciation .

La convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) fixe des repères structurants : classification, minima salariaux, gardes, astreintes. L'accord d'entreprise ne peut pas abaisser ces garanties.

En revanche, il peut organiser autrement les horaires et leurs contreparties, créer des primes d'ouverture, encadrer plus finement les gardes et astreintes, sous réserve du respect de la branche et du droit du travail.

L'accord d'entreprise ne remplace pas l' accord de branche : il s'y articule en suivant la hiérarchie des sources prévue par le Code du travail.

Quels impacts en paie et en gestion RH ?

La mise en œuvre d'un accord d'entreprise pharmacie touche directement le bulletin de paie et le SIRH. Plusieurs paramétrages sont à anticiper :

paramétrage des cycles, majorations et contreparties (dimanche, nuit, astreintes, heures supplémentaires ) ;

alignement des primes et des minima avec la classification et le coefficient conventionnel ;

repos compensateurs et traçabilité des heures et des astreintes ;

mise à jour des contrats, avenants, notes internes et procédures ;

suivi des indicateurs dans la BDESE et information du CSE.

Prévoir une revue périodique, au moins annuelle, permet d'ajuster les paramètres quand les textes évoluent (revalorisations conventionnelles, nouvelles obligations légales).

💡 À noter : pour les accords qui modifient fortement l'organisation, consultez le CSE en amont et actualisez le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Quelles sont les bonnes pratiques pour sécuriser l'accord ?

Un accord robuste s'appuie sur quelques principes simples mais souvent négligés :

définir des objectifs mesurables et des indicateurs partagés entre direction et représentants du personnel ;

rédiger des clauses opérationnelles avec des périmètres clairs et des exemples concrets ;

prévoir des garanties d'équité interne et des voies de recours en cas de litige ;

insérer une clause de rendez-vous et préciser les modalités de révision ;

établir une cartographie budgétaire pour éviter les effets de bord en paie sur 12 et 24 mois.

Ces réflexes sécurisent l'accord, fluidifient les relations sociales et limitent les contentieux à venir.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification : 2026‑04‑02.