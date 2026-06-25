À retenir L'officine n'est pas un secteur saisonnier par nature : il faut prouver une activité récurrente sur une période fixe (ex. zone touristique estivale).

À défaut, mieux vaut un CDD pour remplacement ou pour accroissement temporaire d'activité.

Le CDD saisonnier peut être à terme précis ou à terme imprécis (fin de saison).

La prime de précarité n'est en principe pas due pour un CDD saisonnier (art. L1243-10 du Code du travail).

Écrit obligatoire, motif justifié et documents de fin de contrat restent incontournables.

Qu’est‑ce qu’un contrat saisonnier ?

Un emploi saisonnier correspond à des tâches qui se répètent chaque année selon une périodicité à peu près fixe , indépendante de la volonté de l’employeur, et liées aux rythmes de la saison (par exemple, afflux touristique estival). Les secteurs typiques sont l’agriculture, l’hôtellerie‑restauration et le tourisme. En pharmacie d’officine , la saisonnalité peut se rencontrer dans des zones touristiques où l’activité augmente de manière récurrente et prévisible (été, sports d’hiver, cures thermales, etc.).

Lorsque la hausse d’activité ne remplit pas ces critères (ex. promotion ponctuelle, épidémie imprévisible), on ne parle pas de saisonnalité ; la conclusion d’un contrat saisonnier n’est pas possible. Dans ce cas, il convient de recourir à un autre motif de CDD (accroissement temporaire, remplacement).

Le saisonnier en officine : dans quels cas est‑ce pertinent ?

La pertinence repose sur des indices objectifs :

récurrence annuelle de la période (dates comparables d'une année sur l'autre) ;

hausse significative et prévisible de la fréquentation ou du chiffre d'affaires ;

organisation habituelle de renforts à la même période.

Plus la preuve est documentée (tableaux d'activité, plannings historiques), plus le motif saisonnier est sécurisé. À défaut, mieux vaut un CDD pour accroissement temporaire d'activité ou un CDD de remplacement (congés d'été, arrêt maladie, maternité).

Quelles formes de CDD saisonnier sont possibles en officine ?

Deux configurations existent :

CDD à terme précis : les dates de début et de fin sont connues dès la signature (par exemple du 1ᵉʳ juillet au 31 août).

CDD à terme imprécis : le contrat indique une durée minimale et la survenance d'un événement mettant fin au contrat (« fin de la saison d'été, fermeture du point de vente secondaire »).

Dans les deux cas, le motif saisonnier doit être explicité et raccordé à la période concernée. L'écrit est obligatoire ; son absence expose à une requalification en CDI .

Quelles sont les règles de durée et de renouvellement du CDD saisonnier ?

La durée d'un CDD saisonnier couvre la période de saison justifiée. Le renouvellement et l'enchaînement suivent le Code du travail, avec des spécificités propres à la saisonnalité : certaines contraintes, comme le délai de carence entre deux contrats, peuvent être aménagées par la loi pour l'emploi saisonnier. En pratique, mieux vaut documenter chaque période et sécuriser le planning de fin de saison.

La période d'essai d'un CDD suit les règles légales : sa durée dépend de la durée contractuelle. Le temps de travail doit être précisé (temps plein ou partiel, modulation, travail du dimanche ou en soirée selon l'organisation de l'officine).

La rémunération respecte au minimum les minima de branche et du coefficient visé, ainsi que les majorations applicables (heures supplémentaires ou complémentaires, dimanches, nuits) et les droits associés (repos compensateur le cas échéant).

Les salariés en CDD saisonnier acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif (art. L3141-3 du Code du travail), dans les mêmes conditions qu'un CDD classique. S'ils ne peuvent pas être pris avant la fin du contrat, ils donnent lieu à une indemnité compensatrice de congés payés.

Côté repos hebdomadaire et travail dominical , l'officine bénéficie d'une dérogation permanente au repos dominical (art. L3132-12 du Code du travail) en raison de sa mission de service public. Concrètement, un salarié peut être planifié le dimanche, notamment en période de garde.

En CDD saisonnier, la prime de précarité n'est en principe pas due (art. L1243-10 du Code du travail). En revanche, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due pour les droits acquis non pris.

À l'échéance, l'employeur remet les documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail et bulletins correspondants. Toutes les étapes pratiques sont détaillées dans notre guide sur la fin de CDD.

Point de contrôle Questions à se poser Preuves/Actions Saisonnalité réelle La hausse d’activité est‑elle récurrente, prévisible, sur la même période ? Données d’activité N‑3/N‑2/N‑1, planning, ratio clients/ventes Motif du CDD Le motif « emploi à caractère saisonnier » est‑il justifié ? Rédaction du motif, lien avec la période Forme du terme Terme précis vs terme imprécis + durée minimale ? Clause dédiée, calendrier, fin d’événement Temps de travail Horaires, dimanches/soirées, gardes ? Grilles horaires, notes internes Paie Minima CCN, majorations, primes ? Simulation de paie, paramétrage Fin de contrat Indemnités, documents, passation ? Modèles à jour, check‑list de sortie

Quels cas d'usage alternatifs en officine ?

Quand la saisonnalité n'est pas caractérisée, d'autres dispositifs permettent de renforcer ponctuellement les équipes sans risquer la requalification. Voici les schémas les plus utilisés en officine :

remplacement (congés d'été, maladie, maternité) : CDD avec motif de remplacement et clauses dédiées.

accroissement temporaire (campagnes vaccinales, opérations de santé publique) : CDD pour surcroît d'activité, durée adaptée et fin prévisible.

contrats étudiants week-end : souvent un CDI à temps partiel, plus stable et plus simple à sécuriser qu'un saisonnier.

👉 À noter : le CDD d'usage ne s'applique pas à l'officine, qui ne figure pas dans la liste des secteurs concernés.

Quels sont les risques de requalification et les bonnes pratiques ?

Un motif saisonnier mal caractérisé expose à une requalification en CDI, à des rappels de salaire et à des dommages-intérêts. Pour limiter ce risque :

documenter la saisonnalité (plannings, données d'activité N-3/N-1) ;

soigner l'écrit et les clauses obligatoires ;

archiver les preuves de récurrence ;

paramétrer correctement la paie (rubriques, assiettes, majorations) ;

remettre les documents de fin de contrat dans les délais.

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Dernière vérification : 2026‑04‑02. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.