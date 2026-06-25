À retenir • Deux cas distincts : départ à la retraite (salarié) vs mise à la retraite (employeur). • Préavis : en pratique, on aligne sur la démission (départ) et sur le licenciement (mise à la retraite), sauf règle CCN contraire. • Indemnités : "mise à la retraite" ≥ indemnité légale de licenciement (au minimum) ; "départ à la retraite" : vérifier la CCN/accord (montants/conditions). • Régime social/fiscal : traitement différent selon départ ou mise à la retraite (plafonds/exonérations URSSAF/IR). • Solde de tout compte : documents obligatoires + traçabilité paie/DSN à sécuriser.

Définir le départ et la mise à la retraite

Départ à la retraite : décision du salarié remplissant les conditions d’âge et de droits à pension. Mise à la retraite : décision de l’employeur sous conditions légales (âge, procédure) et, le cas échéant, accord du salarié selon les cas. Les effets en paie (préavis, indemnité, régime social/fiscal) diffèrent selon le scénario.

En officine , anticiper l’organisation (remplacement, transmission, inventaires, accès logiciels) et caler la procédure sur la CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) et les règles légales.

Âge légal, procédure et calendrier

L’ âge légal de départ est relevé progressivement (réforme en vigueur) : se référer à la génération du salarié et aux textes actualisés (C. séc. soc.). L’ âge du taux plein dépend du nombre de trimestres et, à défaut, d’un âge plancher. La mise à la retraite par l’employeur n’est juridiquement possible qu’à certaines conditions d’âge et de procédure renforcée.

En pratique : notifier par écrit (LRAR/remise) la décision et les dates (préavis), organiser la passation et les accès, puis établir le solde de tout compte et les documents de fin de contrat à la date convenue.

Préavis applicable

À défaut de stipulation spécifique, on applique par analogie :

Départ à la retraite (salarié) : préavis de démission (références CCN ; en officine, repères usuels : ETAM 1 mois, cadres 3 mois).

Mise à la retraite (employeur) : préavis de licenciement (références légales/CCN selon ancienneté/catégorie).

Vérifier la CCN Pharmacie d’officine et les accords d’entreprise ; formaliser par écrit (point de départ, date de fin, éventuelle dispense avec effet en paie).

Indemnités de fin de carrière

Départ à la retraite (salarié) : l’existence/montant d’une indemnité de départ dépend du droit conventionnel (CCN, accord d’entreprise) et/ou des usages. Se référer aux textes applicables en officine (conditions d’ancienneté, calcul, arrondis, plafond).

Mise à la retraite (employeur) : versement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement , sous réserve d’un calcul plus favorable par la CCN/accord. Base de référence : comparer moyenne des 12 derniers mois et tiers des 3 derniers mois (avec réintégration prorata des primes à caractère de salaire), et retenir la plus favorable. Documenter le calcul (note de calcul en paie).

Régime social et fiscal

Le traitement URSSAF/IR diffère :

Départ à la retraite (salarié) : l’indemnité a, en principe, un régime social et fiscal moins favorable (soumise en grande partie), sauf cas particuliers prévus par la loi.

Mise à la retraite (employeur) : bénéficie d’ exonérations partielles sous plafonds légaux/fiscaux (part salariale/URSSAF et IR), selon l’origine des sommes et les limites en vigueur.

Vérifier chaque année les plafonds d’exonération , le régime CSG/CRDS , les cotisations applicables et le net imposable ; paramétrer les rubriques paie en conséquence.

Documents et solde de tout compte

Remettre : certificat de travail , reçu pour solde de tout compte , attestation destinée à Pôle emploi (même si non indemnisable), et bulletins afférents. Le solde comprend : salaire du mois, indemnité(s) (départ/mise), congés payés non pris, primes dues , régularisation d’avantages en nature si nécessaire.

Organisation en officine

Planifier le remplacement (recrutement/formation), la reprise des stocks et accès (logiciels, ordonnancier), la conservation des habilitations nécessaires jusqu’au dernier jour, et la clôture (révocation des accès, restitution du matériel). Tracer les décisions (courriers, feuilles de calcul, validations RH/paie).

Sujet À vérifier Pièces/Paramétrage Nature de la rupture Départ (salarié) vs mise (employeur) Courriers, LRAR, accusés Préavis Alignement démission/licenciement Courriers, planning, pointages Indemnité Légal vs CCN : retenir le + favorable Note de calcul, bulletins tests Régime social/fiscal Plafonds URSSAF/IR, CSG/CRDS Paramétrage rubriques/DSN Solde de tout compte Salaire, CP, primes, avantages Reçu STC, attestations, justificatifs Traçabilité Dossier complet de rupture Archivage RH/paie

Questions fréquentes

Le salarié peut‑il refuser une mise à la retraite ? Selon l’âge et la procédure, l’accord du salarié peut être requis ; se référer aux textes en vigueur.

Le préavis peut‑il être réduit ? Oui par accord écrit des parties ; formaliser les effets en paie (dispense/indemnisation).

Quelle base retenir pour l’indemnité ? Comparer 12 mois vs 1/3 des 3 derniers mois (primes à caractère de salaire réintégrées prorata) et retenir la plus favorable.

Quelle articulation avec la retraite complémentaire ? Les droits Agirc‑Arrco suivent leurs propres règles (valider la liquidation séparément).

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Dernière vérification : 2026‑04‑02. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.