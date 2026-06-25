À retenir La prime annuelle d'équipement est obligatoire après 12 mois d'ancienneté pour tous les salariés de pharmacie d'officine (article 9 de la CCN).

Son montant 2026 est de 92 € , versée en une fois avant le 31 octobre de chaque année civile.

Elle compense l' acquisition des tenues , et non leur entretien (pris en charge séparément par blanchisserie, frais réels ou indemnité).

Une indemnité d'entretien non justifiée est requalifiée en salaire soumis à cotisations ;

La traçabilité (politique interne, inventaires, justificatifs) est indispensable pour sécuriser les contrôles Urssaf.

Dans les pharmacies d'officine, le port d'une tenue professionnelle relève de la sécurité, de l'hygiène et de l'identification des équipes auprès du public. La convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) prévoit une obligation pour l'employeur : le versement d'une prime annuelle d'équipement à tous les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté .

Qu’est‑ce que la prime annuelle d'équipement en officine ?

En revanche, l'entretien des tenues peut donner lieu à une prise en charge spécifique qui doit être justifiée et tracée pour éviter toute requalification en élément de salaire.

La prime annuelle d'équipement est une somme forfaitaire versée obligatoirement par l'employeur à tous les salariés de l'officine ayant au moins 12 mois de présence dans l'entreprise. L'article 9 de la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) dispose :

"Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile."

Cette prime vise à compenser les frais d'acquisition et de renouvellement des tenues professionnelles (blouses, tuniques, chaussures adaptées, etc.) imposées par l'employeur ou l'usage de la profession.

Qui est éligible à la prime annuelle d'équipement ?

La prime annuelle d'équipement est obligatoire pour tous les salariés de l'officine, quel que soit :

leur statut : CDI , CDD , temps plein , temps partiel , contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ;

leur poste : pharmacien adjoint, préparateur en pharmacie, rayonniste, apprenti ;

leur ancienneté au-delà de 12 mois.

Condition : avoir 12 mois de présence révolus dans l'entreprise au moment du versement.

📌 Exemple : Un préparateur en pharmacie embauché le 1er janvier 2026 sera éligible à la prime d'équipement le 31 octobre 2027 (première prime après 12 mois d'ancienneté).

⚠️ Attention : un salarié embauché le 15 novembre 2025 ne sera éligible qu'à partir du 15 novembre 2026. Si la prime est versée avant cette date (par exemple le 31 octobre 2026), il ne la percevra que l'année suivante.

Montant applicable en 2026

Année Montant Statut juridique Date limite de versement 2026 92 € Disposition non étendue 31 octobre 2026 2025 90 € Accord étendu 31 octobre 2025

💡 Bon à savoir : le montant de la prime annuelle d'équipement est révisable chaque année par accord collectif. Il est donc recommandé de consulter régulièrement les avenants de branche pour vérifier les évolutions.

La prime annuelle d'équipement est considérée comme un remboursement de frais professionnels et bénéficie d'un traitement social et fiscal spécifique.

Élément Traitement Précision Cotisations sociales Exonérée Si versée dans les limites conventionnelles (92 € en 2026) CSG/CRDS Exonérée Dans la limite du montant conventionnel Impôt sur le revenu Non imposable Considérée comme frais professionnels Bulletin de paie À mentionner sur ligne dédiée Rubrique “Prime annuelle d’équipement” ou “Frais d’équipement CCN”

Le versement de la prime annuelle d'équipement doit respecter les règles suivantes :

périodicité : une fois par an, en une seule fois ;

date limite : au plus tard le 31 octobre de l'année civile ;

montant : 92 € en 2026 (disposition non étendue) ;

mode de versement : sur le bulletin de paie du mois concerné.

📌 Exemple : pour l'année 2026, l'employeur peut verser la prime le 31 octobre 2026 au plus tard (date butoir CCN), idéalement en septembre ou octobre pour simplifier la gestion.

La prime annuelle d'équipement est considérée comme un remboursement de frais professionnels et bénéficie d'un traitement social et fiscal spécifique.

⚠️ Attention : si l'employeur verse un montant supérieur à 92 € , la fraction excédentaire sera soumise à cotisations sociales , CSG/CRDS et impôt sur le revenu.

Pour intégrer la prime annuelle d'équipement dans votre logiciel de paie :

Étape 1 : créer une rubrique dédiée

libellé : "Prime annuelle d'équipement CCN" ;

code : PAE_PHARMA (ou selon nomenclature interne) ;

type : remboursement de frais professionnels .

Étape 2 : paramétrer les assiettes

non soumis : cotisations Urssaf, Agirc-Arrco, prévoyance, CSG/CRDS ;

non soumis : net imposable ;

inclus : net à payer.

Étape 3 : automatiser le versement annuel

configurer un rappel automatique en septembre ;

filtrer les salariés éligibles (≥ 12 mois d'ancienneté ) ;

générer le versement sur le bulletin d'octobre.

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Au-delà de la prime annuelle d'équipement obligatoire, l'employeur doit organiser l' entretien des tenues professionnelles imposées. Trois options sont possibles.

Option Traitement paie Avantages Inconvénients Documents obligatoires Blanchisserie employeur Pas de rubrique paie Simple en paie, hygiène maîtrisée Coût fixe entreprise Contrat prestataire, bons Frais réels Exonéré si justifié Souplesse pour le salarié Gestion des justificatifs Factures, politique interne Indemnité forfaitaire Exonéré si proportionné Simplicité versement Risque de requalification Politique, contrôles

💡 Bon à savoir : la blanchisserie employeur est recommandée pour simplifier la gestion paie et éviter les risques de requalification.

Quelles pièces conserver pour sécuriser un contrôle Urssaf ?

note de service ou règlement imposant la tenue, périmètre des postes et modalités d'entretien ;

mise à disposition : inventaires, dotations, échanges, remplacements ;

politique de remboursement : plafonds, périodicité, justificatifs, circuit de validation ;

justificatifs de frais : factures pressing, achats de produits ;

blanchisserie : contrat prestataire, bons de livraison, plannings ;

paramétrage paie : rubriques, assiettes, CSG-CRDS, net imposable.

💡 Bon à savoir : conserver l'ensemble de ces documents pendant 6 ans (délai de prescription Urssaf).

Quels sont les cas particuliers en pharmacie d'officine ?

temps partiel et alternance : la prime annuelle d'équipement est versée en intégralité (92 €), mais l' indemnité d'entretien doit être proratisée selon le temps de présence ;

remplacements et CDD courts : préciser dès l'embauche la fourniture et l'entretien des tenues ; la prime d'équipement n'est due qu'après 12 mois d'ancienneté ;

multi-sites : coordonner la politique pour éviter les doubles prises en charge de la prime annuelle ;

tenues spécifiques : formaliser des fréquences d'entretien renforcées si nécessaire.

Quelle procédure interne mettre en place ?

Étape 1 : vérifier et verser la prime annuelle d'équipement

identifier les salariés ayant 12 mois d'ancienneté au 31 octobre 2026 ;

verser 92 € avant le 31 octobre sur le bulletin de paie ;

créer une rubrique dédiée exonérée de cotisations.

Étape 2 : choisir et formaliser le mode d'entretien des tenues

rédiger une politique tenue/entretien (note de service ou règlement intérieur) ;

choisir : blanchisserie employeur (recommandé), frais réels ou indemnité forfaitaire ;

fixer des plafonds mensuels et désigner les responsables de validation.

Étape 3 : archiver et contrôler

centraliser la documentation (politique, inventaires, factures, contrats) ;

conserver les pièces pendant 6 ans (délai de prescription Urssaf) ;

effectuer un audit annuel de la proportionnalité des indemnités.

Quels risques en cas d'erreur de versement ?

Une prime d’entretien non justifiée peut être requalifiée en élément de salaire : rappel de cotisations, impact sur le net imposable, pénalités et intérêts. L’absence de traçabilité (politique, inventaires, factures, bons de blanchisserie) fragilise la position de l’officine.

⚠️ Attention : Un contrôle Urssaf peut remonter sur 3 ans (délai normal) ou 5 ans en cas de mauvaise foi. Le coût moyen d'une requalification d'indemnité d'entretien : rappel de cotisations + 5 % de majoration + 0,2 % d'intérêts par mois.