Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Prime annuelle d'équipement – Convention collective Pharmacie d’officine (IDCC 1996)
Prime annuelle d'équipement en pharmacie d’officine
Prime annuelle d'équipement en pharmacie d'officine : montant 2026, conditions d'éligibilité et modalités de versement. Comment distinguer la prime obligatoire de l'indemnité d'entretien facultative pour sécuriser la paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Plus de 20 000 officines en France
Champ d'application
Pharmacie d'officine, Commerce de détail de produits de santé
À retenir
La prime annuelle d'équipement est obligatoire après 12 mois d'ancienneté pour tous les salariés de pharmacie d'officine (article 9 de la CCN).
Son montant 2026 est de 92 € , versée en une fois avant le 31 octobre de chaque année civile.
Elle compense l' acquisition des tenues , et non leur entretien (pris en charge séparément par blanchisserie, frais réels ou indemnité).
Une indemnité d'entretien non justifiée est requalifiée en salaire soumis à cotisations ;
La traçabilité (politique interne, inventaires, justificatifs) est indispensable pour sécuriser les contrôles Urssaf.
Dans les pharmacies d'officine, le port d'une tenue professionnelle relève de la sécurité, de l'hygiène et de l'identification des équipes auprès du public. La convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) prévoit une obligation pour l'employeur : le versement d'une prime annuelle d'équipement à tous les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté .
Qu’est‑ce que la prime annuelle d'équipement en officine ?
En revanche, l'entretien des tenues peut donner lieu à une prise en charge spécifique qui doit être justifiée et tracée pour éviter toute requalification en élément de salaire.
La prime annuelle d'équipement est une somme forfaitaire versée obligatoirement par l'employeur à tous les salariés de l'officine ayant au moins 12 mois de présence dans l'entreprise. L'article 9 de la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) dispose :
"Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile."
Cette prime vise à compenser les frais d'acquisition et de renouvellement des tenues professionnelles (blouses, tuniques, chaussures adaptées, etc.) imposées par l'employeur ou l'usage de la profession.
Qui est éligible à la prime annuelle d'équipement ?
La prime annuelle d'équipement est obligatoire pour tous les salariés de l'officine, quel que soit :
leur statut : CDI , CDD , temps plein , temps partiel , contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ;
leur poste : pharmacien adjoint, préparateur en pharmacie, rayonniste, apprenti ;
leur ancienneté au-delà de 12 mois.
Condition : avoir 12 mois de présence révolus dans l'entreprise au moment du versement.
📌 Exemple : Un préparateur en pharmacie embauché le 1er janvier 2026 sera éligible à la prime d'équipement le 31 octobre 2027 (première prime après 12 mois d'ancienneté).
⚠️ Attention : un salarié embauché le 15 novembre 2025 ne sera éligible qu'à partir du 15 novembre 2026. Si la prime est versée avant cette date (par exemple le 31 octobre 2026), il ne la percevra que l'année suivante.
Montant applicable en 2026
|Année
|Montant
|Statut juridique
|Date limite de versement
|2026
|92 €
|Disposition non étendue
|31 octobre 2026
|2025
|90 €
|Accord étendu
|31 octobre 2025
💡 Bon à savoir : le montant de la prime annuelle d'équipement est révisable chaque année par accord collectif. Il est donc recommandé de consulter régulièrement les avenants de branche pour vérifier les évolutions.
Comment verser la prime annuelle d'équipement sur le bulletin de paie ?
La prime annuelle d'équipement est considérée comme un remboursement de frais professionnels et bénéficie d'un traitement social et fiscal spécifique.
|Élément
|Traitement
|Précision
|Cotisations sociales
|Exonérée
|Si versée dans les limites conventionnelles (92 € en 2026)
|CSG/CRDS
|Exonérée
|Dans la limite du montant conventionnel
|Impôt sur le revenu
|Non imposable
|Considérée comme frais professionnels
|Bulletin de paie
|À mentionner sur ligne dédiée
|Rubrique “Prime annuelle d’équipement” ou “Frais d’équipement CCN”
Le versement de la prime annuelle d'équipement doit respecter les règles suivantes :
périodicité
: une fois par an, en une seule fois ;
date limite : au plus tard le 31 octobre de l'année civile ;
montant : 92 € en 2026 (disposition non étendue) ;
mode de versement : sur le bulletin de paie du mois concerné.
📌 Exemple : pour l'année 2026, l'employeur peut verser la prime le 31 octobre 2026 au plus tard (date butoir CCN), idéalement en septembre ou octobre pour simplifier la gestion.
La prime annuelle d'équipement est considérée comme un remboursement de frais professionnels et bénéficie d'un traitement social et fiscal spécifique.
⚠️ Attention : si l'employeur verse un montant supérieur à 92 € , la fraction excédentaire sera soumise à cotisations sociales , CSG/CRDS et impôt sur le revenu.
Pour intégrer la prime annuelle d'équipement dans votre logiciel de paie :
Étape 1 : créer une rubrique dédiée
libellé : "Prime annuelle d'équipement CCN" ;
code : PAE_PHARMA (ou selon nomenclature interne) ;
type : remboursement de frais professionnels .
Étape 2 : paramétrer les assiettes
non soumis : cotisations Urssaf, Agirc-Arrco, prévoyance, CSG/CRDS ;
non soumis : net imposable ;
inclus : net à payer.
Étape 3 : automatiser le versement annuel
configurer un rappel automatique en septembre ;
filtrer les salariés éligibles (≥ 12 mois d'ancienneté ) ;
générer le versement sur le bulletin d'octobre.
Comment traiter l'entretien des tenues professionnelles en paie ?
Au-delà de la prime annuelle d'équipement obligatoire, l'employeur doit organiser l' entretien des tenues professionnelles imposées. Trois options sont possibles.
|Option
|Traitement paie
|Avantages
|Inconvénients
|Documents obligatoires
|Blanchisserie employeur
|Pas de rubrique paie
|Simple en paie, hygiène maîtrisée
|Coût fixe entreprise
|Contrat prestataire, bons
|Frais réels
|Exonéré si justifié
|Souplesse pour le salarié
|Gestion des justificatifs
|Factures, politique interne
|Indemnité forfaitaire
|Exonéré si proportionné
|Simplicité versement
|Risque de requalification
|Politique, contrôles
💡 Bon à savoir : la blanchisserie employeur est recommandée pour simplifier la gestion paie et éviter les risques de requalification.
Quelles pièces conserver pour sécuriser un contrôle Urssaf ?
note de service ou règlement imposant la tenue, périmètre des postes et modalités d'entretien ;
mise à disposition : inventaires, dotations, échanges, remplacements ;
politique de remboursement : plafonds, périodicité, justificatifs, circuit de validation ;
justificatifs de frais : factures pressing, achats de produits ;
blanchisserie : contrat prestataire, bons de livraison, plannings ;
paramétrage paie : rubriques, assiettes, CSG-CRDS, net imposable.
💡 Bon à savoir : conserver l'ensemble de ces documents pendant 6 ans (délai de prescription Urssaf).
Quels sont les cas particuliers en pharmacie d'officine ?
temps partiel et alternance : la prime annuelle d'équipement est versée en intégralité (92 €), mais l' indemnité d'entretien doit être proratisée selon le temps de présence ;
remplacements et CDD courts : préciser dès l'embauche la fourniture et l'entretien des tenues ; la prime d'équipement n'est due qu'après 12 mois d'ancienneté ;
multi-sites : coordonner la politique pour éviter les doubles prises en charge de la prime annuelle ;
tenues spécifiques : formaliser des fréquences d'entretien renforcées si nécessaire.
Quelle procédure interne mettre en place ?
Étape 1 : vérifier et verser la prime annuelle d'équipement
identifier les salariés ayant 12 mois d'ancienneté au 31 octobre 2026 ;
verser 92 € avant le 31 octobre sur le bulletin de paie ;
créer une rubrique dédiée exonérée de cotisations.
Étape 2 : choisir et formaliser le mode d'entretien des tenues
rédiger une politique tenue/entretien (note de service ou règlement intérieur) ;
choisir : blanchisserie employeur (recommandé), frais réels ou indemnité forfaitaire ;
fixer des plafonds mensuels et désigner les responsables de validation.
Étape 3 : archiver et contrôler
centraliser la documentation (politique, inventaires, factures, contrats) ;
conserver les pièces pendant 6 ans (délai de prescription Urssaf) ;
effectuer un audit annuel de la proportionnalité des indemnités.
Quels risques en cas d'erreur de versement ?
Une prime d’entretien non justifiée peut être requalifiée en élément de salaire : rappel de cotisations, impact sur le net imposable, pénalités et intérêts. L’absence de traçabilité (politique, inventaires, factures, bons de blanchisserie) fragilise la position de l’officine.
⚠️ Attention : Un contrôle Urssaf peut remonter sur 3 ans (délai normal) ou 5 ans en cas de mauvaise foi. Le coût moyen d'une requalification d'indemnité d'entretien : rappel de cotisations + 5 % de majoration + 0,2 % d'intérêts par mois.
Foire Aux Questions (FAQ)
Oui , la prime annuelle d'équipement est obligatoire pour tous les salariés de l'officine ayant 12 mois d'ancienneté révolus, conformément à l' article 9 de la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996).
Elle doit être versée en une seule fois, au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. Le montant 2026 est fixé à 92 € (disposition non étendue).
⚠️ Attention : cette prime est distincte d'une éventuelle indemnité d'entretien des tenues. Elle compense les frais d'acquisition des tenues professionnelles , tandis que l'indemnité d'entretien (facultative) compense les frais de nettoyage .
La prime annuelle d'équipement est obligatoire (article 9 CCN) : 92 € versés une fois par an avant le 31 octobre après 12 mois d'ancienneté . Elle compense l' acquisition des tenues .
L' indemnité d'entretien est facultative : montant et fréquence libres (mensuelle, trimestrielle). Elle compense le nettoyage des tenues .
Les deux sont exonérées de cotisations si respectivement le montant conventionnel est respecté (prime) et si l'indemnité est justifiée et proportionnée (entretien).
💡 Bon à savoir : les deux peuvent coexister. Un salarié peut recevoir la prime d'équipement (92 €/an) et une indemnité d'entretien (par exemple 20 €/mois).
Non , la prime annuelle d'équipement est versée en intégralité (92 € en 2026), quel que soit le temps de travail (temps plein, temps partiel, alternance).En revanche, l' indemnité d'entretien forfaitaire (si elle existe) doit être proratisée selon le temps de présence effective.📌 Exemple :
salarié à 50 % : prime d'équipement = 92 € (montant plein) ;
salarié à 50 % : indemnité d'entretien = 12,50 €/mois (si plafond de 25 €/mois).
Le non-versement de la prime annuelle d'équipement constitue une infraction conventionnelle et peut entraîner :
réclamation du salarié pour rappel de salaire ;
contentieux prud'homal avec condamnation au paiement de la prime + dommages et intérêts ;
contrôle de l'inspection du travail pour non-respect de la CCN ;
rappel de salaire sur 3 ans en cas de contrôle Urssaf (si absence totale de trace).
💡 Bon à savoir : la prime annuelle d'équipement est un droit acquis pour le salarié dès qu'il remplit la condition d'ancienneté. L'employeur ne peut pas y déroger.
Pour qu'une indemnité forfaitaire d'entretien soit admise en frais professionnels (et donc exonérée de cotisations ), l'employeur doit pouvoir justifier :
obligation de port de la tenue professionnelle (note de service, règlement intérieur) ;
politique interne formalisée (plafonds, critères, périodicité) ;
proportionnalité du montant (en fonction du poste, de la fréquence d'utilisation) ;
contrôles réguliers de la réalité de l'entretien ;
traçabilité (inventaires, dotations, échanges).
⚠️ Attention : à défaut de ces éléments, l'indemnité sera requalifiée en élément de salaire soumis à cotisations sociales , CSG/CRDS et impôt sur le revenu.
Recommandation
: privilégier le
remboursement de frais réels
sur justificatifs ou la
blanchisserie employeur
pour sécuriser le traitement paie.
Non , si l'employeur verse une indemnité d'entretien (forfaitaire ou sur frais réels) exonérée de cotisations sociales , le salarié ne peut pas déduire les frais d'entretien de ses tenues professionnelles de sa déclaration d'impôts.En revanche, si l'employeur ne prend pas en charge l'entretien (absence totale d'indemnité), le salarié peut déduire les frais réels d'entretien de ses revenus imposables, à condition de :
renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % ;
opter pour la déduction des frais réels ;
conserver les justificatifs (factures pressing, tickets produits).
💡 Bon à savoir : l'option pour les frais réels s'applique à l' ensemble des revenus du foyer fiscal et nécessite une comptabilité rigoureuse.