À retenir L' IDCC 1996 désigne la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (brochure 3052).

Environ 21 000 officines et l'ensemble de leurs salariés relèvent de cette CCN.

L'IDCC doit obligatoirement apparaître sur chaque bulletin de paie.

La vérification s'effectue via le bulletin, la DSN et le dossier Légifrance.

Chaque avenant de branche modifie les minima, classifications ou indemnités à appliquer.

Quelles différences entre l'IDCC 1996 et les autres références de l'officine ?

Plusieurs identifiants coexistent dans une pharmacie. Pour éviter les confusions sur le bulletin de paie ou en DSN, voici les distinctions essentielles entre l' IDCC 1996 et les autres références utilisées au quotidien.

Référence Ce que c’est Ce que ce n’est pas IDCC 1996 Identifiant de la CCN Pharmacie d’officine Un code d’activité NAF / APE Code statistique d’activité de l’établissement La preuve de la CCN applicable SIREN / SIRET Identifiants d’entreprise/établissement Un identifiant de CCN Accord d’entreprise Règles négociées au niveau de l’officine Un remplacement de la CCN sur les minima/classifications Officine vs PUI Vente au public (officine) Pharmacie à usage intérieur (cadre distinct)

Qu’est‑ce que l’IDCC ?

L' Identifiant de Convention Collective (IDCC) est un code numérique à 4 chiffres attribué à chaque convention collective nationale. Il identifie sans ambiguïté le texte applicable dans l'entreprise et figure obligatoirement sur le bulletin de paie.

Chaque code IDCC renvoie à un périmètre professionnel (branche) et à un texte de référence. Il guide notamment l'application :

des minima salariaux,

des classifications,

de certaines primes et majorations,

des procédures de préavis, d'indemnités et d'organisation du temps de travail.

Quel est l’IDCC de la pharmacie d’officine ?

La convention collective nationale de la pharmacie d'officine est identifiée par l' IDCC 1996 , sous le numéro de brochure 3052 . C'est le texte de branche de référence pour les officines de pharmacie de détail (commerce au public).

💡 Bon à savoir : l'IDCC et le numéro de brochure renvoient au même texte. L'IDCC sert à l'identification administrative (paie, DSN), la brochure correspond à l'édition papier officielle.

Plusieurs documents internes permettent un contrôle croisé :

bulletin de paie : mention « Convention collective : Pharmacie d'officine – IDCC 1996 » ;

DSN : contrôle de cohérence via les identifiants de CCN renseignés ;

DPAE et registre du personnel : cohérence des données d'identification sociale ;

Légifrance : consulter le dossier de la CCN pour confirmer l'IDCC et les avenants à jour.

En cas de groupe multi-activités ou multi-établissements, le choix de la convention collective est déterminé par l' activité principale de chaque établissement et les contrats de travail qui orientent le rattachement.

⚠️ Attention : l'absence d'IDCC sur le bulletin de paie peut entraîner un redressement et des sanctions pour l'employeur.

Qui est couvert par la CCN pharmacie d'officine (IDCC 1996) ?

La CCN Pharmacie d'officine (IDCC 1996) couvre les officines (commerce de détail de produits pharmaceutiques au public) et l'ensemble de leurs salariés :

préparateurs en pharmacie,

pharmaciens adjoints,

employés,

techniciens et agents de maîtrise,

cadres.

⚠️ À ne pas confondre : les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé relèvent d'autres cadres (secteur public ou privé non lucratif), distincts de l' IDCC 1996 .

Quels sont les impacts de l'IDCC 1996 sur la paie et la RH ?

L'application de l' IDCC 1996 se traduit par plusieurs paramétrages concrets :

minima salariaux et classification : grilles par coefficient de salaire et catégorie (employés, agents de maîtrise, cadres), avec un salaire minimum conventionnel à respecter ;

temps de travail et contreparties : dimanches et nuits travaillés, gardes et permanences, repos compensateurs, selon la CCN et les accords/arrêtés locaux ;

rupture du contrat : préavis, indemnités de licenciement et d'inaptitude, règles d'exécution et de suspension ;

absences et congés : événements familiaux, congé de deuil, maternité et paternité, avec d'éventuelles améliorations conventionnelles.

Toute mise à jour d'avenant exige un paramétrage paie immédiat et une information interne aux équipes.

Terme Ce que c’est Ce que ce n’est pas IDCC 1996 Identifiant de la CCN Pharmacie d’officine Un code d’activité NAF/APE Code statistique d’activité de l’établissement La preuve de la CCN applicable SIREN/SIRET Identifiants d’entreprise/établissement Un identifiant de CCN Accord d’entreprise Règles négociées au niveau de l’officine Remplacement de la CCN sur minima/classification Officine vs PUI Vente au public (officine) Pharmacie à usage intérieur (cadre distinct)

Il est obligatoire de mentionner la CCN sur le bulletin de paie (ex. « Convention collective : Pharmacie d’officine – IDCC 1996 »). Les documents internes (règlement intérieur, notes de service, intranet, contrats de travail) doivent rester cohérents et être mis à jour à chaque avenant impactant la paie ou l'organisation.

Une veille structurée évite les écarts de paramétrage :

Légifrance : dossier CCN et flux d'avenants ;

TéléAccords : suivi des accords d'entreprise déposés ;

notes professionnelles : ordres et organisations locales sur les gardes et permanences.

👉 À mettre en place : un contrôle trimestriel des paramétrages paie (minima, majorations, libellés) et un journal de conformité indiquant la date d'application et les références sources.

Sécurisez l’application de votre CCN avec PayFit Veille des avenants, mise à jour des minima et des libellés, contrôle des bulletins en continu. Demander une démo

Dernière vérification : 2026‑04‑02. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.