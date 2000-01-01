Ne restez jamais sans réponse grâce à PayFit Copilot

Absolument. La sécurité de vos données est notre priorité. Trois garanties clés :

certification ISO 27001 : sécurité auditée et certifiée ;

données hébergées en Europe : stockage 100 % européen, conformité RGPD totale ;

confidentialité totale : vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner l'IA.

PayFit Copilot accède uniquement aux informations nécessaires pour répondre à vos questions, dans le strict respect de la confidentialité et de la réglementation européenne.