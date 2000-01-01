Ne restez jamais sans réponse grâce à PayFit Copilot
Parce que chaque question mérite une réponse sur mesure, nous avons développé PayFit Copilot :
le premier agent IA paie et RH qui s'appuie sur vos données, votre historique et votre contexte.
Bien plus qu’un simple chatbot
Personnalisation
Réponses sur mesure, qui prennent en compte les données de votre entreprise.
Fiabilité
Agent IA contextuel formé spécifiquement sur la législation et paie française.
Sécurité
Zéro fuite : vos données sont hébergées en UE, certifiées ISO 27001. Vos échanges ne servent jamais à entraîner notre IA.
24 / 7
des réponses à tout moment, immédiatement
82 %
de nos clients accomplissent leurs tâches plus facilement
72 %
de nos clients gagnent du temps chaque jour
L'IA qui vous comprend vraiment
Adapté à votre réalité
PayFit Copilot s'appuie sur votre convention collective, vos accords d'entreprise, votre structure. Des réponses toujours personnalisées, jamais génériques.
Décisions éclairées
Fini les approximations coûteuses en gestion de paie. PayFit Copilot est fiable et conforme. Vous prenez des décisions en toute confiance.
Précis pour chaque profil
PayFit Copilot s'appuie sur l'historique de l'utilisateur. Question d'un administrateur ou d'un salarié : la réponse est propre au statut de chacun.
Disponible pour tous, tout le temps
Accessible jour et nuit
Urgence un soir avant la clôture, question sur une prime pendant les vacances : administrateurs et collaborateurs ont accès à PayFit Copilot 24/7.
Aucune limite d'utilisateurs
PayFit Copilot est accessible à toute votre entreprise. Administrateurs, managers, salariés : même service, même rapidité. Personne n'est exclu.
Sans jugement ni gêne
Question délicate sur un sujet sensible ? PayFit Copilot répond sans jugement et en toute confidentialité. Vos collaborateurs osent enfin tout demander.
Du temps gagné pour ce qui compte le plus
Rapide en permanence
72 % de nos administrateurs réalisent leurs tâches RH et paie plus rapidement. Moins de recherche, moins d'attente.
Votre alter ego au quotidien
Vos collaborateurs ont des questions ? Avant, ils venaient vous voir à chaque fois. Dorénavant, ils interrogent PayFit Copilot d'abord.
Conçu pour vous libérer du temps
Moins de temps sur les sollicitations récurrentes, plus de temps pour accompagner vos équipes. Vous vous concentrez sur ce qui a le plus de valeur : l'humain.
Nos clients parlent de PayFit Copilot
“PayFit Copilot est un outil génial, qui apporte des réponses claires et détaillées à mes questions simples.”
Yuna Lesteven
“Je ne peux plus faire sans ! Cela contribue à enlever une frustration énorme. En tant que dirigeant non expert RH, je suis en mesure de gérer mon équipe en quasi toute autonomie !”
Jérôme Pasquet
“PayFit Copilot, c'est super. Depuis, je contacte beaucoup moins le support. C'est très agréable de pouvoir l'utiliser à tout moment.”
Mélissa
Questions fréquentes
Mes données sont-elles sécurisées avec PayFit Copilot ?
Absolument. La sécurité de vos données est notre priorité. Trois garanties clés :
certification ISO 27001 : sécurité auditée et certifiée ;
données hébergées en Europe : stockage 100 % européen, conformité RGPD totale ;
confidentialité totale : vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner l'IA.
PayFit Copilot accède uniquement aux informations nécessaires pour répondre à vos questions, dans le strict respect de la confidentialité et de la réglementation européenne.
Comment PayFit Copilot m'aide-t-il à gagner en autonomie ?
PayFit Copilot vous permet de débloquer vos situations paie et RH immédiatement, sans attendre une réponse du support. Vous avez une question à 22h en pleine clôture ? Un doute sur une prime le dimanche ? PayFit Copilot vous répond en quelques secondes, 24/7.
Résultat : 72 % de nos administrateurs réalisent leurs tâches RH et paie plus rapidement et 82 % accomplissent leurs tâches plus facilement. Vous prenez vos décisions en toute confiance, au moment où vous en avez besoin, pas en fonction des horaires du support.
PayFit Copilot peut-il gérer mes situations paie complexes ?
Oui. PayFit Copilot s'appuie sur l'expertise PayFit : notre Centre d'aide, l'historique de milliers de cas clients résolus par nos équipes, et bientôt les documentations légales officielles. Chaque réponse est adaptée à votre contexte spécifique : votre convention collective, vos accords d'entreprise, votre structure.
PayFit Copilot ne vous donne pas une réponse générique trouvée sur internet, mais la solution qui correspond à votre réalité. 81 % de nos administrateurs font confiance aux réponses qu'ils reçoivent. Vous pouvez vous appuyer sur PayFit Copilot pour gérer vos situations complexes sereinement.
Que se passe-t-il si PayFit Copilot ne peut pas répondre à ma question ?
Si votre question sort du champ d'expertise de PayFit Copilot ou nécessite une analyse plus approfondie, vous serez redirigé vers les ressources les plus pertinentes de notre Centre d'aide ou vers notre service client pour un accompagnement personnalisé. Nous privilégions la transparence : vous recevrez toujours une indication claire plutôt qu'une réponse approximative. La fiabilité avant tout.
Comment me connecter à PayFit Copilot ?
PayFit Copilot est accessible directement depuis votre espace PayFit, sans installation ni configuration. Connectez-vous à votre compte et lancez une conversation. C'est aussi simple que ça. Disponible 24/7, vous pouvez poser vos questions où vous voulez, quand vous voulez.
Mes collaborateurs ont-ils accès à PayFit Copilot ?
Oui. PayFit Copilot est disponible pour tous vos collaborateurs directement depuis leur espace personnel. Ils peuvent poser toutes leurs questions RH et paie en toute autonomie.
Toutes leurs conversations restent 100 % privées et confidentielles. Rien n'est partagé avec vous ou les managers. Vos collaborateurs trouvent leurs réponses seuls, vous recevez moins de questions routinières. Tout le monde y gagne.
Puis-je avoir accès à PayFit Copilot sans être client ?
Non, PayFit Copilot est exclusivement réservé à nos clients. Il est inclus dans tous nos forfaits, sans surcoût.