Qu'est-ce que la convention collective du négoce médico-technique ?

La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982, brochure 3286) a été conclue le 9 avril 1997. Elle régit les conditions de travail et d'emploi dans un secteur en pleine expansion, lié à l'accompagnement des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie.

Son champ d'application couvre l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer. Les entreprises concernées exercent principalement des activités de vente, de location ou de maintenance de matériel médical destiné aux particuliers et aux établissements de santé : fauteuils roulants, lits médicalisés, dispositifs d'assistance respiratoire, prothèses et orthèses, équipements de perfusion ou de nutrition.

La branche médico-technique rassemble environ 2 850 entreprises et 30 700 salariés en France (source : OPCO EP / DARES). L'OPCO de rattachement est l'OPCO Entreprises de proximité.

Quelle est la grille des salaires minima de la convention médico-technique ?

La grille de salaires minima hiérarchiques (SMH) de la convention médico-technique repose sur 14 niveaux, répartis en trois statuts. Voici les montants en vigueur depuis l'avenant n° 2 du 20 février 2026 :

Statut Niveau Salaire minimum brut mensuel Employés E1 1 837 € Employés E2 1 857 € Employés E3 1 879 € Employés E4 1 909 € Techniciens et agents de maîtrise TAM5 1 967 € Techniciens et agents de maîtrise TAM6 2 050 € Techniciens et agents de maîtrise TAM7 2 174 € Techniciens et agents de maîtrise TAM8 2 278 € Cadres C9 2 536 € Cadres C10 2 744 € Cadres C11 3 074 € Cadres C12 3 365 € Cadres C13 3 727 € Cadres D14 4 141 €

Ces montants constituent des minima : votre entreprise peut verser une rémunération supérieure, mais jamais inférieure à ces seuils.

Qu'est-ce que la convention collective du négoce médico-technique ?

La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982, brochure 3286) a été conclue le 9 avril 1997. Elle encadre les conditions de travail dans un secteur lié à l'accompagnement des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie.

Son champ d'application couvre tout le territoire national, y compris les départements d'outre-mer. Les entreprises concernées vendent, louent ou entretiennent du matériel médical destiné aux particuliers et aux établissements de santé : fauteuils roulants, lits médicalisés, dispositifs d'assistance respiratoire, prothèses et orthèses, équipements de perfusion ou de nutrition.

La branche rassemble environ 2 850 entreprises et 30 700 salariés en France (source : OPCO EP / Dares). L'OPCO de rattachement est l'OPCO Entreprises de proximité.

Bon à savoir : Le code NAF/APE principal rattaché à cette convention est le 4774Z (commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé). Le code 7729Z (location d'autres biens personnels et domestiques) peut également relever de cette convention. D'autres codes NAF peuvent être concernés selon l'activité réelle exercée.

Quelles entreprises sont couvertes par la convention médico-technique ?

Cette convention s'applique aux entreprises dont l'activité principale consiste en :

la vente ou la location de matériels et fournitures destinés à l'assistance de personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ;

l'équipement médical à destination des particuliers ou des collectivités de santé ;

la réalisation de prestations de services liées à ces activités : installation, maintenance, suivi technique au profit des mêmes bénéficiaires.

Pour déterminer si votre entreprise relève de cette convention, vérifiez que votre activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er. Le critère déterminant reste l'activité réelle exercée, pas le seul code APE attribué par l'Insee.

La classification des emplois repose sur un système par points depuis l'accord du 13 janvier 2022. Cette nouvelle grille remplace progressivement l'ancien système à cinq niveaux et coefficients, avec une architecture en trois statuts.

Quels sont les trois statuts de la nouvelle classification ?

Les trois statuts de la nouvelle classification sont :

employés (niveaux E1 à E4) : postes d'exécution et d'assistance, avec un nombre de points minimum allant de 3 à 10 ;

techniciens et agents de maîtrise (niveaux TAM5 à TAM8) : postes techniques et d'encadrement intermédiaire, de 15 à 22 points ;

cadres (niveaux C9 à D14) : postes d'expertise, d'encadrement et de direction, à partir de 27 points.

Une période transitoire a permis aux entreprises de repositionner leurs salariés dans la nouvelle grille tout en préservant leurs droits acquis. L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2025, après extension par arrêté.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention médico-technique ?

La durée de la période d'essai varie selon votre statut dans la classification. Le renouvellement est possible une seule fois, sous réserve d'un accord exprès entre vous et votre employeur.

Statut Durée initiale Renouvellement Employés (E1 à E4) 2 mois 1 fois, d’un commun accord Techniciens et agents de maîtrise (TAM5 à TAM8) 3 mois 1 fois, d’un commun accord Cadres (C9 à D14) 4 mois 1 fois, d’un commun accord

Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN médico-technique ?

La durée de la période d'essai varie selon le statut du salarié dans la nouvelle classification. Le renouvellement est possible une seule fois, sous réserve d'un accord exprès entre les deux parties.

Statut Durée initiale Renouvellement Employés (E1 à E4) 2 mois 1 fois, d’un commun accord Techniciens et AM (TAM5 à TAM8) 3 mois 1 fois, d’un commun accord Cadres (C9 à D14) 4 mois 1 fois, d’un commun accord

👉 À noter : un délai de prévenance s'applique si vous ou votre employeur souhaitez rompre le contrat pendant la période d'essai. Ce délai dépend de votre ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture.

Les congés annuels suivent les dispositions légales. La période de référence court du 1er juin au 31 mai, et le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre.La convention prévoit des jours supplémentaires pour ancienneté :

1 jour ouvrable à partir de 10 ans d'ancienneté ;

2 jours ouvrables à partir de 15 ans ;

3 jours ouvrables à partir de 20 ans.

Des congés supplémentaires pour fractionnement peuvent aussi s'ajouter. Pour les congés exceptionnels pour événements familiaux, la convention accorde notamment 5 jours ouvrés pour le mariage ou le Pacs, 3 jours ouvrés pour une naissance ou une adoption, et 3 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou d'un ascendant en ligne directe.

Le maintien de salaire complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) dès un an d'ancienneté. Le délai de carence est de 4 jours calendaires pour les employés en maladie non professionnelle, et disparaît pour les cadres ou en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.Le taux et la durée d'indemnisation progressent avec votre ancienneté, de 30 jours à 90 % pour les premières années jusqu'à 90 jours à 90 % au-delà de 31 ans de présence.

Quelles sont les garanties de prévoyance et de complémentaire santé ?

La convention impose un régime de prévoyance obligatoire couvrant l'ensemble des salariés. Les garanties incluent le capital décès, la rente éducation pour les enfants à charge, et l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente.Pour la complémentaire santé, vous affiliez tous vos salariés dès leur embauche à un régime obligatoire. Vous prenez en charge 60 % de la cotisation du salarié seul, les 40 % restants étant à la charge du salarié.

Quelles primes et indemnités prévoit la convention médico-technique ?

La prime de fidélité récompense l'ancienneté de vos salariés :

300 € après 10 ans ;

400 € après 15 ans ;

et 500 € après 20 ans de présence.

L'indemnité de licenciement se calcule à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/5 du salaire brut mensuel moyen par année de présence pour les non-cadres, avec une majoration de 50 % pour les cadres de plus de 48 ans révolus.

Quels sont les principaux thèmes couverts par la convention médico-technique ?

La convention collective médico-technique encadre de nombreux sujets qui structurent la relation de travail au quotidien :

salaires et grille de rémunération ;

coefficient et classification ;

période d'essai ;

congés payés ;

RTT et durée du travail ;

mutuelle et frais de santé ;

prévoyance ;

arrêt maladie ;

indemnité repas ;

calcul de salaire ;

cotisations.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-13.