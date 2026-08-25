À retenir L' OPCO EP (opérateur de compétences des entreprises de proximité) est l'opérateur désigné pour toute la branche.

La rémunération des apprentis suit uniquement les taux légaux : la convention collective ne prévoit pas de majoration.

Les contrats de professionnalisation bénéficient de taux supérieurs au droit commun : 60 %/70 % avant 21 ans, puis 75 %/85 % de 21 à 25 ans.

Le SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026 (12,31 € de l'heure).

La classification par points va de 5 points pour le niveau E1 jusqu'à 39 points pour les cadres dirigeants (C9 à D14).

La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) couvre environ 2 850 entreprises : négoce de matériel médical, prestations de services médico-techniques, commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, location de dispositifs médicaux.

Deux dispositifs permettent de recruter un jeune ou un demandeur d'emploi en alternance dans ces entreprises : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Chacun répond à des règles propres, que la branche complète sur certains points.

Quels contrats d'alternance existe-t-il dans la branche médico-technique ?

Deux contrats permettent de former un salarié en alternance dans la branche : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.Le contrat d'apprentissage (articles L. 6211-1 à L. 6261-1 du Code du travail) s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il vise l'obtention d'un diplôme d'État ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Le contrat de professionnalisation (articles L. 6325-1 à L. 6332-14 du Code du travail) s'ouvre aux 16-25 ans en formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

Quel OPCO accompagne les entreprises de la branche médico-technique ?

L'OPCO EP (opérateur de compétences des entreprises de proximité) accompagne les entreprises de la branche médico-technique pour le financement de l'alternance.Cette désignation résulte de l'accord du 12 mars 2020, étendu le 2 avril 2021. L'avenant du 12 décembre 2024, étendu le 3 juillet 2025, confirme cette attribution et actualise les conditions de prise en charge : frais pédagogiques, rémunération pendant la formation, transport, restauration et hébergement.

Que prévoit l'accord de branche sur les contrats de professionnalisation ?

L'accord du 17 janvier 2013, étendu le 4 octobre 2013, encadre les contrats de professionnalisation dans la branche médico-technique.

Il fixe une durée de contrat comprise entre 6 et 12 mois, portée jusqu'à 24 mois pour les bénéficiaires sans qualification ou pour les diplômes RNCP. Il prévoit aussi des taux de rémunération supérieurs au droit commun, détaillés plus bas.

Quelle rémunération pour un apprenti dans cette convention collective ?

La rémunération d'un apprenti dans cette branche suit uniquement les taux légaux : la convention collective ne prévoit aucune majoration spécifique.Le salaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC, selon l'âge de l'apprenti et son année d'exécution du contrat (article D. 6222-26 du Code du travail) :

Âge 1ère année 2ème année 3ème année Moins de 18 ans 27 % 39 % 55 % 18 à 20 ans 43 % 51 % 67 % 21 à 25 ans 53 % 61 % 78 % 26 ans et plus 100 % 100 % 100 %

👉 À noter Pour les 21 ans et plus, le salaire minimum conventionnel (SMC) du niveau d'emploi occupé peut se substituer au SMIC, s'il est plus favorable.

Quelle rémunération pour un salarié en contrat de professionnalisation ?

La rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dans cette branche dépasse les taux légaux, grâce à l'accord du 17 janvier 2013 (article 5).

Âge Taux de base Taux majoré (diplôme ≥ bac professionnel) Moins de 21 ans 60 % du SMIC 70 % du SMIC 21 à 25 ans 75 % du SMIC 85 % du SMIC 26 ans et plus 85 % du salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au SMIC 85 % du salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au SMIC

Bon à savoir Ces taux conventionnels (60 %/70 % et 75 %/85 %) sont supérieurs aux taux légaux de droit commun (55 %/65 % et 70 %/80 %). C'est un avantage propre à cette convention collective.



Quelles obligations pèsent sur le maître d'apprentissage et le tuteur ?

Le maître d'apprentissage et le tuteur accompagnent l'alternant au quotidien, mais leurs conditions diffèrent selon le contrat.

Le maître d'apprentissage

Pour encadrer un apprenti, le salarié doit justifier :

un diplôme dans le même domaine que la qualification préparée, complété d'un an d'expérience professionnelle en rapport avec cette qualification ;

ou deux ans d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Le tuteur en contrat de professionnalisation

Le tuteur doit justifier de deux ans d'expérience minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.Il peut suivre trois alternants maximum simultanément, ou deux si le tuteur est lui-même l'employeur. L'OPCO EP peut financer la formation de ces tuteurs.

Quelle est la durée des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ?

La durée du contrat d'apprentissage varie de 6 mois à 3 ans, portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés. La formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit représenter au moins 25 % de la durée totale du contrat.La durée du contrat de professionnalisation va de 6 à 12 mois, portée jusqu'à 24 mois par accord de branche pour certains publics. La formation théorique représente entre 15 % et 25 % de cette durée, avec un minimum de 150 heures.

À quel niveau de classification se situe un alternant dans cette branche ?

La classification de la branche repose sur un système de points, et non sur des coefficients traditionnels.

Catégorie Niveaux Points Employés E1 à E4 de 5 à 15 points Techniciens et agents de maîtrise TAM5 à TAM8 de 17 à 27 points Cadres C9 à D14 de 28 à 39 points

Cette grille résulte de l'accord du 13 janvier 2022, étendu le 22 septembre 2023. La majorité des alternants de la branche se positionne sur les niveaux E1 à E4, ou TAM5-TAM6 pour les profils techniciens en formation supérieure.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-17.