Quelles sont les garanties de prévoyance dans la convention collective médico-technique ?
L'accord du 25 septembre 2020 instaure un régime obligatoire de prévoyance pour tous les salariés de la branche. Capital décès modulé, rentes éducation, incapacité temporaire et invalidité : cette page détaille chaque garantie, les taux de cotisation et les règles de portabilité.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ – Prévoyance dans la convention collective médico-technique (IDCC 1982)
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés ?
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés ?
Oui, dès leur date d'embauche et sans aucune condition d'ancienneté. Cette obligation s'impose à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, quel que soit leur effectif. Si vous n'affiliez pas vos salariés au régime, vous vous exposez à un redressement URSSAF, notamment sur le forfait social et l'exonération de charges liée à la prévoyance. Vous devez également remettre à chaque salarié une notice d'information décrivant précisément ses garanties.
Quel est le capital décès pour un salarié marié avec 2 enfants à charge ?
Quel est le capital décès pour un salarié marié avec 2 enfants à charge ?
Le capital atteint 330 % du salaire annuel brut de référence : 280 % pour le premier enfant à charge, majorés de 50 % pour le second. Pour un salarié percevant un salaire de référence de 30 000 €, cela représente un capital de 99 000 €. Ce montant s'ajoute, le cas échéant, aux accessoires comme le double effet ou les frais d'obsèques, qui sont versés séparément.
Comment est calculé le salaire de référence ?
Comment est calculé le salaire de référence ?
Il correspond au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, primes et rappels de salaire compris, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'événement (décès, arrêt de travail). Ce salaire est ensuite décomposé en tranche A, jusqu'au plafond de la sécurité sociale, et tranche B, entre une et quatre fois ce plafond. C'est sur cette base que sont calculées à la fois les cotisations et les prestations versées.
La portabilité s'applique-t-elle à un salarié en fin de CDD ?
La portabilité s'applique-t-elle à un salarié en fin de CDD ?
Oui, à condition que la fin du CDD ouvre droit à l'assurance chômage. La durée de portabilité correspond à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois, sans jamais dépasser 12 mois. Un salarié en CDD de 4 mois bénéficiera par exemple de 4 mois de maintien gratuit de ses garanties, et non de 12 mois automatiquement.
L'entreprise choisit-elle librement son organisme assureur ?
L'entreprise choisit-elle librement son organisme assureur ?
Oui, aucun assureur n'est désigné ni recommandé par l'accord de branche. Cette liberté de choix vous permet de mettre en concurrence plusieurs organismes pour obtenir les meilleures conditions tarifaires, à garanties égales. Vous restez toutefois tenu de respecter scrupuleusement le niveau minimal de garanties fixé par la convention, sous peine de ne pas être en conformité avec vos obligations conventionnelles.