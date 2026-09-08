Quelle mutuelle obligatoire pour les salariés du négoce et des prestations de services médico-techniques ?
L'accord du 25 septembre 2020 impose à toutes les entreprises de la branche médico-technique une complémentaire santé collective. Cette page détaille les garanties minimales, la répartition des cotisations, les dispenses d'affiliation et la portabilité des droits.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Mutuelle CCN négoce médico-technique (IDCC 1982)
La mutuelle est-elle obligatoire dès le premier jour de travail ?
La mutuelle est-elle obligatoire dès le premier jour de travail ?
Oui, l'affiliation est obligatoire dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté ni de période d'essai à accomplir au préalable. L'employeur doit mettre en place ce régime via un accord collectif, un référendum auprès des salariés ou une décision unilatérale de l'employeur (DUE). Cette formalisation conditionne notamment l'exonération sociale et fiscale des cotisations patronales. En pratique, un salarié embauché en cours de mois est couvert dès son premier jour, sans délai de carence.
La part employeur de 60 % est-elle une obligation légale ou conventionnelle ?
La part employeur de 60 % est-elle une obligation légale ou conventionnelle ?
Le Code de la sécurité sociale impose un minimum légal de 50 % de financement patronal pour toute complémentaire santé d'entreprise. La CCN négoce médico-technique va au-delà de ce plancher en fixant la part employeur à 60 % pour le régime socle. Une entreprise ne peut donc pas revenir au minimum légal de 50 % si elle relève de cette convention, sous peine de non-conformité. Elle peut en revanche financer une part encore plus élevée, sans limite maximale fixée par l'accord.
Peut-on refuser la mutuelle d'entreprise dans cette branche ?
Peut-on refuser la mutuelle d'entreprise dans cette branche ?
Un salarié ne peut refuser l'affiliation que s'il entre dans l'un des cas de dispense prévus par le Code de la sécurité sociale, comme une couverture individuelle en cours ou une couverture collective obligatoire par ailleurs. La demande de dispense doit être écrite et accompagnée de justificatifs, renouvelés chaque année pour certains cas comme la couverture du conjoint. Dès que le salarié ne remplit plus les conditions de sa dispense, il doit obligatoirement s'affilier à la couverture de l'entreprise. L'employeur a intérêt à conserver une trace écrite de chaque dispense pour se prémunir en cas de contrôle Urssaf.
La couverture des enfants à charge est-elle obligatoire ?
La couverture des enfants à charge est-elle obligatoire ?
Non, la couverture des ayants droit, y compris les enfants à charge, reste facultative et intégralement financée par le salarié qui l'active. L'accord définit précisément la notion d'enfant à charge : moins de 18 ans, ou jusqu'à 26 ans sous conditions de poursuite d'études, de recherche d'emploi ou de contrat en alternance. Le salarié peut activer ou désactiver cette option à tout moment auprès de l'organisme assureur de l'entreprise. Les ayants droit bénéficient alors obligatoirement du même niveau de garanties que le salarié.
Combien de temps dure la portabilité de la mutuelle ?
Combien de temps dure la portabilité de la mutuelle ?
La portabilité dure au maximum 12 mois, cette durée étant appréciée en fonction de la durée du dernier contrat de travail chez l'employeur. Par exemple, un salarié qui a travaillé 4 mois dans l'entreprise ne bénéficie de la portabilité que pendant 4 mois, et non 12. Ce mécanisme, financé par mutualisation entre toutes les entreprises couvertes par le même contrat, ne coûte rien à l'ancien salarié pendant cette période. Passé ce délai, seul le maintien individuel au titre de la loi Évin reste possible, mais avec une cotisation à la charge de l'ancien salarié.
L'employeur peut-il choisir librement son organisme assureur ?
L'employeur peut-il choisir librement son organisme assureur ?
Oui, l'employeur choisit librement l'organisme assureur, sous réserve de respecter au minimum le socle de garanties et le financement fixés par l'accord de branche. Il peut mettre en place ce régime par accord collectif, par référendum à la majorité des salariés, ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE) s'il propose un niveau de garanties au moins équivalent à celui de l'accord. Ce choix reste possible même si l'entreprise faisait auparavant appel à un autre assureur, à condition de respecter un délai de préavis pour changer de contrat. Beaucoup d'entreprises de la branche font ce choix chaque année lors du renouvellement de leur contrat groupe.