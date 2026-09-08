Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN médico-technique ?
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier les conditions de travail. La convention collective du négoce médico-technique (IDCC 1982) fixe des durées maximales selon le statut, modifiées par l'accord du 19 juin 2025.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Période d'essai dans la convention collective médico-technique
La période d'essai est-elle suspendue en cas d'arrêt maladie ?
La période d'essai est-elle suspendue en cas d'arrêt maladie ?
Oui. Toute absence pendant la période d'essai, qu'il s'agisse d'un arrêt maladie, d'un accident du travail ou de congés payés, suspend le décompte de la période d'essai. La règle vaut aussi bien pour un employé, un technicien que pour un cadre de la convention médico-technique. L'employeur et le salarié ne perdent donc aucun jour d'évaluation du fait de cette absence.
Le salarié peut-il refuser le renouvellement de sa période d'essai ?
Le salarié peut-il refuser le renouvellement de sa période d'essai ?
Oui, le renouvellement n'est jamais automatique : il repose sur un accord mutuel entre l'employeur et le salarié, formalisé avant l'échéance de la période initiale. Si le salarié refuse, l'employeur doit soit confirmer le contrat au terme de la période initiale, soit décider d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10.3 de la convention. Un refus de renouvellement ne peut jamais être assimilé à une faute du salarié.
Un salarié en période d'essai a-t-il droit aux primes conventionnelles ?
Un salarié en période d'essai a-t-il droit aux primes conventionnelles ?
Oui. Rien dans la convention collective médico-technique ne prive un salarié en période d'essai des primes, avantages ou du 13e mois prévus par son contrat ou la convention. La période d'essai ne modifie que les conditions de rupture du contrat, pas la rémunération applicable. Seules les primes explicitement liées à une condition d'ancienneté minimale peuvent ne pas encore être dues.
Que se passe-t-il si l'employeur ne notifie pas la rupture par écrit ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne notifie pas la rupture par écrit ?
La rupture de la période d'essai doit obligatoirement être notifiée par écrit, quelle que soit la partie à l'initiative de la décision. À défaut d'écrit, la rupture reste valable dans son principe, mais l'employeur s'expose à un risque contentieux si le salarié conteste la date effective de la rupture ou le respect du délai de prévenance. En pratique, une lettre remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé sécurise la procédure.
La période d'essai compte-t-elle pour le calcul de l'ancienneté ?
La période d'essai compte-t-elle pour le calcul de l'ancienneté ?
Oui, dès lors que le contrat se poursuit après la période d'essai, celle-ci est intégralement comptabilisée dans l'ancienneté du salarié. Cette ancienneté sert notamment à déterminer les droits à congés, les indemnités de licenciement ou certaines primes conventionnelles. En revanche, si le contrat est rompu pendant la période d'essai, aucune ancienneté n'est acquise dans l'entreprise.