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Convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982)
Comment calculer le salaire dans la CCN médico-technique ?
Le calcul du salaire repose sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) fixés par niveau de classification, de E1 à D14. Cette page détaille la méthode de calcul, les composantes de la rémunération et les primes conventionnelles.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
A retenir :
Le salaire minimum repose sur les salaires minima hiérarchiques (SMH), fixés selon le niveau de classification, de E1 à D14 ;
La base de calcul s'appuie sur 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine ;
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC, fixé à 1 867,02 € brut au 1er juin 2026 ;
Les niveaux E1 et E2 sont actuellement sous le SMIC : c'est le SMIC qui s'applique pour ces salariés ;
La prime de fidélité récompense l'ancienneté, mais elle n'entre pas dans l'assiette du SMH.
Quelle est la grille des salaires minima hiérarchiques (SMH) dans la convention médico-technique ?
Chaque niveau de classification correspond à un SMH mensuel brut, applicable pour 151,67 heures de travail. Voici la grille en vigueur depuis le 1er juin 2026 :
|Statut
|Niveau
|SMH mensuel brut
|Employés
|E1
|1 837 €
|Employés
|E2
|1 857 €
|Employés
|E3
|1 879 €
|Employés
|E4
|1 909 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|TAM5
|1 967 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|TAM6
|2 050 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|TAM7
|2 174 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|TAM8
|2 278 €
|Cadres
|C9
|2 536 €
|Cadres
|C10
|2 744 €
|Cadres
|C11
|3 074 €
|Cadres
|C12
|3 365 €
|Cadres
|C13
|3 727 €
|Direction
|D14
|4 141 €
⚠️ Attention : les niveaux E1 et E2 sont inférieurs au SMIC (1 867,02 € brut au 1er juin 2026). Dans ce cas, c'est le SMIC qui s'applique, et non le SMH.La convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982, brochure n°3286) couvre environ 2 850 entreprises du secteur du matériel médical. Elle s'applique au négoce de matériel médical, aux prestations de services médico-techniques, au commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, et à la location de dispositifs médicaux.
Quelle est la base de calcul du salaire dans la convention médico-technique ?
Le calcul du salaire repose sur le SMH associé au niveau de classification du salarié, pour un temps plein de 151,67 heures par mois. Ce montant constitue un plancher : la rémunération réelle versée, primes variables comprises mais heures supplémentaires exclues, ne peut lui être inférieure sur l'année. Pour un salarié à temps partiel, le SMH se calcule au prorata des heures contractuelles.
👉 À noter : le salaire brut réel versé ne peut être inférieur, chaque trimestre, au quart du salaire minimum annuel. Une régularisation intervient en fin d'exercice si la part variable n'a pas permis d'atteindre ce seuil.
Quels éléments composent la rémunération dans la convention médico-technique ?
La rémunération d'un salarié de la branche médico-technique se compose de plusieurs éléments :
salaire de base : le SMH correspondant au niveau de classification ;
prime de fidélité : exclue de l'assiette du SMH, elle récompense l'ancienneté ;
majorations pour heures supplémentaires : calculées en plus du salaire de base ;
avantages en nature : logement, véhicule ou autres avantages selon le poste ;
part variable : commissions ou primes sur objectifs selon les fonctions ;
primes d'entreprise : 13e mois par exemple, si l'entreprise le prévoit.
La prime de fidélité est versée en une fois selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :
|Ancienneté
|Montant de la prime de fidélité
|10 ans
|300 €
|15 ans
|400 €
|20 ans
|500 €
Comment calculer les heures supplémentaires dans la convention médico-technique ?
Les heures supplémentaires se calculent avec une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % à partir de la 44e heure. À défaut d'accord d'entreprise spécifique, le contingent annuel légal de 220 heures s'applique.
💡 Bon à savoir : selon l'organisation du temps de travail retenue par l'entreprise (horaire collectif jusqu'à 39 heures avec octroi de jours de repos, décompte annuel...), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut varier. Vérifiez l'accord d'entreprise applicable avant tout calcul.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-07-17.
Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques - Légifrance
Avenant n° 2 du 20 février 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiques, étendu par l'arrêté du 18 mai 2026 (JORF n°0124 du 29 mai 2026), en vigueur le 1er juin 2026
Article 7.2 - Réduction et aménagement du temps de travail (heures supplémentaires) - Légifrance
Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II - Prime de fidélité - Légifrance
Revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 - Ministère du Travail
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FAQ — Calcul de salaire CCN médico-technique
Le salaire minimum est fixé par la grille des SMH, qui va de 1 837 € pour le niveau E1 à 4 141 € pour le niveau D14, sur une base de 151,67 heures par mois. Ce montant s'apprécie sur l'année : la rémunération brute réelle, primes variables comprises mais heures supplémentaires exclues, ne peut être inférieure au barème conventionnel annuel. Une vérification trimestrielle s'applique aussi : le salaire versé ne peut être inférieur au quart du minimum annuel sur chaque trimestre. Si un écart apparaît en fin d'exercice, l'employeur doit régulariser la différence.
Non, la prime de fidélité est exclue de l'assiette du SMH. Elle constitue une reconnaissance ponctuelle de l'ancienneté, versée en une fois lorsque le salarié atteint 10, 15 ou 20 ans de présence dans l'entreprise. Contrairement au salaire de base, elle ne se répète pas chaque mois et ne peut donc pas être utilisée pour compléter un SMH insuffisant. Elle s'ajoute au salaire habituel le mois où le seuil d'ancienneté est franchi.
Non, la convention collective ne prévoit pas de 13e mois au niveau de la branche. Une entreprise peut néanmoins le mettre en place par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur. Une fois instauré, ce 13e mois devient un engagement contractuel ou conventionnel que l'employeur doit respecter chaque année, sauf procédure de dénonciation régulière.
C'est le SMIC qui s'applique automatiquement, sans qu'aucune démarche particulière ne soit nécessaire de la part du salarié. C'est le cas actuel des niveaux E1 et E2, dont le SMH est inférieur au SMIC de 1 867,02 € brut en vigueur depuis le 1er juin 2026. Les entreprises doivent revaloriser ces salaires dès chaque hausse du SMIC, pour rester en conformité. Les partenaires sociaux de la branche négocient ensuite une nouvelle grille pour rattraper l'écart.
Le SMH se calcule au prorata du temps de travail contractuel du salarié. Par exemple, un salarié à mi-temps sur un poste classé E3 (1 879 € pour 151,67 heures) perçoit un minimum de 939,50 € brut pour 75,83 heures mensuelles. Cette règle de proportionnalité s'applique à tous les niveaux de classification, employés comme cadres.