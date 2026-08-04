A retenir : Le salaire minimum repose sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) , fixés selon le niveau de classification, de E1 à D14 ;

La base de calcul s'appuie sur 151,67 heures par mois , soit 35 heures par semaine ;

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC , fixé à 1 867,02 € brut au 1er juin 2026 ;

Les niveaux E1 et E2 sont actuellement sous le SMIC : c'est le SMIC qui s'applique pour ces salariés ;

La prime de fidélité récompense l'ancienneté, mais elle n'entre pas dans l'assiette du SMH.

Quelle est la grille des salaires minima hiérarchiques (SMH) dans la convention médico-technique ?

Chaque niveau de classification correspond à un SMH mensuel brut, applicable pour 151,67 heures de travail. Voici la grille en vigueur depuis le 1er juin 2026 :

Statut Niveau SMH mensuel brut Employés E1 1 837 € Employés E2 1 857 € Employés E3 1 879 € Employés E4 1 909 € Techniciens et agents de maîtrise TAM5 1 967 € Techniciens et agents de maîtrise TAM6 2 050 € Techniciens et agents de maîtrise TAM7 2 174 € Techniciens et agents de maîtrise TAM8 2 278 € Cadres C9 2 536 € Cadres C10 2 744 € Cadres C11 3 074 € Cadres C12 3 365 € Cadres C13 3 727 € Direction D14 4 141 €

⚠️ Attention : les niveaux E1 et E2 sont inférieurs au SMIC (1 867,02 € brut au 1er juin 2026). Dans ce cas, c'est le SMIC qui s'applique, et non le SMH.La convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982, brochure n°3286) couvre environ 2 850 entreprises du secteur du matériel médical. Elle s'applique au négoce de matériel médical, aux prestations de services médico-techniques, au commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, et à la location de dispositifs médicaux.

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Quelle est la base de calcul du salaire dans la convention médico-technique ?

Le calcul du salaire repose sur le SMH associé au niveau de classification du salarié, pour un temps plein de 151,67 heures par mois. Ce montant constitue un plancher : la rémunération réelle versée, primes variables comprises mais heures supplémentaires exclues, ne peut lui être inférieure sur l'année. Pour un salarié à temps partiel, le SMH se calcule au prorata des heures contractuelles.

👉 À noter : le salaire brut réel versé ne peut être inférieur, chaque trimestre, au quart du salaire minimum annuel. Une régularisation intervient en fin d'exercice si la part variable n'a pas permis d'atteindre ce seuil.

Quels éléments composent la rémunération dans la convention médico-technique ?

La rémunération d'un salarié de la branche médico-technique se compose de plusieurs éléments :

salaire de base : le SMH correspondant au niveau de classification ;

prime de fidélité : exclue de l'assiette du SMH, elle récompense l'ancienneté ;

majorations pour heures supplémentaires : calculées en plus du salaire de base ;

avantages en nature : logement, véhicule ou autres avantages selon le poste ;

part variable : commissions ou primes sur objectifs selon les fonctions ;

primes d'entreprise : 13e mois par exemple, si l'entreprise le prévoit.

La prime de fidélité est versée en une fois selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

Ancienneté Montant de la prime de fidélité 10 ans 300 € 15 ans 400 € 20 ans 500 €

Les heures supplémentaires se calculent avec une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % à partir de la 44e heure. À défaut d'accord d'entreprise spécifique, le contingent annuel légal de 220 heures s'applique.

💡 Bon à savoir : selon l'organisation du temps de travail retenue par l'entreprise (horaire collectif jusqu'à 39 heures avec octroi de jours de repos, décompte annuel...), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut varier. Vérifiez l'accord d'entreprise applicable avant tout calcul.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-17.