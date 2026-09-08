À retenir Le préavis de démission est fixé par l' article 15 de la convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques ( IDCC 1982 ) ;

les salariés non-cadres ont un préavis de 1 mois , quelle que soit leur ancienneté ;

les salariés cadres ont un préavis de 1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté, puis de 3 mois au-delà ;

la démission doit être notifiée par écrit à l'employeur ;

les heures de recherche d'emploi sont réservées aux salariés licenciés, pas aux salariés démissionnaires.

La convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982, brochure 3286) s'applique aux entreprises de négoce de matériel médical, de prestations de services médico-techniques, de commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, et de location de dispositifs médicaux.

Lorsqu'un salarié décide de quitter son emploi, il doit respecter un délai de préavis avant la fin effective de son contrat, sauf dispense accordée par l'employeur. Cette durée varie selon que le salarié est cadre ou non-cadre, et selon son ancienneté.

Qu'est-ce que le préavis de démission dans la convention collective médico-technique ?

Le préavis de démission correspond à la période pendant laquelle le salarié continue de travailler après avoir notifié son départ. L'article 15 de la convention collective médico-technique encadre cette durée pour l'ensemble des salariés de la branche.

Ce préavis s'applique dès que le salarié notifie sa décision, sauf accord de dispense avec l'employeur.

Quelle est la durée du préavis selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis dépend du statut du salarié et, pour les cadres, de son ancienneté. Depuis l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification des emplois, les catégories se répartissent entre employés E1 à E4, techniciens et agents de maîtrise TAM5 à TAM8, et cadres C9 à D14.

Pour les non-cadres, le préavis est fixé à 1 mois, sans condition d'ancienneté. Pour les cadres, il est de 1 mois si l'ancienneté est inférieure ou égale à 2 ans, et de 3 mois au-delà :

Catégorie Ancienneté Durée du préavis Non-cadres (E1 à E4, TAM5 à TAM8) Toute ancienneté 1 mois Cadres (C9 à D14) ≤ 2 ans 1 mois Cadres (C9 à D14) > 2 ans 3 mois

L'ancienneté se calcule à la date à laquelle le salarié notifie sa démission à l'employeur.

La démission doit être notifiée par écrit à l'employeur, conformément à l'article 15. La convention collective n'impose pas de formulaire type, mais un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception reste recommandé pour dater précisément le point de départ du préavis.

Cette date de notification déclenche le décompte du préavis et permet de vérifier l'ancienneté retenue pour les cadres.

Une dispense de préavis est-elle possible ?

Oui, une dispense de préavis est possible si l'employeur et le salarié se mettent d'un commun accord. L'article 15 prévoit que les parties peuvent alors décider de dispenser le salarié de toute activité pendant tout ou partie du préavis.

Dans ce cas, ce sont les parties elles-mêmes qui déterminent les conditions de rémunération du préavis non effectué. Contrairement à la dispense en cas de licenciement, aucune règle collective n'impose ici le maintien automatique du salaire.

Que risque le salarié qui ne respecte pas son préavis ?

Le salarié qui quitte l'entreprise sans respecter la durée de préavis due s'expose à verser une indemnité compensatrice à l'employeur. Cette indemnité correspond en principe au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait exécuté son préavis jusqu'au terme.

L'employeur peut également demander des dommages-intérêts complémentaires devant le conseil de prud'hommes s'il démontre un préjudice distinct, par exemple lié à une désorganisation du service.

Quelle différence entre le préavis de démission et le préavis de licenciement ?

Le préavis de démission (article 15) et le préavis de licenciement (article 16) suivent des règles distinctes, notamment pour les non-cadres ayant 2 ans d'ancienneté ou plus :

Catégorie Ancienneté Préavis démission Préavis licenciement Non-cadres < 2 ans 1 mois 1 mois Non-cadres ≥ 2 ans 1 mois 2 mois Cadres ≤ 2 ans 1 mois 1 mois Cadres > 2 ans 3 mois 3 mois

En cas de licenciement, le salarié qui retrouve un emploi peut aussi ramener son préavis à 1 mois en informant l'employeur par écrit 15 jours avant la date de cessation d'activité. Cette possibilité n'existe pas pour la démission.

Le salarié démissionnaire a-t-il droit à des heures de recherche d'emploi ?

Non, les heures de recherche d'emploi ne s'appliquent pas au salarié démissionnaire. L'article 16.3 réserve ce dispositif au salarié licencié justifiant d'un an d'ancienneté, à raison de 2 heures par jour pendant le préavis.

Le salarié démissionnaire ne bénéficie donc d'aucun aménagement de ce type pendant sa période de préavis.Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit. Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-17.