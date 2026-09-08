Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective médico-technique ?
Le préavis de démission détermine la durée pendant laquelle un salarié continue de travailler après avoir notifié sa volonté de quitter l'entreprise. Dans la convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques (IDCC 1982), cette durée varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ
Quelle est la durée du préavis pour un non-cadre ?
Quelle est la durée du préavis pour un non-cadre ?
Le préavis est fixé à 1 mois, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Contrairement au préavis de licenciement, cette durée ne varie pas selon les années de présence dans l'entreprise. Elle ne peut pas non plus être réduite si le salarié justifie avoir retrouvé un nouvel emploi, cette faculté étant réservée par l'article 16.2 au préavis de licenciement.
Un cadre avec moins de 2 ans d'ancienneté a-t-il un préavis de 3 mois ?
Un cadre avec moins de 2 ans d'ancienneté a-t-il un préavis de 3 mois ?
Non, son préavis reste de 1 mois. Le préavis de 3 mois ne s'applique qu'aux cadres dont l'ancienneté dépasse 2 ans à la date de notification de la démission. Cette ancienneté se calcule au jour où le salarié notifie sa décision par écrit, et non au jour de la fin effective du contrat.
La démission doit-elle être écrite ?
La démission doit-elle être écrite ?
Oui, l'article 15 impose une notification par écrit à l'employeur. La convention collective ne précise pas de formalisme particulier au-delà de l'écrit, mais une lettre remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé avec accusé de réception permet de fixer une date certaine. Cette date sert de point de départ au calcul du préavis et de l'ancienneté du salarié cadre.
Une dispense de préavis est-elle possible ?
Une dispense de préavis est-elle possible ?
Oui, à condition que l'employeur et le salarié soient d'accord. Dans ce cas, les parties fixent elles-mêmes les conditions de rémunération de la période de préavis non travaillée, ce qui diffère de la dispense en cas de licenciement où le salaire est automatiquement maintenu. Un salarié démissionnaire ne peut donc pas exiger unilatéralement d'être dispensé de préavis.
Que se passe-t-il en cas de non-respect du préavis ?
Que se passe-t-il en cas de non-respect du préavis ?
Le salarié qui part avant la fin de son préavis s'expose à devoir verser une indemnité compensatrice à l'employeur. Cette indemnité correspond généralement au salaire que le salarié aurait perçu pendant la durée de préavis restant à accomplir. L'employeur peut aussi réclamer des dommages-intérêts supplémentaires devant le conseil de prud'hommes s'il prouve un préjudice réel lié au départ anticipé.
Le salarié démissionnaire a-t-il droit à des heures de recherche d'emploi ?
Le salarié démissionnaire a-t-il droit à des heures de recherche d'emploi ?
Non, ce dispositif est réservé aux salariés licenciés. L'article 16.3 prévoit 2 heures par jour pendant le préavis, mais uniquement pour le salarié licencié justifiant d'au moins un an d'ancienneté, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde. Le salarié démissionnaire ne bénéficie d'aucun aménagement équivalent pendant sa période de préavis.
Les niveaux 1 à 5 sont-ils encore valables dans la convention collective médico-technique ?
Les niveaux 1 à 5 sont-ils encore valables dans la convention collective médico-technique ?
Non, l'ancienne grille de niveaux a été remplacée par l'accord du 13 janvier 2022 relatif à la classification des emplois. Les catégories actuelles distinguent les employés E1 à E4, les techniciens et agents de maîtrise TAM5 à TAM8, et les cadres C9 à D14. Cette nouvelle classification a été confirmée par l'avenant du 19 juin 2025.