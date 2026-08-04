A retenir : La convention collective du négoce médico-technique (IDCC 1982) fixe 14 niveaux de salaires minimaux, de E1 à D14 ;

l'avenant n° 2 du 20 février 2026, étendu par arrêté du 18 mai 2026, revalorise la grille depuis le 1er juin 2026 ;

le niveau E1 (1 837 €) reste inférieur au SMIC (1 867,02 € brut mensuel), qui s'applique donc comme plancher pour les niveaux E1 et E2 ;

la nouvelle classification en 14 niveaux remplace l'ancien système par niveaux et coefficients, sans correspondance automatique poste par poste ;

un salarié sous-payé peut réclamer un rappel de salaire sur trois ans devant le conseil de prud'hommes.

Quels sont les salaires minima de la convention collective négoce médico-technique en 2026 ?

La grille de salaire 2026 de la convention collective du négoce médico-technique fixe un montant minimum brut mensuel pour chacun des 14 niveaux de classification. Ces montants s'appliquent depuis le 1er juin 2026, pour un temps plein de 151,67 heures par mois, soit 35 heures hebdomadaires.

Catégorie Niveau Salaire minimum brut mensuel Employés E1 1 837 € Employés E2 1 857 € Employés E3 1 879 € Employés E4 1 909 € Techniciens et agents de maîtrise TAM5 1 967 € Techniciens et agents de maîtrise TAM6 2 050 € Techniciens et agents de maîtrise TAM7 2 174 € Techniciens et agents de maîtrise TAM8 2 278 € Cadres C9 2 536 € Cadres C10 2 744 € Cadres C11 3 074 € Cadres C12 3 365 € Cadres C13 3 727 € Direction D14 4 141 €

Vous ne pouvez pas verser un salaire inférieur au minimum conventionnel du niveau du salarié, ni au SMIC en vigueur. Ces montants correspondent au salaire de base brut, hors primes et compléments.

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Qu'est-ce que la convention collective du négoce médico-technique ?

La convention collective du négoce médico-technique (brochure JO n° 3286, IDCC 1982) encadre les entreprises de négoce et de prestations de services médico-techniques : location et vente de matériel médical, équipements pour personnes en situation de handicap ou de dépendance, et prestations liées, hors actes de soins.

Le secteur compte environ 2 650 entreprises selon les données de l'OPCO EP (opérateur de compétences des entreprises de proximité).L'avenant n° 2 du 20 février 2026 à l'accord du 9 mars 2023, étendu par arrêté du 18 mai 2026 publié au Journal officiel le 29 mai 2026, revalorise l'ensemble de la grille salariale à compter du 1er juin 2026.

La classification de la convention collective du négoce médico-technique compte 14 niveaux répartis en quatre catégories, issus de l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 de la convention.Cette nouvelle grille remplace l'ancien système fondé sur des niveaux (I à V) et des coefficients (300 à 790) :

employés : niveaux E1, E2, E3 et E4 ;

techniciens et agents de maîtrise : niveaux TAM5, TAM6, TAM7 et TAM8 ;

cadres : niveaux C9, C10, C11, C12 et C13 ;

direction : niveau D14.

Attention : La convention collective précise qu'aucune transposition automatique n'existe entre l'ancienne classification et la nouvelle grille E1 à D14. Vous devez repositionner chaque poste individuellement selon la méthodologie des emplois-repères définie par l'accord du 13 janvier 2022, et non par simple équivalence de coefficient.Cet accord de classification est entré en vigueur 24 mois après son extension par arrêté du 22 septembre 2023, soit à compter d'octobre 2025.

Le salaire de base correspond au salaire minimum hiérarchique (SMH) fixé par la grille conventionnelle pour chaque niveau. Ce montant est exprimé en brut mensuel pour 151,67 heures.La rémunération totale du salarié peut inclure d'autres éléments, non pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel :

la prime d'ancienneté ;

les majorations pour heures supplémentaires ;

les primes exceptionnelles , comme le 13e mois ou une prime de résultat ;

les avantages en nature.

Quel est l'impact du SMIC sur la grille conventionnelle ?

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) sert de plancher lorsque le minimum conventionnel est inférieur. Au 1er juin 2026, le SMIC brut mensuel s'établit à 1 867,02 € pour 151,67 heures.

💡 Bon à savoir Les niveaux E1 (1 837 €) et E2 (1 857 €) sont actuellement inférieurs au SMIC. Vous devez donc verser au minimum le SMIC aux salariés classés à ces deux niveaux. Les minima conventionnels ne deviennent réellement contraignants qu'à partir du niveau E3 (1 879 €).

La conformité du salaire versé se vérifie en trois étapes simples :

identifier la classification du salarié (E1 à D14) indiquée sur le bulletin de paie ;

comparer le salaire brut de base avec le minimum conventionnel du niveau correspondant ;

vérifier que le SMIC est respecté si le minimum conventionnel s'avère inférieur.

En cas de non-respect de ces minima, le salarié peut saisir l'inspection du travail ou le conseil de prud'hommes. Le rappel de salaire peut alors porter sur trois ans, conformément à l'article L. 3245-1 du Code du travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-13.

Avenant n° 2 du 20 février 2026 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques — CCN Négoce et prestations de services médico-techniques (IDCC 1982) — Légifrance

Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois — CCN IDCC 1982 — Légifrance

Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance — Légifrance

Le Smic et le minimum garanti augmentent au 1er juin 2026 — Urssaf.fr

Article L. 3245-1 du Code du travail — Prescription de l'action en paiement du salaire — Légifrance

Panorama de la branche Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques — OPCO EP

