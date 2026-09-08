Quelle est la durée du travail dans la convention collective du négoce médico-technique ?
L'accord du 23 octobre 2000 fixe les règles d'aménagement du temps de travail. Cette page détaille la durée légale, les heures supplémentaires, le forfait jours des cadres, le temps partiel et les obligations de planification.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Durée du travail dans la convention collective médico-technique (IDCC 1982)
Quelle est la durée maximale de travail par jour ?
Quelle est la durée maximale de travail par jour ?
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, appréciée sur la journée civile de 0 à 24 heures. Cette limite ne s'applique pas aux cadres au forfait jours, qui organisent librement leur temps de travail. Ces derniers restent toutefois soumis à un repos minimal de 11 heures consécutives entre 2 journées, comme tous les autres salariés. En cas d'astreinte de nuit la veille, ce repos passe à 12 heures, y compris pour les cadres au forfait.
Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires ?
Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires ?
Le contingent est fixé à 130 heures par an et par salarié, sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Au-delà de ce seuil, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur, en complément de la majoration de salaire. Les heures effectuées dans le cadre d'un compte épargne-temps (CET) peuvent aussi être capitalisées, dans la limite de 22 jours par an toutes sources confondues (RTT, congés payés reportés, repos compensateur). Ce dispositif permet d'étaler la prise de repos sur plusieurs années, notamment pour les salariés de plus de 50 ans souhaitant réduire progressivement leur activité.
Qui peut bénéficier du forfait jours et sous quelles conditions ?
Qui peut bénéficier du forfait jours et sous quelles conditions ?
Le forfait jours concerne les cadres itinérants et les cadres de niveaux 4 et 5 disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur activité, à l'exclusion des cadres dirigeants. Le plafond est fixé à 216 jours par an, avec un minimum de 9 jours de repos. Si le cadre ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, par exemple lors d'une première année d'embauche, ce plafond de jours travaillés est augmenté à hauteur des congés auxquels il ne peut pas encore prétendre. Un suivi régulier entre le cadre et son responsable hiérarchique permet d'ajuster la charge de travail si la répartition des jours génère des difficultés d'organisation.
Quel délai de prévenance s'applique en cas de modification du planning ?
Quel délai de prévenance s'applique en cas de modification du planning ?
Le délai de prévenance est de 7 jours minimum, que ce soit pour la mise en place initiale du planning individuel ou pour sa modification. Ce délai s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel. Pour les astreintes à domicile, la programmation est en revanche communiquée 15 jours à l'avance, avec un délai réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Ces règles vous permettent d'anticiper les changements d'organisation tout en respectant la vie personnelle de vos salariés.