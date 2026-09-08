Comment fonctionnent les jours de RTT dans la CCN du négoce médico-technique ?
La convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques prévoit un dispositif spécifique de réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires. Cette page détaille le calcul des jours de RTT, le forfait jours pour les cadres et les règles applicables aux heures supplémentaires.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — RTT dans la convention collective du négoce médico-technique
Que se passe-t-il si un salarié quitte l'entreprise avec des jours de RTT non pris ?
Que se passe-t-il si un salarié quitte l'entreprise avec des jours de RTT non pris ?
En cas de départ de l'entreprise (démission, licenciement, rupture conventionnelle), les jours de RTT acquis mais non pris doivent être indemnisés dans le solde de tout compte, sur la base du salaire brut applicable à la date de la rupture. Cette règle s'applique que le départ soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, à l'exception des cas de licenciement pour motif économique où des modalités particulières peuvent s'appliquer selon l'accord. Il est recommandé de vérifier le solde exact de jours acquis avant la fin du préavis, car ce point fait régulièrement l'objet de litiges devant les conseils de prud'hommes.
Un salarié à temps partiel a-t-il droit à des jours de RTT ?
Un salarié à temps partiel a-t-il droit à des jours de RTT ?
Les salariés à temps partiel présents au moment de la mise en place de la réduction du temps de travail peuvent choisir entre deux options : réduire leur horaire au prorata de la baisse générale du temps de travail, avec la même compensation financière que les salariés à temps plein, ou conserver leur horaire contractuel inchangé. Ce choix doit être formalisé et ne peut être imposé unilatéralement par l'employeur. Les salariés à temps partiel bénéficient par ailleurs des mêmes droits que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée de travail.
Comment savoir si mon entreprise applique bien l'accord du 23 octobre 2000 ?
Comment savoir si mon entreprise applique bien l'accord du 23 octobre 2000 ?
Cet accord n'étant pas étendu, il ne s'impose pas automatiquement à toutes les entreprises relevant de l'IDCC 1982. Pour vérifier son application, consultez votre contrat de travail, vos bulletins de paie ou le règlement intérieur, qui mentionnent en principe les modalités de RTT applicables. Vous pouvez également demander confirmation auprès de votre service RH ou vérifier si votre entreprise adhère à l'une des organisations patronales signataires (SYNALAM, SYNADEM). En l'absence de dispositif spécifique, ce sont les règles de droit commun du code du travail qui s'appliquent, sans jours de RTT automatiques.
Le forfait jours des cadres nécessite-t-il un accord écrit individuel ?
Le forfait jours des cadres nécessite-t-il un accord écrit individuel ?
Oui, la mise en place d'un forfait annuel en jours nécessite systématiquement une convention individuelle écrite, généralement intégrée au contrat de travail ou à un avenant, en plus de l'accord collectif qui en fixe le cadre général. Cette convention doit préciser le nombre de jours travaillés, les modalités de suivi de la charge de travail et les garanties relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. À défaut d'accord individuel formalisé, la convention de forfait peut être jugée nulle par les tribunaux, ce qui a été confirmé par plusieurs décisions de cours d'appel concernant précisément ce secteur d'activité.