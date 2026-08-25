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Avantages en nature — Convention collective Négoce médico-technique (IDCC 1982)
Comment traiter les avantages en nature dans la convention collective du négoce médico-technique ?
Les avantages en nature relèvent du droit commun dans la CCN IDCC 1982, qui ne prévoit pas de règles spécifiques. Cette page détaille les barèmes forfaitaires 2026 et l'impact en paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
À retenir
La convention collective négoce médico-technique ne prévoit pas de régime spécifique pour les avantages en nature : les règles de droit commun s'appliquent intégralement ;
le forfait repas s'élève à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € pour deux repas ;
les taux applicables au véhicule de fonction dépendent de sa date de mise à disposition, avant ou après le 1er février 2025 ;
les avantages en nature sont intégrés à la rémunération de référence pour le contrôle du SMIC ;
la grille des salaires minima hiérarchiques (SMH) résulte de l'avenant n° 2 du 20 février 2026, entré en vigueur le 1er juin 2026.
Vous employez du personnel dans le négoce et les prestations de services médico-techniques ? Cette convention collective (brochure 3286) couvre environ 2 850 entreprises réparties dans le négoce de matériel médical, les prestations de services médico-techniques, le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques et la location de dispositifs médicaux.
Elle ne comporte aucune disposition propre aux avantages en nature. Vous appliquez donc les barèmes et règles de droit commun, actualisés chaque année par l'Urssaf.
La convention collective prévoit-elle des règles spécifiques sur les avantages en nature ?
Non, la convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982) ne comporte pas de disposition dédiée aux avantages en nature. Vous appliquez donc les règles de droit commun, notamment celles issues de l'arrêté du 25 février 2025 et du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Ces règles couvrent le véhicule, le logement, la nourriture et les outils numériques.
Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?
Un avantage en nature correspond à un bien ou un service que vous fournissez gratuitement, ou à un prix inférieur à sa valeur réelle, à un salarié pour un usage privé. Il s'intègre à l'assiette des cotisations sociales, au même titre qu'un élément de salaire. Dans le secteur médico-technique, les avantages les plus courants sont le véhicule de fonction, les outils numériques (téléphone, ordinateur), le logement et la nourriture.
Quel est le montant du forfait repas en 2026 ?
L'avantage en nature nourriture s'évalue à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € par jour pour deux repas. Ce montant s'applique dès que vous fournissez un repas gratuitement ou à prix réduit à un salarié.
Bon à savoir
Si vous financez des titres-restaurant, le plafond d'exonération de cotisations s'élève à 7,32 € par titre en 2026, à condition que votre participation reste comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.
Comment évaluer l'avantage en nature véhicule ?
L'évaluation dépend de la date de mise à disposition du véhicule, avant ou après le 1er février 2025. L'arrêté du 25 février 2025 a en effet relevé les taux forfaitaires applicables aux véhicules mis à disposition à partir de cette date.
Quels taux pour un véhicule acheté par l'entreprise ?
Vous appliquez un pourcentage du coût d'achat TTC, qui varie selon l'ancienneté du véhicule et la prise en charge ou non du carburant :
|Ancienneté du véhicule
|Sans carburant (avant 01/02/2025)
|Sans carburant (après 01/02/2025)
|Avec carburant (avant 01/02/2025)
|Avec carburant (après 01/02/2025)
|Moins de 5 ans
|9 % du coût d’achat TTC
|15 % du coût d’achat TTC
|12 % du coût d’achat TTC
|20 % du coût d’achat TTC
|Plus de 5 ans
|6 % du coût d’achat TTC
|10 % du coût d’achat TTC
|9 % du coût d’achat TTC
|15 % du coût d’achat TTC
Ces taux valent aussi bien pour les employés que pour les cadres de la convention collective, sans distinction de statut.
Quels taux pour un véhicule loué ou en location longue durée ?
Vous appliquez un pourcentage du coût global annuel, qui comprend la location, l'entretien et l'assurance :
|Prise en charge du carburant
|Avant le 01/02/2025
|Depuis le 01/02/2025
|Sans carburant
|30 % du coût global annuel
|50 % du coût global annuel
|Avec carburant
|40 % du coût global annuel
|67 % du coût global annuel
Quel régime pour un véhicule électrique ?
Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique, mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, vous évaluez l'avantage hors frais d'électricité. Vous appliquez ensuite un abattement de 70 %, plafonné à 4 641,60 € par an en 2026. Ce régime avantageux vise à encourager le verdissement des flottes de véhicules de fonction.
Comment évaluer l'avantage en nature outils numériques (NTIC) ?
Vous évaluez le téléphone, l'ordinateur ou la tablette mis à disposition à 10 % du coût d'achat public TTC par an. Ce forfait couvre à la fois le matériel et les abonnements associés. Vous pouvez aussi opter pour une évaluation au réel, en retenant la part d'utilisation privée du salarié.
Comment évaluer l'avantage en nature logement en 2026 ?
Vous appliquez un barème à 8 tranches, basé sur la rémunération brute mensuelle du salarié et le nombre de pièces principales du logement :
|Rémunération brute mensuelle
|Pour 1 pièce
|Par pièce principale (si plusieurs pièces)
|Inférieure à 2 002,50 €
|79,70 €
|42,60 €
|De 2 002,50 € à 2 402,99 €
|93,00 €
|59,70 €
|De 2 403,00 € à 2 803,49 €
|106,20 €
|79,70 €
|De 2 803,50 € à 3 604,49 €
|119,40 €
|99,50 €
|De 3 604,50 € à 4 405,49 €
|146,40 €
|126,10 €
|De 4 405,50 € à 5 206,49 €
|172,60 €
|152,40 €
|De 5 206,50 € à 6 007,49 €
|199,40 €
|185,70 €
|Supérieure ou égale à 6 007,50 €
|225,60 €
|212,30 €
👉 À noter
Ce barème intègre les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage). Vous pouvez aussi opter pour une évaluation d'après la valeur locative retenue pour la taxe d'habitation.
Comment l'avantage en nature apparaît-il sur le bulletin de paie ?
L'avantage en nature suit un mécanisme de double inscription sur le bulletin de paie. Vous l'ajoutez d'abord au salaire brut, ce qui augmente l'assiette de cotisations, puis vous le déduisez du net à payer puisque le salarié en a déjà bénéficié physiquement. Il reste soumis au prélèvement à la source et entre dans le net imposable, avec une déclaration en DSN dans le bloc S21.G00.54.
Les avantages en nature comptent-ils pour le SMIC et les salaires minima hiérarchiques (SMH) ?
Oui, pour le contrôle du SMIC, les avantages en nature sont intégrés à la rémunération de référence du salarié. Pour les salaires minima hiérarchiques (SMH) de la branche, ils sont en principe également pris en compte, faute de disposition conventionnelle les excluant.
La grille SMH applicable résulte de l'avenant n° 2 du 20 février 2026, étendu par arrêté du 18 mai 2026 et entré en vigueur le 1er juin 2026 :
|Catégorie
|Niveau
|Salaire minimum brut mensuel
|Employés
|E1
|1 837 €
|Employés
|E2
|1 857 €
|Employés
|E3
|1 879 €
|Employés
|E4
|1 909 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|AM5
|1 967 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|AM6
|2 050 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|AM7
|2 174 €
|Techniciens et agents de maîtrise
|AM8
|2 278 €
|Cadres
|C9
|2 536 €
|Cadres
|C10
|2 744 €
|Cadres
|C11
|3 074 €
|Cadres
|C12
|3 365 €
|Cadres
|C13
|3 727 €
|Cadres de direction
|D14
|4 141 €
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-17.
Les avantages en nature - Urssaf.fr — consulté le 17/07/2026
Avantages en nature - BOSS — consulté le 17/07/2026
Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature - Légifrance — consulté le 17/07/2026
Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) - Légifrance — consulté le 17/07/2026
Avenant n° 2 du 20 février 2026 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques - Légifrance — consulté le 17/07/2026
FAQ
Non. Les règles de droit commun (BOSS, arrêtés, Code du travail) s'appliquent intégralement.
5,50 € par repas (11,00 € par jour pour deux repas).
Oui. L'arrêté du 25 février 2025 distingue deux régimes : avant et après le 1er février 2025, avec des taux significativement plus élevés pour le nouveau régime.
Oui, sauf stipulation contractuelle contraire, le salarié conserve la disposition de son véhicule de fonction pendant un arrêt maladie. La valorisation de l'avantage continue alors d'être intégrée dans l'assiette de cotisations, même si le salaire est suspendu ou remplacé par des indemnités journalières. Vous devez donc continuer à déclarer cet avantage en DSN pendant toute la durée de l'arrêt. Cette règle vaut aussi pour un salarié en congé maternité ou en congé parental, tant que le véhicule reste à sa disposition.
Oui, ils sont inclus dans la rémunération de référence pour la vérification du SMIC.
Oui. Abattement de 70 %, plafonné à 4 641,60 € par an en 2026, pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition entre le 01/02/2025 et le 31/12/2027.
Oui, la valeur des avantages en nature s'ajoute au salaire de référence utilisé pour calculer l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de rupture conventionnelle. Vous devez donc intégrer la valeur forfaitaire du véhicule, du logement ou de la nourriture dans l'assiette de calcul. Cette règle s'applique même si l'avantage cesse au moment du départ du salarié. Un oubli sur ce point peut entraîner un contentieux prud'homal pour indemnité insuffisante.