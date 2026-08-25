À retenir La convention porte le numéro IDCC 1982 (brochure 3286).

L' indemnité conventionnelle s'applique à partir de 2 ans d'ancienneté .

Le calcul repris est 1/5 du salaire brut moyen mensuel × le nombre d'années d'ancienneté .

Les cadres de plus de 48 ans révolus bénéficient d'une majoration de 50 % .

Vous devez toujours retenir le montant le plus favorable entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle.

L'article 16.4 de la convention collective négoce médico-technique prévoit une indemnité de licenciement spécifique. Son montant, ses conditions d'attribution et sa majoration pour les cadres diffèrent des règles légales classiques. Nous vous expliquons comment identifier le bon calcul selon votre situation.

Qu'est-ce que l'indemnité de licenciement dans la CCN négoce médico-technique ?

L'indemnité de licenciement est une somme versée par l'employeur au salarié dont le contrat à durée indéterminée (CDI) est rompu à son initiative. L'article 16.4 de la convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982) fixe les conditions et le mode de calcul propres à ce secteur.La classification des emplois distingue trois statuts :

employés : niveaux E1 à E4 ;

techniciens et agents de maîtrise (TAM) : niveaux TAM5 à TAM8 ;

cadres : niveaux C9 à D14.

Votre statut a une incidence directe sur le montant final, puisque seuls les cadres bénéficient de la majoration liée à l'âge.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'indemnité conventionnelle ?

Vous devez remplir deux conditions cumulatives pour toucher l'indemnité conventionnelle : une ancienneté minimale et l'absence de faute grave ou lourde.

Critère Indemnité conventionnelle (art. 16.4) Indemnité légale Ancienneté minimale 2 ans 8 mois Faute grave Exclue Exclue Faute lourde Exclue Exclue Texte de référence Article 16.4 de la CCN Articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail

Si votre ancienneté se situe entre 8 mois et 2 ans, vous percevez uniquement l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les règles communes à tous les secteurs.

Quel calcul pour les non-cadres (E1 à TAM8) ?

Pour les non-cadres, la formule retenue est 1/5 du salaire mensuel brut moyen × le nombre d'années d'ancienneté, complètes et proratisées. Cette règle s'applique aux employés (E1 à E4) comme aux techniciens et agents de maîtrise (TAM5 à TAM8), sans distinction de niveau.Le salaire de référence retenu est le plus favorable entre deux méthodes de calcul, conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail :

la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut ;

le tiers des 3 derniers mois, primes annuelles proratisées.

Prenons un exemple concret : un technicien TAM6 avec 7 ans d'ancienneté et un salaire brut moyen de 2 800 € obtient une indemnité conventionnelle de 1/5 × 2 800 × 7, soit 3 920 €. Ce montant se compare ensuite systématiquement à l'indemnité légale pour déterminer celui à verser.

Quelle majoration pour les cadres de plus de 48 ans ?

L'article 16.4 prévoit une majoration de 50 % pour les cadres licenciés dont l'âge est supérieur à 48 ans révolus à la date de notification du licenciement. La formule devient alors 1/5 × salaire brut moyen × années d'ancienneté × 1,5.

Cette majoration ne concerne que les niveaux C9 à D14 de la grille de classification. Un technicien ou un agent de maîtrise de plus de 48 ans n'en bénéficie pas, même à ancienneté égale.Par exemple, un cadre C11 de 52 ans avec 15 ans d'ancienneté et un salaire brut de 5 000 € obtient une indemnité conventionnelle majorée de 1/5 × 5 000 × 15 × 1,5, soit 22 500 €. Dans ce cas précis, ce montant dépasse l'indemnité légale et devient donc la référence à verser.

L'indemnité légale se calcule selon un barème progressif fixé par le code du travail :

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;

1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Cette indemnité est accessible dès 8 mois d'ancienneté (articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail), contre 2 ans pour l'indemnité conventionnelle. Un salarié entre 8 mois et 2 ans d'ancienneté perçoit donc uniquement l'indemnité légale.

Quels exemples concrets illustrent le calcul de l'indemnité ?

Voici trois situations qui permettent de visualiser comment le principe de faveur s'applique en pratique.

Exemple 1 : non-cadre TAM6, 7 ans d'ancienneté, salaire de 2 800 €. Le calcul conventionnel donne 3 920 €, le calcul légal donne 4 900 €. Vous retenez l'indemnité légale, plus favorable.

Exemple 2 : cadre C10, 42 ans, 12 ans d'ancienneté, salaire de 4 200 €. Le calcul conventionnel donne 10 080 €, le calcul légal donne 13 300 €. Vous retenez l'indemnité légale, plus favorable.Exemple 3 : cadre C11, 52 ans, 15 ans d'ancienneté, salaire de 5 000 €. Le calcul conventionnel majoré donne 22 500 €, le calcul légal donne 20 833 €. Vous retenez l'indemnité conventionnelle majorée, plus favorable.

Profil Ancienneté Salaire brut Indemnité conventionnelle Indemnité légale Montant retenu Non-cadre TAM6 7 ans 2 800 € 3 920 € 4 900 € 4 900 € (légale) Cadre C10, 42 ans 12 ans 4 200 € 10 080 € 13 300 € 13 300 € (légale) Cadre C11, 52 ans 15 ans 5 000 € 22 500 € (majorée) 20 833 € 22 500 € (conventionnelle)

Bon à savoir Pour les non-cadres, l'indemnité légale (1/4 de mois par an) se révèle généralement plus favorable que la conventionnelle (1/5 de mois par an). En revanche, pour les cadres de plus de 48 ans, la majoration de 50 % peut inverser ce rapport, surtout au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Quel est le régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement ?

L'indemnité de licenciement bénéficie d'exonérations, dans certaines limites liées au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026.

Exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 6 PASS, soit 288 360 € ;

Exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, soit 96 120 € ;

CSG-CRDS due dès le premier euro sur la part qui excède le montant légal ou conventionnel minimal.

Le salaire de référence utilisé pour le calcul intègre tous les éléments de votre rémunération habituelle, à l'exclusion de certains postes :

Éléments pris en compte Éléments exclus Salaire de base Remboursements de frais professionnels Primes d’ancienneté Indemnité de licenciement elle-même 13e mois (au prorata) Indemnité compensatrice de congés payés Heures supplémentaires habituelles Indemnité compensatrice de préavis Commissions récurrentes Participation et intéressement Avantages en nature Primes exceptionnelles non récurrentes (proratisées, non exclues)

⚠️ Attention En cas de faute grave ou lourde, aucune indemnité de licenciement n'est due, ni conventionnelle ni légale. Vous conservez toutefois votre droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, qui reste due quelle que soit la nature du licenciement.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-17.