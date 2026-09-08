Quels sont les droits à congés payés dans la CCN Négoce médico-technique ?
La convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (brochure 3286, IDCC 1982) prévoit des règles spécifiques en matière de congés payés. Jours supplémentaires d'ancienneté, fractionnement, congés exceptionnels pour événements familiaux : cette page détaille les droits des salariés du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Congés payés dans la convention collective Négoce médico-technique
Les jours de congés d'ancienneté sont-ils cumulables entre eux ?
Les jours de congés d'ancienneté sont-ils cumulables entre eux ?
Non, les paliers d'ancienneté fixés par l'article 11.4 de la convention ne s'additionnent pas entre eux. Un salarié qui atteint 20 ans d'ancienneté bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires au total, et non de 6 jours (1+2+3). Chaque seuil remplace simplement le précédent : c'est le dernier palier atteint qui détermine le nombre de jours dus. Pensez à vérifier la date d'ancienneté retenue par le contrat de travail, notamment en cas de reprise d'ancienneté suite à un transfert d'entreprise.
Un salarié en concubinage a-t-il droit aux congés pour décès du conjoint ?
Un salarié en concubinage a-t-il droit aux congés pour décès du conjoint ?
Oui. La convention collective précise explicitement que le terme conjoint recouvre les personnes mariées, pacsées ou en concubinage. Un salarié vivant en concubinage bénéficie donc des mêmes 3 jours ouvrés de congé pour événement familial en cas de décès de son compagnon ou de sa compagne, avec un jour supplémentaire si le lieu des obsèques est situé à plus de 400 kilomètres. Cette définition élargie va au-delà du minimum légal, qui ne vise que les conjoints mariés ou pacsés.
Le fractionnement du congé principal est-il automatique ?
Le fractionnement du congé principal est-il automatique ?
Non, le fractionnement doit résulter d'un commun accord entre l'employeur et le salarié : ce dernier ne peut pas l'imposer unilatéralement. Une fois cet accord trouvé et dès qu'une fraction du congé est effectivement prise hors de la période du 1er mai au 31 octobre, les jours supplémentaires sont acquis de plein droit, sans formalité additionnelle. En pratique, formalisez cet accord par écrit lors de la validation du planning de congés, pour éviter tout litige ultérieur sur le décompte des jours.
Le congé pour enfant malade est-il rémunéré ?
Le congé pour enfant malade est-il rémunéré ?
En principe non : ce congé s'accompagne d'une suspension du salaire pendant les 3 ou 5 jours accordés selon l'âge de l'enfant. Une exception existe pour les salariés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise : ils conservent leur rémunération pour 1 jour sur les 3 ou 5 jours pris. Le salarié doit systématiquement fournir un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant pour bénéficier de ce congé, quelle que soit sa durée.
Le congé de deuil pour décès d'un enfant est-il payé par l'employeur ?
Le congé de deuil pour décès d'un enfant est-il payé par l'employeur ?
Le congé de deuil n'est pas rémunéré directement par l'employeur : il est indemnisé par la Sécurité sociale sous forme d'indemnités journalières, comme pour un congé maternité. Ce congé de 8 jours ouvrables s'ouvre sans condition d'ancienneté et sans délai de carence, ce qui le distingue du congé enfant malade. Il vient s'ajouter aux 12 ou 14 jours ouvrables du congé pour décès d'un enfant prévu par la convention, et doit être pris dans le délai d'un an suivant le décès, en une ou deux fois.