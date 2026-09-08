Comment fonctionne le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans la convention collective médico-technique ?
La convention collective du négoce médico-technique prévoit un régime spécifique d'indemnisation en cas d'arrêt maladie. Cette page détaille les conditions d'éligibilité, le délai de carence, les taux de maintien par ancienneté et les règles applicables à la maternité.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Arrêt maladie dans la convention collective médico-technique (IDCC 1982)
Quelle ancienneté est prise en compte pour le maintien de salaire ?
Quelle ancienneté est prise en compte pour le maintien de salaire ?
L'ancienneté d'un an s'apprécie au premier jour de l'absence, tous contrats confondus au sein de la même entreprise. Elle inclut en principe les périodes de contrat à durée déterminée transformées en contrat à durée indéterminée sans interruption, ainsi que les missions d'intérim effectuées juste avant l'embauche, si un accord d'entreprise le prévoit. En dessous d'un an d'ancienneté, le salarié reste couvert par les IJSS de la Sécurité sociale, mais ne bénéficie pas du complément conventionnel. Il peut toutefois avoir droit au maintien de salaire légal prévu par le code du travail selon son ancienneté, ce mécanisme étant distinct de celui de la convention collective.
Le délai de carence est-il identique pour les cadres et les non-cadres ?
Le délai de carence est-il identique pour les cadres et les non-cadres ?
Non, les deux catégories ne sont pas traitées de la même façon. Les salariés non cadres patientent 3 jours calendaires avant que l'indemnisation démarre au 4e jour, tandis que les salariés cadres sont indemnisés dès le premier jour d'absence. Cette différence disparaît totalement en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, ou pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle, où aucun délai de carence ne s'applique, quel que soit le statut.
Le complément de salaire continue-t-il pendant une hospitalisation ?
Le complément de salaire continue-t-il pendant une hospitalisation ?
Oui, la convention collective prévoit une continuité de l'indemnisation jusqu'au terme de l'hospitalisation. Concrètement, si un salarié atteint le nombre maximal de jours indemnisés prévu par son ancienneté alors qu'il est encore hospitalisé, le versement du complément ne s'arrête pas à cette date. Il se poursuit jusqu'à la sortie effective de l'hôpital, ce qui protège les salariés confrontés à des hospitalisations longues. Cette règle s'applique uniquement à la période d'hospitalisation, et non aux jours de convalescence à domicile qui suivent.
Le salaire est-il maintenu à 100 % pendant le congé maternité ?
Le salaire est-il maintenu à 100 % pendant le congé maternité ?
Oui, à condition de justifier d'un an d'ancienneté au moment du départ en congé. Ce maintien à 100 % du salaire brut, sous déduction des IJSS, est plus favorable que le barème dégressif applicable aux arrêts maladie ordinaires, qui plafonne à 90 % puis descend à 75 % et 66,67 %. Ce même avantage s'applique au congé paternité, dans les mêmes conditions d'ancienneté. Sans un an d'ancienneté, la salariée ou le salarié reste couvert par les IJSS de la Sécurité sociale, sans complément de l'employeur.
Les IJSS sont-elles déduites du complément versé par l'employeur ?
Les IJSS sont-elles déduites du complément versé par l'employeur ?
Oui, les IJSS sont systématiquement déduites, mais après avoir été reconstituées en brut. Cette reconstitution permet de comparer des montants homogènes, puisque les IJSS sur la fiche de paie sont versées nettes de charges sociales par la Sécurité sociale. L'employeur calcule d'abord le montant brut correspondant au taux applicable (90 %, 75 % ou 66,67 % selon l'ancienneté), puis en déduit les IJSS reconstituées en brut pour obtenir le montant de son complément. Cette méthode évite qu'un salarié perçoive plus que le taux de maintien prévu par la convention collective.
Que se passe-t-il en cas d'arrêts maladie multiples sur la même année ?
Que se passe-t-il en cas d'arrêts maladie multiples sur la même année ?
Les jours indemnisés se cumulent sur l'année civile, dans la limite du quota fixé par le barème selon l'ancienneté. Par exemple, un salarié ayant 8 ans d'ancienneté dispose de 120 jours indemnisés au total sur l'année, répartis entre 40 jours à 90 % et 80 jours à 75 %, qu'il s'agisse d'un seul arrêt ou de plusieurs arrêts successifs. Une fois ce quota atteint, les arrêts suivants de la même année civile ne sont plus couverts par le complément conventionnel, seules les IJSS restant versées. Le compteur repose entièrement à l'année civile suivante.