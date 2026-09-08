Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention collective médico-technique ?
Durées de préavis, heures de recherche d'emploi, dispenses et indemnité de licenciement prévues par l'IDCC 1982. Page d'information destinée aux employeurs et salariés du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ
Un salarié licencié pour faute grave a-t-il droit à un préavis ?
Un salarié licencié pour faute grave a-t-il droit à un préavis ?
Non, la faute grave, comme la faute lourde, supprime le droit au préavis prévu par l'article 16.2 de la convention. Elle prive également le salarié de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévues respectivement par le Code du travail et par la convention. Seule l'indemnité compensatrice de congés payés reste due, quelle que soit la gravité de la faute.
Les cadres ont-ils toujours 3 mois de préavis en cas de licenciement ?
Les cadres ont-ils toujours 3 mois de préavis en cas de licenciement ?
Non, seuls les cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté bénéficient de 3 mois de préavis. Un cadre licencié après 18 mois d'ancienneté, par exemple, n'a droit qu'à 1 mois de préavis, comme n'importe quel salarié dans la même situation. Le statut cadre n'accélère donc pas l'accès au préavis long : seule l'ancienneté compte en deçà de 2 ans.
Les heures de recherche d'emploi sont-elles accordées par jour ouvré ?
Les heures de recherche d'emploi sont-elles accordées par jour ouvré ?
Non, la convention parle de 2 heures par jour, sans distinguer les jours ouvrés des autres jours travaillés du préavis. Ces heures ne sont accordées que si le préavis est effectivement exécuté, et non en cas de dispense. Employeur et salarié peuvent convenir d'un aménagement, par exemple en cumulant ces heures en une ou plusieurs journées complètes avant la fin du préavis.
L'indemnité de licenciement est-elle majorée pour les cadres de plus de 48 ans ?
L'indemnité de licenciement est-elle majorée pour les cadres de plus de 48 ans ?
Oui, l'article 16.4 prévoit une majoration de 50 % du montant de l'indemnité pour les cadres licenciés après 48 ans révolus. Concrètement, un cadre avec 10 ans d'ancienneté et une indemnité de base de 2 mois de salaire perçoit alors l'équivalent de 3 mois. Cette majoration s'ajoute au calcul habituel, sans remplacer le mode de calcul par année d'ancienneté.
Le salarié peut-il réduire son préavis s'il retrouve un emploi ?
Le salarié peut-il réduire son préavis s'il retrouve un emploi ?
Oui, il peut ramener son préavis à 1 mois dès qu'il justifie d'une nouvelle activité professionnelle salariée. Il doit alors prévenir son employeur par écrit au moins 15 jours avant la date de cessation d'activité prévue. Cette possibilité, propre à la convention médico-technique, n'existe pas dans le régime légal, où le préavis se réduit uniquement par accord entre les parties. La période non travaillée du fait de cette réduction n'est pas rémunérée.
Le salarié peut-il réduire son préavis s'il trouve un nouvel emploi ?
Le salarié peut-il réduire son préavis s'il trouve un nouvel emploi ?
Oui, à 1 mois, avec un délai de prévenance de 15 jours. La période non travaillée n'est pas rémunérée.