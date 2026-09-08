Le contrat extra est-il possible dans le négoce médico-technique ?
Le contrat d'extra, ou CDD d'usage, est réservé à certains secteurs d'activité limitativement énumérés par le Code du travail. Le négoce médico-technique ne figure pas dans cette liste. Cette page détaille le cadre légal du contrat extra, les raisons de son inapplicabilité au secteur IDCC 1982 et les alternatives contractuelles disponibles pour les employeurs.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
À retenir
Le contrat extra (CDD d'usage) est réservé aux secteurs d'activité listés par le Code du travail, et le négoce médico-technique n'en fait pas partie ;
La convention collective IDCC 1982 ne prévoit aucune disposition ouvrant ce recours ;
Un contrat extra conclu dans ce secteur s'expose à une requalification en CDI devant les prud'hommes ;
Les alternatives disponibles sont le CDD de droit commun, l'intérim, le temps partiel ou la prestation de services ;
Le recours abusif au CDD d'usage expose l'employeur à des sanctions pénales pouvant atteindre 7 500 € d'amende.
Fiche d’identité de la convention collective
Nom
Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
IDCC
1982
Brochure JO
3286
Entreprises concernées
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / Dares)
Champ d’application
Négoce de matériel médical, prestations de services médico-techniques, commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques, location de dispositifs médicaux
Le contrat d'extra, ou CDD d'usage, est réservé à des secteurs d'activité limitativement énumérés par le Code du travail. Le négoce médico-technique ne figure pas dans cette liste, et la convention collective IDCC 1982 ne contient aucune disposition qui ouvrirait cette possibilité. Cet article détaille le cadre légal du contrat extra, les raisons de son inapplicabilité au secteur et les alternatives contractuelles disponibles pour les employeurs.
Qu'est-ce qu'un contrat extra ou CDD d'usage ?
Le contrat extra, aussi appelé contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), est un type particulier de CDD prévu par l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail. Il permet d'embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, sans que les règles classiques du CDD ne s'appliquent de la même manière : pas de durée maximale imposée, pas de délai de carence, pas d'indemnité de précarité.Ce contrat se distingue par sa souplesse. Il peut être conclu pour quelques heures, une journée ou plusieurs jours consécutifs, selon la mission ponctuelle confiée au salarié.Le recours au contrat d'extra repose sur trois conditions cumulatives :
le secteur d'activité de l'entreprise doit figurer dans la liste réglementaire autorisant ce type de contrat ;
un usage constant et ancien de ne pas recourir au CDI doit être établi dans le secteur concerné ;
l'emploi occupé par le salarié doit être de nature temporaire.
Quels secteurs d'activité sont autorisés à recourir au contrat extra ?
L'article D. 1242-1 du Code du travail énumère de manière limitative les secteurs dans lesquels le CDD d'usage peut être conclu. Cette liste comprend notamment :
l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
le sport professionnel ;
les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique ;
l'enseignement ;
l'information, les activités d'enquête et de sondage ;
les exploitations forestières ;
la réparation navale ;
le déménagement ;
les activités foraines.
En dehors de ces secteurs définis par décret, le recours au contrat extra n'est autorisé que si une convention collective de branche ou un accord étendu le prévoit expressément.
Point essentiel
Le négoce médico-technique ne figure pas dans la liste de l'article D. 1242-1. La convention collective IDCC 1982 ne contient pas non plus de disposition ouvrant ce recours. Le CDD d'usage n'est donc pas applicable dans ce secteur.
Le contrat extra est-il applicable dans la convention collective négoce médico-technique ?
Non, le contrat extra n'est pas applicable dans la convention collective négoce médico-technique. La CCN IDCC 1982 (brochure JO 3286) couvre les entreprises qui commercialisent, louent ou assurent la maintenance d'équipements médicaux et paramédicaux, un périmètre qui ne relève d'aucun des secteurs énumérés à l'article D. 1242-1.
Les partenaires sociaux de la branche n'ont par ailleurs négocié aucun accord ou avenant ouvrant la possibilité de recourir au CDD d'usage. Cette absence reste cohérente avec la nature de l'activité : vente, location, maintenance, conseil technique ou livraison relèvent d'emplois permanents ou d'activités planifiables, pas de missions ponctuelles d'usage.
Quels sont les risques d'un recours abusif au contrat extra dans le négoce médico-technique ?
Un employeur qui conclurait un contrat extra dans ce secteur s'expose à plusieurs conséquences juridiques et financières.
La requalification en CDI
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la requalification du contrat en CDI. Le juge accorde alors une indemnité au moins égale à un mois de salaire, à laquelle peuvent s'ajouter des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L. 1245-2 du Code du travail) ;
des rappels de salaire peuvent être dus si le salarié percevait une rémunération inférieure à celle d'un poste en CDI équivalent ;
des dommages-intérêts peuvent être accordés en cas de préjudice distinct, ainsi que d'éventuelles indemnités de rupture.
Les sanctions pénales
Le recours irrégulier au CDD est puni d'une amende de 3 750 € (article L. 1248-1 du Code du travail). En cas de récidive, la sanction passe à 7 500 € d'amende et six mois d'emprisonnement.
Le contrôle de l'Urssaf et de l'inspection du travail
L'Urssaf et l'inspection du travail peuvent requalifier des contrats extra en contrats de droit commun lors d'un contrôle. Cette requalification entraîne un redressement de cotisations sociales, calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être versées dans le cadre d'un contrat classique.
Quelles alternatives existent au contrat extra dans le négoce médico-technique ?
Plusieurs solutions contractuelles permettent de répondre à un besoin ponctuel sans recourir au contrat extra.
Le recours à une entreprise de travail temporaire répond à des besoins de courte durée. Le salarié intérimaire est embauché par l'agence d'intérim et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, qui n'a pas à gérer directement le contrat de travail.
Le contrat à temps partiel
Pour un besoin régulier mais limité en volume horaire, le contrat à temps partiel permet d'ajuster précisément le temps de travail au besoin réel. Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits proportionnels que les salariés à temps plein.
La sous-traitance ou la prestation de services
Pour des interventions techniques ponctuelles comme la maintenance ou l'installation d'équipements, l'entreprise peut faire appel à un prestataire externe dans le cadre d'un contrat commercial, sans lien de subordination avec le personnel intervenant.
Contrat
Motif de recours
Durée maximale
Renouvellement
Indemnité de fin de contrat
CDD de droit commun
Remplacement, accroissement d’activité
18 mois (principe)
Oui (1/3 ou 1/2 de la durée)
10 % (ou 6 % si accord)
Intérim
Remplacement, accroissement d’activité
18 mois (principe)
Oui
10 %
CDD d’usage (extra)
Usage constant dans le secteur
Pas de maximum légal
Non
Non (sauf convention)
Temps partiel en CDI
Emploi régulier à horaire réduit
Indéterminée
Sans objet
Sans objet
Bon à savoir
En cas de doute sur le type de contrat adapté à un besoin ponctuel, il est recommandé de vérifier les dispositions conventionnelles applicables ou de solliciter un conseil juridique avant de signer.Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit. Découvrez notre solution paie et RH conforme aux conventions collectives.
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FAQ – Contrat extra et CCN Négoce médico-technique (IDCC 1982)
01
Le contrat extra est-il autorisé dans le secteur du négoce médico-technique ?
Non. Le négoce médico-technique ne figure pas dans la liste des secteurs d'activité autorisés par l'article D. 1242-1 du Code du travail. La CCN IDCC 1982 ne contient pas non plus de disposition conventionnelle ouvrant ce recours.
02
Quelle est la différence entre un contrat extra et un CDD classique ?
Le contrat extra (CDD d'usage) est réservé à certains secteurs et permet d'embaucher pour des missions très courtes, sans délai de carence ni indemnité de précarité. Le CDD de droit commun impose au contraire une durée maximale de 18 mois, un délai de carence entre deux contrats sur le même poste, et le versement d'une prime de précarité de 10 %. Cette différence s'explique par la nature même des emplois concernés : le contrat extra vise des missions par nature temporaires et récurrentes dans un secteur donné, alors que le CDD classique répond à un besoin ponctuel et identifiable dans n'importe quel secteur d'activité.
03
Quelles alternatives existent pour embaucher ponctuellement dans le négoce médico-technique ?
Les employeurs du secteur peuvent recourir au CDD de droit commun, à l'intérim via une agence de travail temporaire, au contrat à temps partiel, ou à la prestation de services externe.
04
Quels risques encourt un employeur du négoce médico-technique qui utiliserait un contrat extra ?
L'employeur s'expose à la requalification du contrat en CDI, avec paiement d'une indemnité minimale d'un mois de salaire. Des sanctions pénales sont également prévues : amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros et six mois d'emprisonnement en cas de récidive.
05
La convention collective négoce médico-technique prévoit-elle des règles spécifiques pour les CDD ?
La CCN IDCC 1982 ne déroge pas aux règles du Code du travail en matière de CDD de droit commun : durée maximale, délai de carence et indemnité de précarité restent identiques à celles applicables dans les autres secteurs. Les salariés en CDD bénéficient toutefois de la même grille de classification et des mêmes minima salariaux que les salariés en CDI de la branche. Cette égalité de traitement découle du principe général d'égalité de rémunération entre salariés en CDD et en CDI occupant un poste équivalent, posé par le Code du travail.
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