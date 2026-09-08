Comment fonctionne l'indemnité repas dans la CCN Négoce médico-technique ?
L'indemnité repas compense les frais engagés par les salariés contraints de déjeuner hors domicile ou lieu de travail. La CCN IDCC 1982 ne fixe pas de montant spécifique : ce sont les barèmes URSSAF qui s'appliquent.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises (source OPCO EP / DARES)
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Indemnité repas dans la convention collective médico-technique (IDCC 1982)
La convention collective fixe-t-elle un montant précis pour l'indemnité repas ?
La convention collective fixe-t-elle un montant précis pour l'indemnité repas ?
Non, la CCN IDCC 1982 ne prévoit pas de montant propre à la branche médico-technique. Elle s'appuie entièrement sur les barèmes URSSAF, qui évoluent chaque année au 1er janvier. En 2026, ces plafonds atteignent 21,40 € au restaurant, 10,40 € hors restaurant et 7,50 € sur le lieu de travail. Ces montants s'appliquent de la même façon, que l'entreprise compte 5 ou 500 salariés.
Peut-on cumuler l'indemnité repas et le titre-restaurant ?
Peut-on cumuler l'indemnité repas et le titre-restaurant ?
Non, un salarié ne peut pas recevoir les deux avantages pour un même repas : cela constituerait un cumul d'exonérations non autorisé par l'URSSAF. En revanche, rien n'empêche d'alterner les deux dispositifs selon les jours, par exemple une indemnité repas les jours de tournée et un titre-restaurant les jours passés au bureau. L'employeur doit simplement s'assurer qu'aucun salarié ne cumule les deux pour la même journée.
Que risque l'employeur en cas de non-remboursement des frais de repas ?
Que risque l'employeur en cas de non-remboursement des frais de repas ?
Le non-remboursement d'un frais professionnel justifié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur. Le salarié concerné peut réclamer le paiement des sommes dues, et saisir le conseil de prud'hommes en l'absence de régularisation amiable. Ce risque reste rare dans la pratique dès que l'entreprise dispose d'une politique de notes de frais claire et d'un outil qui applique automatiquement les barèmes URSSAF.
L'indemnité repas est-elle imposable pour le salarié ?
L'indemnité repas est-elle imposable pour le salarié ?
Non, l'indemnité repas n'entre pas dans le revenu imposable du salarié tant qu'elle respecte les plafonds URSSAF en vigueur. Elle apparaît sur le bulletin de paie comme un remboursement de frais, distinct du salaire brut. Si le montant versé dépasse le plafond, seule la fraction excédentaire devient imposable et soumise à cotisations.
Que se passe-t-il si l'employeur verse un montant supérieur au barème URSSAF ?
Que se passe-t-il si l'employeur verse un montant supérieur au barème URSSAF ?
L'employeur reste libre de verser un montant supérieur au barème URSSAF, rien ne l'interdit. Dans ce cas, la fraction qui dépasse le plafond perd son exonération et devient soumise aux cotisations sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Cette règle s'applique automatiquement, sans démarche particulière à effectuer : un bon logiciel de paie calcule la part exonérée et la part imposable séparément.