Comment fonctionne le contrat saisonnier dans la CCN Négoce médico-technique ?
La convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) ne prévoit pas de dispositions spécifiques au contrat saisonnier. Si une entreprise relevant de cette branche recourt à un CDD saisonnier, elle applique les règles de droit commun du Code du travail.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 2 850 entreprises
Champ d'application
Négoce de matériel médical, Prestations de services médico-techniques, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, Location de dispositifs médicaux
FAQ — Contrat saisonnier dans la CCN Négoce médico-technique (IDCC 1982)
Un salarié saisonnier perçoit-il la même rémunération qu'un salarié en CDI ?
Un salarié saisonnier perçoit-il la même rémunération qu'un salarié en CDI ?
Oui. Le salarié saisonnier perçoit la même rémunération qu'un salarié en CDI de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions dans la même entreprise.
L'indemnité de précarité est-elle due à la fin d'un contrat saisonnier ?
L'indemnité de précarité est-elle due à la fin d'un contrat saisonnier ?
Non, le Code du travail exclut explicitement les contrats saisonniers du versement de l'indemnité de précarité de 10 %, car cette indemnité compense la précarité d'un poste qui n'existerait pas autrement, alors qu'un emploi saisonnier revient chaque année par nature. La CCN négoce médico-technique ne prévoit aucune disposition plus favorable sur ce point.
⚠️ Attention : si un contrat qualifié de « saisonnier » ne correspond pas à un emploi réellement lié au rythme des saisons, un juge peut le requalifier en CDD classique et ouvrir droit à cette indemnité. Vérifiez donc que le motif saisonnier reste justifié avant chaque renouvellement.
La CCN Négoce médico-technique prévoit-elle des dispositions spécifiques au contrat saisonnier ?
La CCN Négoce médico-technique prévoit-elle des dispositions spécifiques au contrat saisonnier ?
Non. La convention collective IDCC 1982 ne contient pas de régime conventionnel spécifique au contrat saisonnier. Les règles applicables sont celles du Code du travail.
L'employeur doit-il respecter un délai de carence entre deux contrats saisonniers ?
L'employeur doit-il respecter un délai de carence entre deux contrats saisonniers ?
Non. Contrairement au CDD classique, l'employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs sans respecter de délai de carence entre chaque contrat.
Comment est calculée l'indemnité de congés payés d'un salarié saisonnier ?
Comment est calculée l'indemnité de congés payés d'un salarié saisonnier ?
L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon la règle du 1/10 de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat, ou selon la règle du maintien de salaire si elle est plus avantageuse pour le salarié. Vous retenez le montant le plus favorable entre les deux méthodes. Cette indemnité s'ajoute au dernier salaire versé et figure sur le solde de tout compte remis au salarié à la fin de son contrat. Pensez à bien la distinguer de l'indemnité de fin de contrat, qui elle n'est pas due pour un CDD saisonnier.