À retenir La convention collective négoce médico-technique (IDCC 1982) ne contient aucune disposition propre au contrat saisonnier ;

Ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent, sauf accord d'entreprise plus favorable ;

Le contrat saisonnier n'ouvre pas droit à l' indemnité de fin de contrat (prime de précarité) ;

Vous versez une indemnité compensatrice de congés payés à la fin du contrat ;

Une clause de reconduction est possible d'une saison à l'autre, avec cumul de l'ancienneté.

La CCN IDCC 1982 couvre environ 2 850 entreprises du négoce de matériel médical, des prestations de services médico-techniques, du commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, et de la location de dispositifs médicaux.

La convention collective négoce médico-technique ne prévoit pas de régime propre au contrat saisonnier. Vous appliquez donc directement les règles du Code du travail, comme pour n'importe quelle entreprise hors branche.

Quelles règles du Code du travail s'appliquent au CDD saisonnier ?

Un CDD saisonnier concerne des tâches qui se répètent chaque année à peu près à la même période, selon le rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Le recours à ce contrat doit correspondre à un emploi réellement saisonnier, pas à un besoin ponctuel classique.

l' indemnité de fin de contrat n'est pas due pour un CDD saisonnier ;

le contrat peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ;

les durées des contrats saisonniers successifs dans la même entreprise se cumulent pour l' ancienneté ;

aucun délai de carence ne s'impose entre deux contrats saisonniers successifs ;

un droit à reconduction peut s'appliquer après deux saisons consécutives, si un emploi compatible est disponible.

Bon à savoir Le contrat saisonnier ne remplace pas les cas habituels de recours au CDD, comme le remplacement d'un salarié absent ou un accroissement temporaire d'activité ponctuel. Il doit correspondre à une variation d'activité récurrente et prévisible, liée au rythme des saisons.

Quelles sont les mentions obligatoires du contrat saisonnier ?

Comme tout CDD, le contrat saisonnier doit être écrit et comporter plusieurs mentions obligatoires :

le motif du recours , c'est-à-dire le caractère saisonnier de l'emploi ;

la durée minimale du contrat ou, à défaut, la date de fin prévue ;

la désignation du poste et la qualification professionnelle ;

la rémunération applicable ;

le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ;

la convention collective applicable, ici la CCN IDCC 1982.

Vous pouvez conclure le contrat de date à date, ou avec un terme imprécis. Dans ce dernier cas, mentionnez une durée minimale d'emploi.

Quelle rémunération pour un salarié saisonnier dans la CCN négoce médico-technique ?

Le salarié saisonnier perçoit la même rémunération qu'un salarié en CDI de qualification équivalente, occupant les mêmes fonctions dans votre entreprise. Ce principe d'égalité de traitement est garanti par le Code du travail.

Il bénéficie aussi de tous les avantages acquis par les autres salariés de l'entreprise, à l'exception de ceux liés à une condition d'ancienneté qu'il n'a pas encore atteinte.

Quelles différences entre CDD saisonnier et CDD classique ?

Le CDD saisonnier se distingue du CDD classique sur plusieurs points clés, notamment l'indemnité de fin de contrat et le délai de carence :

Critère CDD classique CDD saisonnier Motif Tâche précise et temporaire prévue par la loi Emploi à caractère saisonnier Indemnité de fin de contrat Due (10 %), sauf exceptions Non due, sauf disposition conventionnelle plus favorable Reconduction Règles générales du CDD Clause de reconduction possible Délai de carence Obligatoire entre deux CDD successifs Pas de délai de carence entre contrats saisonniers successifs Ancienneté Selon les règles applicables au contrat Cumul des saisons successives dans la même entreprise

Quels sont les congés payés d'un salarié saisonnier ?

À la fin du contrat saisonnier, vous versez obligatoirement une indemnité compensatrice de congés payés. Elle se calcule selon la durée du contrat et ne peut être inférieure à 1/10 de la rémunération totale brute due au salarié pendant toute la durée du contrat.

Le salarié saisonnier ne prend généralement pas ses congés pendant le contrat. Vous versez donc cette indemnité systématiquement en fin de contrat, en complément du dernier salaire.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-17.