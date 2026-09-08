Salaires, classification, congés et prévoyance dans les télécoms
La convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 encadre les conditions de travail de plus de 88 000 salariés répartis dans environ 1 370 entreprises. Cette page présente les règles essentielles en matière de classification, de rémunération, de temps de travail et de protection sociale.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
La convention collective des télécommunications prévoit un régime de maintien de salaire plus favorable que le droit commun en cas d'arrêt maladie. Cette page détaille les conditions d'ancienneté, la durée d'indemnisation, les montants garantis et les obligations.
Coefficient
La convention collective des télécommunications classe chaque emploi en sept groupes (A à G) sur la base de cinq critères classants. Cette page vous aide à comprendre la logique de classement et à identifier votre groupe.
Congés payés
La convention collective des télécommunications encadre les congés payés et les absences pour événements familiaux. Cette page détaille les règles applicables aux salariés du secteur.
Grille de salaire
La grille de salaire de la convention collective des télécommunications fixe les rémunérations annuelles minimales par groupe de classification (A à G) et par seuil. Mise à jour par l'accord du 23 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026), elle constitue le socle obligatoire pour les entreprises relevant de la branche.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier les conditions de travail. Dans la CCN des télécommunications, sa durée varie selon le groupe de classification du poste.
Prévoyance
La CCN des télécommunications impose à chaque employeur de souscrire un contrat de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité. Cette page détaille les garanties minimales, les cotisations, les catégories objectives et la portabilité.
RTT
La réduction du temps de travail dans le secteur des télécommunications repose sur l'accord de branche du 4 juin 1999, annexé à la convention collective. Ce texte organise le passage aux 35 heures et définit les modalités d'attribution des jours de repos compensateurs.
Convention collective des télécommunications
Convention collective des télécommunications : droits, obligations, classification, préavis, indemnités, congés et prévoyance. Tout savoir sur la CCN télécoms.
Accord d'entreprise
Depuis les ordonnances Macron de 2017, l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche dans de nombreux domaines. Cette page détaille l'articulation entre l'accord d'entreprise et la CCN des télécommunications, les thèmes verrouillés par la branche et ceux ouverts à la négociation.
Alternance/apprentissage
La CCN des télécommunications prévoit des dispositions spécifiques pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, notamment en matière de rémunération, de classification et de tutorat. Cette page détaille les règles applicables aux alternants du secteur des télécoms.
Avantage en nature
Téléphone professionnel, véhicule de fonction, outils informatiques : les avantages en nature sont fréquents dans le secteur des télécoms. Cette page détaille les règles d'évaluation, les barèmes 2026 et l'impact sur le bulletin de paie.
Congés exceptionnels
La convention collective des télécommunications accorde des jours de congé rémunérés lors d'événements familiaux. Certaines durées conventionnelles sont aujourd'hui dépassées par les minimums légaux. Cette page détaille chaque situation, compare les droits et précise les conditions applicables.
Indemnité licenciement
L'indemnité de licenciement prévue par la CCN des télécommunications (IDCC 2148) repose sur un pourcentage du salaire annuel brut, progressif selon l'ancienneté. Cette page détaille les conditions, le barème conventionnel, les majorations pour les 50 ans et plus, et la comparaison avec l'indemnité légale.
Préavis démission
La convention collective des télécommunications prévoit des durées de préavis de démission qui varient selon le groupe de classification du salarié et, pour certains groupes, selon l'ancienneté. Cette page détaille les durées applicables, les modalités de notification et les cas de dispense.
Préavis licenciement
La convention collective des télécommunications prévoit des durées de préavis de licenciement variables selon le groupe de classification et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles applicables, les heures de recherche d'emploi, la dispense de préavis et les cas d'exclusion.
Préavis rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle ne comporte aucun préavis. La date de fin de contrat est librement fixée entre l'employeur et le salarié. Cette page détaille la procédure, les délais légaux, l'indemnité spécifique et les particularités applicables aux entreprises relevant de la CCN des télécommunications.
Accident du travail
L'accident du travail ouvre des droits spécifiques en matière d'indemnisation, de maintien de salaire et de protection de l'emploi. La CCN Télécommunications (Brochure JO 3303) prévoit des garanties conventionnelles qui complètent le dispositif légal.
Code NAF/APE
Le code NAF/APE permet d'identifier l'activité principale d'une entreprise et de déterminer la convention collective applicable. Cette page détaille les codes NAF rattachés à la CCN Télécommunications, leur signification, les cas particuliers et les démarches en cas d'erreur ou de changement d'activité.
IDCC
L'IDCC 2148 est le numéro officiel attribué à la convention collective nationale des télécommunications. Ce code permet d'identifier sans ambiguïté le texte conventionnel applicable aux entreprises du secteur. Cette page explique sa définition, son utilité, les obligations légales associées et les différences avec les autres identifiants professionnels.
Jours fériés
La convention collective des télécommunications prévoit des dispositions spécifiques pour les jours fériés, notamment en matière de chômage, de majoration salariale et de compensation. Cette page détaille les droits des salariés du secteur des télécommunications lorsqu'un jour férié est chômé ou travaillé.
Maternité
La convention collective des télécommunications prévoit un maintien intégral du salaire net pendant le congé maternité, ainsi qu'une réduction quotidienne du temps de travail dès le 3e mois de grossesse. Cette page détaille les conditions d'éligibilité, l'indemnisation et les protections spécifiques applicables aux salariées du secteur.
Paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet aux salariés du secteur des télécommunications de bénéficier de 25 jours calendaires après la naissance. Cette page détaille la durée, l'indemnisation, les démarches et les obligations de l'employeur applicables sous la CCN Télécommunications.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés des télécommunications. Entre continuité de service des réseaux et protection de la santé, la CCN Télécommunications (IDCC 2148) prévoit des règles spécifiques qui complètent le Code du travail.
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire constitue un pilier essentiel de la protection sociale des salariés du secteur des télécommunications. Elle vient compléter la pension de base grâce au régime unifié Agirc-Arrco. Cette page détaille les obligations conventionnelles, les taux de cotisation 2026 et le mécanisme d'acquisition des points.
Retraite
Le départ à la retraite dans le secteur des télécommunications obéit à des règles conventionnelles spécifiques, notamment en matière d'indemnité. Cette page détaille les conditions du départ volontaire et de la mise à la retraite, les montants d'indemnité prévus par l'article 4.4.2 de la convention et les obligations de préavis.
Questions fréquentes sur la convention collective des télécommunications
Quel est l'IDCC de la convention collective des télécommunications ?
Quel est l'IDCC de la convention collective des télécommunications ?
L'IDCC (identifiant des conventions collectives) de la branche est le 2148, et son numéro de brochure au Journal officiel est le 3303. Cet identifiant figure obligatoirement sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné. Il vous permet de retrouver rapidement le texte applicable sur Légifrance ou sur le code du travail numérique, sans confusion avec une autre branche du secteur numérique.
La grille de salaires 2026 est-elle obligatoire ?
La grille de salaires 2026 est-elle obligatoire ?
Oui, l'accord du 23 janvier 2026 a été étendu par arrêté du 8 avril 2026, publié au Journal officiel le 17 avril 2026. Il s'applique depuis le 23 janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à HUMAPP, et depuis le 18 avril 2026 pour toutes les autres entreprises de la branche. Cette grille devient donc un plancher légal opposable, quelle que soit la taille de votre entreprise. Un non-respect expose à un risque de rattrapage de salaire sur 3 ans devant le conseil de prud'hommes.
Quels groupes de classification existent dans les télécommunications ?
Quels groupes de classification existent dans les télécommunications ?
La convention distingue les groupes A, B, C, D, D bis, E, F et G, ainsi que des emplois hors classification pour certains postes de direction. Le groupe D bis reste un cas particulier : c'est un positionnement historique fermé depuis 2007, que seuls les salariés déjà classés à cette date continuent d'occuper. Pour tout nouveau recrutement, vous devez positionner le poste directement dans l'un des groupes A à G actifs, en vous appuyant sur les critères classants définis à l'annexe IV de la convention.
La mutuelle est-elle obligatoire dans les télécommunications ?
La mutuelle est-elle obligatoire dans les télécommunications ?
Oui, votre participation patronale doit représenter au moins 55 % de la cotisation de la couverture frais de santé collective, conformément à l'accord de branche du 26 juin 2014. Ce plancher s'ajoute à l'obligation générale de couverture santé collective issue de l'accord national interprofessionnel de 2013, transposée dans le code de la Sécurité sociale. Si votre accord d'entreprise ou votre contrat collectif prévoit une participation inférieure, vous restez tenu de compléter la différence pour vos salariés. La prévoyance, elle, couvre en plus les risques décès, incapacité et invalidité, avec des catégories objectives précisées par l'accord du 20 décembre 2024.