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Salaires, classification, congés et prévoyance dans les télécoms

La convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 encadre les conditions de travail de plus de 88 000 salariés répartis dans environ 1 370 entreprises. Cette page présente les règles essentielles en matière de classification, de rémunération, de temps de travail et de protection sociale.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 370 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

T&eacute;l&eacute;communications filaires (NAF 6110Z), T&eacute;l&eacute;communications sans fil (NAF 6120Z), Autres activit&eacute;s de t&eacute;l&eacute;communication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)

Tout savoir sur cette convention collective

Qu'est-ce que la convention collective des télécommunications ?

À retenir

  • La convention collective des télécommunications porte le numéro IDCC 2148 ;

  • elle organise la classification des emplois en groupes A à G, avec un groupe D bis fermé depuis 2007 ;

  • la grille des salaires minima 2026 est étendue et opposable à toutes les entreprises de la branche depuis le 18 avril 2026 ;

  • la durée de la période d'essai varie de 1 à 3 mois selon le groupe de classification ;

  • le maintien de salaire en cas de maladie s'applique dès 6 mois d'ancienneté, sans délai de carence.

Quelle est la grille des salaires minima dans les télécommunications ?

La grille applicable est celle de l'accord du 23 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels. Étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026), il s'applique depuis le 23 janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à HUMAPP, et depuis le 18 avril 2026 pour les autres.

Les montants ci-dessous correspondent à un salaire annuel brut, base 35 heures hebdomadaires :

Groupe Seuil 1 Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3
A 22 757 € 23 723 € 24 894 € 26 170 €
B 23 871 € 24 657 € 25 683 € 27 294 €
C 25 185 € 26 099 € 28 470 € 29 616 €
D 28 747 € 29 927 € 32 594 € 34 427 €
E 36 235 € 41 114 € 46 894 € 49 898 €
F 48 616 € 58 172 €
G 69 450 € 84 250 €

Le seuil 1 bis s'applique après 2 ans dans le même groupe. Le seuil 2 s'applique après 10 ans, et le seuil 3 après 15 ans pour les groupes A à D, ou 20 ans pour le groupe E.

💡 Bon à savoir : si votre entreprise ne respecte pas ces minima, vos salariés disposent de 3 ans à partir du premier salaire non conforme pour saisir le conseil de prud'hommes.

La convention collective des télécommunications fixe les règles de classification, de rémunération, de temps de travail et de protection sociale applicables aux opérateurs, équipementiers et centres d'appels relevant de la branche.

Quels groupes composent la classification professionnelle des télécommunications ?

Les groupes A, B, C et D correspondent à des emplois non-cadres. Le groupe D bis est un statut historique, fermé depuis le 1ᵉʳ janvier 2007 : les salariés qui l'occupaient encore le conservent, mais aucun nouveau positionnement n'y est plus possible. Les groupes E, F et G relèvent des emplois cadres et de direction.

Groupe Catégorie Exemples d’emplois
A Non-cadre Agent d’entretien, chargé du courrier
B Non-cadre Hôte, câbleur, téléopérateur
C Non-cadre Technicien, téléconseiller, comptable
D Non-cadre / assimilé Administrateur réseaux, superviseur
D bis Cadre historique Positionnement fermé depuis 2007
E Cadre Ingénieur, chef de projet, juriste
F Cadre confirmé Architecte réseau, expert technique
G Cadre dirigeant Directeur technique, directeur financier

Quelle est la durée de la période d'essai dans les télécommunications ?

La durée de la période d'essai dépend du groupe de classification du salarié. Ces durées sont fixées par l'article 4.2.3 de la convention, modifié par l'accord du 20 novembre 2009.

Groupe Durée initiale Renouvellement
A et B 1 mois 1 mois
C et D 2 mois 2 mois
E, F et G 3 mois 3 mois
Hors classification De gré à gré Selon contrat

En cas de rupture par l'employeur, un délai de prévenance s'impose : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois, et 1 mois après 3 mois.

Quelles règles s'appliquent en cas d'arrêt maladie ?

En cas d'arrêt maladie, l'article 4.3.1 de la convention prévoit un maintien de salaire dès 6 mois d'ancienneté. L'indemnisation démarre au premier jour d'arrêt, sans délai de carence.

  • 0 à 45 jours : maintien à 100 % de la rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) ;

  • 46 à 105 jours : maintien à 75 % de la rémunération nette, sous déduction des IJSS.

Le cumul des sommes perçues ne peut jamais dépasser la rémunération nette que le salarié aurait perçue en travaillant. Vous appréciez ces droits sur une période de 12 mois glissants.

La mutuelle et la prévoyance sont-elles obligatoires dans les télécommunications ?

Oui, la branche impose une couverture collective frais de santé depuis l'accord du 26 juin 2014, étendu le 9 avril 2015. Votre participation patronale doit représenter au minimum 55 % de la cotisation.

La prévoyance couvre les risques décès, incapacité temporaire, invalidité et rente éducation, pour l'ensemble des salariés. Un accord du 20 décembre 2024 précise les catégories objectives de bénéficiaires. Les groupes D bis, E, F et G y sont visés comme cadres.

👉 À noter : vérifiez que votre contrat de mutuelle d'entreprise respecte bien ce plancher de 55 %, faute de quoi vous restez redevable d'un complément envers vos salariés.

Quelle est la durée du préavis dans la convention collective des télécommunications ?

La durée du préavis dépend elle aussi du groupe de classification, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement.

Groupe Durée du préavis Particularité
A et B 1 mois 2 mois si ancienneté > 2 ans
C et D 2 mois
E, F et G 3 mois
Hors classification De gré à gré Minimum 3 mois

En cas de licenciement, votre salarié bénéficie de 2 heures payées par jour pour rechercher un emploi, jusqu'à la fin du préavis.

Comment calculer l'indemnité de licenciement dans les télécommunications ?

L'indemnité de licenciement conventionnelle est due à partir d'un an d'ancienneté. Elle se calcule sur le salaire brut des 12 derniers mois.

  • de 1 à 9 ans d'ancienneté : 3 % du salaire annuel brut par année ;

  • de 10 à 25 ans d'ancienneté : 4 % par année ;

  • majoration pour les salariés de 50 ans et plus : +5 % après 10 ans, +10 % après 20 ans.

L'indemnité totale est plafonnée à 101 % du salaire annuel brut. Comparez toujours ce montant à l'indemnité légale, et retenez le plus favorable pour votre salarié.

Quelles entreprises sont couvertes par la convention collective des télécommunications ?

La convention couvre les entreprises de télécommunications filaires, sans fil, les autres activités de télécommunication, et certains centres d'appels. Le code NAF n'a qu'une valeur indicative : vérifiez toujours l'activité principale réelle de votre entreprise pour confirmer le rattachement à cette branche.

Le titre officiel du texte est : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, IDCC 2148, brochure JO 3303.

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Dernière vérification le 2026-07-23.

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Questions fréquentes sur la convention collective des télécommunications

Quel est l'IDCC de la convention collective des télécommunications ?

L'IDCC (identifiant des conventions collectives) de la branche est le 2148, et son numéro de brochure au Journal officiel est le 3303. Cet identifiant figure obligatoirement sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné. Il vous permet de retrouver rapidement le texte applicable sur Légifrance ou sur le code du travail numérique, sans confusion avec une autre branche du secteur numérique.

La grille de salaires 2026 est-elle obligatoire ?

Oui, l'accord du 23 janvier 2026 a été étendu par arrêté du 8 avril 2026, publié au Journal officiel le 17 avril 2026. Il s'applique depuis le 23 janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à HUMAPP, et depuis le 18 avril 2026 pour toutes les autres entreprises de la branche. Cette grille devient donc un plancher légal opposable, quelle que soit la taille de votre entreprise. Un non-respect expose à un risque de rattrapage de salaire sur 3 ans devant le conseil de prud'hommes.

Quels groupes de classification existent dans les télécommunications ?

La convention distingue les groupes A, B, C, D, D bis, E, F et G, ainsi que des emplois hors classification pour certains postes de direction. Le groupe D bis reste un cas particulier : c'est un positionnement historique fermé depuis 2007, que seuls les salariés déjà classés à cette date continuent d'occuper. Pour tout nouveau recrutement, vous devez positionner le poste directement dans l'un des groupes A à G actifs, en vous appuyant sur les critères classants définis à l'annexe IV de la convention.

La mutuelle est-elle obligatoire dans les télécommunications ?

Oui, votre participation patronale doit représenter au moins 55 % de la cotisation de la couverture frais de santé collective, conformément à l'accord de branche du 26 juin 2014. Ce plancher s'ajoute à l'obligation générale de couverture santé collective issue de l'accord national interprofessionnel de 2013, transposée dans le code de la Sécurité sociale. Si votre accord d'entreprise ou votre contrat collectif prévoit une participation inférieure, vous restez tenu de compléter la différence pour vos salariés. La prévoyance, elle, couvre en plus les risques décès, incapacité et invalidité, avec des catégories objectives précisées par l'accord du 20 décembre 2024.

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