Quels codes NAF et APE correspondent à la convention collective des télécommunications ?
Le code NAF/APE permet d'identifier l'activité principale d'une entreprise et de déterminer la convention collective applicable. Cette page détaille les codes NAF rattachés à la CCN Télécommunications, leur signification, les cas particuliers et les démarches en cas d'erreur ou de changement d'activité.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Code NAF/APE et CCN Télécommunications (IDCC 2148)
Le code NAF/APE suffit-il à déterminer la convention collective applicable ?
Le code NAF/APE suffit-il à déterminer la convention collective applicable ?
Non, le code NAF/APE reste un indice présomptif, jamais une preuve absolue. En cas de contrôle ou de litige aux prud'hommes, l'inspection du travail et les juges examinent l'activité réellement exercée par l'entreprise, au regard de son objet social et de son activité économique dominante. Une entreprise peut ainsi se voir appliquer une convention collective différente de celle suggérée par son code NAF, notamment lorsqu'elle exerce plusieurs activités simultanément. C'est pourquoi il reste prudent de documenter précisément votre activité principale, au-delà du seul code affiché sur votre Kbis.
Quels sont les principaux codes NAF rattachés à la CCN Télécommunications ?
Quels sont les principaux codes NAF rattachés à la CCN Télécommunications ?
Les codes 6110Z, 6120Z, 6130Z et 6190Z relèvent directement du champ d'application de cette convention, puisqu'ils correspondent tous à la division 61 dédiée aux télécommunications. Le code 8220Z, propre aux centres d'appels, ne s'y rattache que si l'entreprise est détenue par une société relevant elle-même du secteur des télécommunications. Dans les autres cas, un centre d'appels relève plutôt de la convention collective des prestataires de services (IDCC 2098). Cette distinction explique pourquoi deux entreprises portant le même code NAF peuvent appliquer des conventions collectives différentes.
Comment vérifier le code NAF/APE de son entreprise ?
Comment vérifier le code NAF/APE de son entreprise ?
L'avis de situation Sirene, disponible gratuitement sur le site de l'INSEE, reste la source la plus fiable et la plus rapide à consulter. Vous pouvez également retrouver ce code sur votre extrait Kbis, sur chaque bulletin de paie de vos salariés, ou via l'annuaire des entreprises. Pensez à vérifier ce code régulièrement, notamment après une évolution de votre activité ou une fusion, car une erreur de code peut avoir des conséquences sur le choix de votre convention collective et sur certaines obligations sociales.
Est-il possible de changer de code NAF/APE ?
Est-il possible de changer de code NAF/APE ?
Oui, deux cas de figure se présentent selon votre situation. En cas d'erreur d'attribution, vous demandez une rectification gratuite directement auprès de l'INSEE, avec un tableau de répartition d'activités et des pièces justificatives à l'appui. En cas de changement réel d'activité, la démarche passe d'abord par le guichet unique des formalités d'entreprises de l'INPI, avant que l'INSEE ne réattribue le code correspondant. Dans les deux cas, gardez à l'esprit que la modification du code NAF ne suffit pas à elle seule à changer votre convention collective applicable.
La révision NAF 2025 va-t-elle modifier les codes du secteur des télécommunications ?
La révision NAF 2025 va-t-elle modifier les codes du secteur des télécommunications ?
Oui, le décret n°2025-736 du 31 juillet 2025 acte l'entrée en vigueur de la NAF 2025 au 1er janvier 2027. Le code 6130Z (télécommunications par satellite) sera ainsi remplacé par le nouveau code 6110Y, et le code 6190Z sera scindé en deux codes distincts, 6190Y et 6120Y, selon la nature précise de l'activité exercée. Cette recodification sera effectuée automatiquement par l'INSEE, sans démarche particulière de votre part. Votre convention collective applicable restera néanmoins déterminée par votre activité réelle, quel que soit le nouveau code attribué.