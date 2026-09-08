À retenir La convention collective des télécommunications (IDCC 2148) ne fixe pas de coefficients numériques : elle classe les emplois en sept groupes , de A à G.

Le classement repose sur cinq critères classants : complexité, autonomie, impact des décisions, relations, connaissances.

Les groupes E, F et G correspondent au statut cadre.

Chaque groupe comporte des seuils de rémunération minimale qui évoluent avec l'ancienneté dans le poste.

Le groupe déterminé conditionne aussi votre préavis, votre indemnité de licenciement et l'aménagement de votre temps de travail.

Quels sont les salaires minima par groupe dans la convention collective des télécommunications ?

Chaque groupe de classification correspond à une rémunération annuelle minimale, qui augmente avec votre ancienneté dans le même groupe. Voici la grille de salaire en vigueur, issue de l'accord salaires du 23 janvier 2026 étendu par arrêté du 8 avril 2026 :

Groupe Seuil 1 Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 A 22 757 € 23 723 € 24 894 € 26 170 € B 23 871 € 24 657 € 25 683 € 27 294 € C 25 185 € 26 099 € 28 470 € 29 616 € D 28 747 € 29 927 € 32 594 € 34 427 € E 36 235 € 41 114 € 46 894 € 49 898 € F 48 616 € — 58 172 € — G 69 450 € — 84 250 € —

Cette convention collective des télécommunications couvre environ 1 370 entreprises, dans les télécommunications filaires (NAF 6110Z), les télécommunications sans fil (NAF 6120Z), les autres activités de télécommunication (NAF 6190Z) et les centres d'appels (NAF 8220Z).

Quel est le principe de la classification dans la convention collective des télécommunications ?

La convention collective des télécommunications organise une grille unique et continue, qui répartit tous les postes en sept groupes, notés de A à G. Ce classement positionne chaque poste selon sa contribution réelle dans l'entreprise, pas selon un coefficient numérique.

⚠️ Attention : le terme « coefficient » est couramment utilisé par habitude, par analogie avec d'autres conventions collectives. Dans les télécommunications, la référence officielle est le groupe de classification (A à G), pas un coefficient chiffré.

Quels sont les cinq critères qui déterminent le groupe de classification ?

Cinq critères classants définissent chaque groupe :

complexité des tâches : difficulté et diversité des situations rencontrées ;

autonomie : degré de liberté dans le processus de décision ;

impact des décisions : influence sur le fonctionnement et les résultats ;

relations : niveau et nature des échanges internes ou externes ;

connaissances requises : savoirs, savoir-faire et aptitudes exigés.

Quels sont les sept groupes de classification, de A à G ?

Voici un aperçu synthétique des sept groupes, avec un exemple de métier pour chacun :

Groupe Profil type Exemple de métier A Actions simples, application stricte de procédures Agent d’entretien B Opérations successives simples, consignes définies Câbleur, téléopérateur C Travaux qualifiés, initiative encadrée, impact significatif Technicien, gestionnaire de comptes D Organisation, coordination ou encadrement, initiative significative Responsable d’équipe E Planification, animation, définition de procédures, impact important Juriste, chef de projet F Pilotage de projets, définition d’enjeux stratégiques Ingénieur grand compte G Très haut niveau de complexité, contribution à la stratégie Directeur de programme

Les groupes E, F et G confèrent le statut cadre.

💡 Bon à savoir : pour positionner un emploi, lisez les descriptions des groupes en commençant par le groupe A, puis montez progressivement jusqu'à trouver la correspondance globale avec le poste concerné.

Le groupe D bis existe-t-il encore dans la convention collective des télécommunications ?

La convention prévoyait la possibilité de créer, par accord d'entreprise, un groupe D bis pour les emplois qui ne se positionnaient ni dans le groupe D ni dans le groupe E. Ce groupe confère le statut cadre, au même titre que les groupes E, F et G.

Depuis le 1er janvier 2007, aucun nouvel accord ne peut créer de groupe D bis. Les accords conclus avant cette date peuvent toutefois continuer à s'appliquer dans les entreprises concernées.

À chaque groupe correspondent plusieurs seuils de rémunération annuelle minimale, qui progressent avec votre ancienneté dans le même groupe :

seuil 1 : à l'entrée dans le groupe ;

seuil 1 bis : après 2 ans dans le même groupe, pour les groupes A à E ;

seuil 2 : après 10 ans dans le même groupe ;

seuil 3 : après 15 ans pour les groupes A à D, et après 20 ans pour le groupe E.

Les groupes F et G ne comportent que deux seuils, le seuil 1 et le seuil 2.

Quel est l'impact du groupe de classification sur votre paie ?

Votre groupe de classification détermine plusieurs éléments clés de votre paie et de votre contrat :

le salaire minimum conventionnel applicable à votre poste ;

votre statut cadre ou non-cadre , qui conditionne le régime de prévoyance et les cotisations retraite ;

la durée de votre préavis , de 1 à 3 mois selon le groupe ;

le montant de votre indemnité de licenciement ;

les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment le forfait jours pour les cadres.

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Ressources utiles

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-23.