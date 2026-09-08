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Qu'est-ce que le coefficient dans la convention collective des télécommunications ?

La convention collective des télécommunications classe chaque emploi en sept groupes (A à G) sur la base de cinq critères classants. Cette page vous aide à comprendre la logique de classement et à identifier votre groupe.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 370 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

T&eacute;l&eacute;communications filaires (NAF 6110Z), T&eacute;l&eacute;communications sans fil (NAF 6120Z), Autres activit&eacute;s de t&eacute;l&eacute;communication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)

À retenir

  • La convention collective des télécommunications (IDCC 2148) ne fixe pas de coefficients numériques : elle classe les emplois en sept groupes, de A à G.

  • Le classement repose sur cinq critères classants : complexité, autonomie, impact des décisions, relations, connaissances.

  • Les groupes E, F et G correspondent au statut cadre.

  • Chaque groupe comporte des seuils de rémunération minimale qui évoluent avec l'ancienneté dans le poste.

  • Le groupe déterminé conditionne aussi votre préavis, votre indemnité de licenciement et l'aménagement de votre temps de travail.

Quels sont les salaires minima par groupe dans la convention collective des télécommunications ?

Chaque groupe de classification correspond à une rémunération annuelle minimale, qui augmente avec votre ancienneté dans le même groupe. Voici la grille de salaire en vigueur, issue de l'accord salaires du 23 janvier 2026 étendu par arrêté du 8 avril 2026 :

Groupe Seuil 1 Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3
A 22 757 € 23 723 € 24 894 € 26 170 €
B 23 871 € 24 657 € 25 683 € 27 294 €
C 25 185 € 26 099 € 28 470 € 29 616 €
D 28 747 € 29 927 € 32 594 € 34 427 €
E 36 235 € 41 114 € 46 894 € 49 898 €
F 48 616 € 58 172 €
G 69 450 € 84 250 €

Cette convention collective des télécommunications couvre environ 1 370 entreprises, dans les télécommunications filaires (NAF 6110Z), les télécommunications sans fil (NAF 6120Z), les autres activités de télécommunication (NAF 6190Z) et les centres d'appels (NAF 8220Z).

Quel est le principe de la classification dans la convention collective des télécommunications ?

La convention collective des télécommunications organise une grille unique et continue, qui répartit tous les postes en sept groupes, notés de A à G. Ce classement positionne chaque poste selon sa contribution réelle dans l'entreprise, pas selon un coefficient numérique.

⚠️ Attention : le terme « coefficient » est couramment utilisé par habitude, par analogie avec d'autres conventions collectives. Dans les télécommunications, la référence officielle est le groupe de classification (A à G), pas un coefficient chiffré.

Quels sont les cinq critères qui déterminent le groupe de classification ?

Cinq critères classants définissent chaque groupe :

  • complexité des tâches : difficulté et diversité des situations rencontrées ;

  • autonomie : degré de liberté dans le processus de décision ;

  • impact des décisions : influence sur le fonctionnement et les résultats ;

  • relations : niveau et nature des échanges internes ou externes ;

  • connaissances requises : savoirs, savoir-faire et aptitudes exigés.

Quels sont les sept groupes de classification, de A à G ?

Voici un aperçu synthétique des sept groupes, avec un exemple de métier pour chacun :

Groupe Profil type Exemple de métier
A Actions simples, application stricte de procédures Agent d’entretien
B Opérations successives simples, consignes définies Câbleur, téléopérateur
C Travaux qualifiés, initiative encadrée, impact significatif Technicien, gestionnaire de comptes
D Organisation, coordination ou encadrement, initiative significative Responsable d’équipe
E Planification, animation, définition de procédures, impact important Juriste, chef de projet
F Pilotage de projets, définition d’enjeux stratégiques Ingénieur grand compte
G Très haut niveau de complexité, contribution à la stratégie Directeur de programme

Les groupes E, F et G confèrent le statut cadre.

💡 Bon à savoir : pour positionner un emploi, lisez les descriptions des groupes en commençant par le groupe A, puis montez progressivement jusqu'à trouver la correspondance globale avec le poste concerné.

Le groupe D bis existe-t-il encore dans la convention collective des télécommunications ?

La convention prévoyait la possibilité de créer, par accord d'entreprise, un groupe D bis pour les emplois qui ne se positionnaient ni dans le groupe D ni dans le groupe E. Ce groupe confère le statut cadre, au même titre que les groupes E, F et G.

Depuis le 1er janvier 2007, aucun nouvel accord ne peut créer de groupe D bis. Les accords conclus avant cette date peuvent toutefois continuer à s'appliquer dans les entreprises concernées.

Comment fonctionnent les seuils de rémunération selon l'ancienneté ?

À chaque groupe correspondent plusieurs seuils de rémunération annuelle minimale, qui progressent avec votre ancienneté dans le même groupe :

  • seuil 1 : à l'entrée dans le groupe ;

  • seuil 1 bis : après 2 ans dans le même groupe, pour les groupes A à E ;

  • seuil 2 : après 10 ans dans le même groupe ;

  • seuil 3 : après 15 ans pour les groupes A à D, et après 20 ans pour le groupe E.

Les groupes F et G ne comportent que deux seuils, le seuil 1 et le seuil 2.

Quel est l'impact du groupe de classification sur votre paie ?

Votre groupe de classification détermine plusieurs éléments clés de votre paie et de votre contrat :

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Ressources utiles

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-23.

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FAQ — Classification et groupes dans la convention collective des télécommunications

Où trouver son groupe de classification ?

Votre groupe de classification figure directement sur votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie, généralement à côté de votre intitulé de poste. En cas de doute sur le groupe qui vous a été attribué, comparez les missions réelles de votre poste avec les cinq critères classants de la convention. Vous pouvez aussi solliciter les représentants du personnel ou le service RH de votre entreprise, qui doivent être en mesure de justifier votre positionnement.

Quelle différence entre groupe et seuil ?

Le groupe (A à G) positionne votre emploi selon son niveau de responsabilité, sa complexité et son autonomie. Le seuil (1, 1 bis, 2 ou 3) reflète votre ancienneté dans ce groupe et détermine le salaire minimum conventionnel qui s'applique à vous. Un salarié peut ainsi rester dans le même groupe pendant plusieurs années tout en progressant de seuil, sans changement de poste ni de responsabilités. Cette distinction explique pourquoi deux salariés du même groupe peuvent avoir un salaire minimum conventionnel différent.

Le groupe D bis existe-t-il encore ?

Aucun nouvel accord d'entreprise ne peut créer de groupe D bis depuis le 1er janvier 2007. Les accords signés avant cette date restent toutefois valables et continuent de s'appliquer dans les entreprises qui les avaient mis en place. Si vous êtes positionné dans un groupe D bis existant, vous conservez le statut cadre associé à ce groupe. Ce dispositif reste donc marginal et concerne uniquement des situations historiques, pas de nouvelles embauches.

Comment passer d'un groupe à un autre ?

Le changement de groupe intervient généralement lors d'une évolution de poste, d'une prise de responsabilités ou d'une mobilité fonctionnelle au sein de l'entreprise. L'entretien professionnel, obligatoire tous les 2 ans, constitue un moment privilégié pour faire le point avec votre employeur sur vos perspectives d'évolution. Ce changement doit être formalisé, généralement par un avenant au contrat de travail précisant le nouveau groupe et le nouveau salaire minimum applicable. Il n'existe pas d'automatisme : le passage d'un groupe à l'autre reflète une réalité de poste, pas seulement l'ancienneté.

Les primes sont-elles incluses dans le minimum conventionnel ?

L'assiette de comparaison avec le salaire minimum conventionnel inclut les éléments de rémunération bruts et récurrents versés chaque mois. Les primes aléatoires, comme celles liées à la performance individuelle non garantie, les heures supplémentaires et les remboursements de frais professionnels en sont en revanche exclus. Cette distinction est importante pour vérifier si votre rémunération respecte réellement le minimum de votre groupe et de votre seuil. En cas de doute sur un élément de paie, mieux vaut comparer votre bulletin de paie avec le détail des seuils applicables à votre groupe.

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