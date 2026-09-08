Qu'est-ce que le coefficient dans la convention collective des télécommunications ?
La convention collective des télécommunications classe chaque emploi en sept groupes (A à G) sur la base de cinq critères classants. Cette page vous aide à comprendre la logique de classement et à identifier votre groupe.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Classification et groupes dans la convention collective des télécommunications
Où trouver son groupe de classification ?
Où trouver son groupe de classification ?
Votre groupe de classification figure directement sur votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie, généralement à côté de votre intitulé de poste. En cas de doute sur le groupe qui vous a été attribué, comparez les missions réelles de votre poste avec les cinq critères classants de la convention. Vous pouvez aussi solliciter les représentants du personnel ou le service RH de votre entreprise, qui doivent être en mesure de justifier votre positionnement.
Quelle différence entre groupe et seuil ?
Quelle différence entre groupe et seuil ?
Le groupe (A à G) positionne votre emploi selon son niveau de responsabilité, sa complexité et son autonomie. Le seuil (1, 1 bis, 2 ou 3) reflète votre ancienneté dans ce groupe et détermine le salaire minimum conventionnel qui s'applique à vous. Un salarié peut ainsi rester dans le même groupe pendant plusieurs années tout en progressant de seuil, sans changement de poste ni de responsabilités. Cette distinction explique pourquoi deux salariés du même groupe peuvent avoir un salaire minimum conventionnel différent.
Le groupe D bis existe-t-il encore ?
Le groupe D bis existe-t-il encore ?
Aucun nouvel accord d'entreprise ne peut créer de groupe D bis depuis le 1er janvier 2007. Les accords signés avant cette date restent toutefois valables et continuent de s'appliquer dans les entreprises qui les avaient mis en place. Si vous êtes positionné dans un groupe D bis existant, vous conservez le statut cadre associé à ce groupe. Ce dispositif reste donc marginal et concerne uniquement des situations historiques, pas de nouvelles embauches.
Comment passer d'un groupe à un autre ?
Comment passer d'un groupe à un autre ?
Le changement de groupe intervient généralement lors d'une évolution de poste, d'une prise de responsabilités ou d'une mobilité fonctionnelle au sein de l'entreprise. L'entretien professionnel, obligatoire tous les 2 ans, constitue un moment privilégié pour faire le point avec votre employeur sur vos perspectives d'évolution. Ce changement doit être formalisé, généralement par un avenant au contrat de travail précisant le nouveau groupe et le nouveau salaire minimum applicable. Il n'existe pas d'automatisme : le passage d'un groupe à l'autre reflète une réalité de poste, pas seulement l'ancienneté.
Les primes sont-elles incluses dans le minimum conventionnel ?
Les primes sont-elles incluses dans le minimum conventionnel ?
L'assiette de comparaison avec le salaire minimum conventionnel inclut les éléments de rémunération bruts et récurrents versés chaque mois. Les primes aléatoires, comme celles liées à la performance individuelle non garantie, les heures supplémentaires et les remboursements de frais professionnels en sont en revanche exclus. Cette distinction est importante pour vérifier si votre rémunération respecte réellement le minimum de votre groupe et de votre seuil. En cas de doute sur un élément de paie, mieux vaut comparer votre bulletin de paie avec le détail des seuils applicables à votre groupe.