Combien de jours de RTT dans la convention collective des télécommunications ?
La réduction du temps de travail dans le secteur des télécommunications repose sur l'accord de branche du 4 juin 1999, annexé à la convention collective. Ce texte organise le passage aux 35 heures et définit les modalités d'attribution des jours de repos compensateurs.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — RTT dans la convention collective des télécommunications
Combien de jours de RTT par an dans les télécommunications ?
Combien de jours de RTT par an dans les télécommunications ?
Le nombre de jours dépend de la durée hebdomadaire réellement travaillée dans votre entreprise : comptez environ 12 jours pour 37 heures par semaine et 23 à 24 jours pour 39 heures. Ces chiffres restent des estimations qui varient selon le calendrier annuel retenu et les modalités fixées par accord d'entreprise. Les cadres au forfait 218 jours, eux, bénéficient d'un mécanisme distinct : environ 9 jours de repos supplémentaires (JRS) en 2026, calculés chaque année selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et le nombre de jours de week-end.
Le salarié peut-il choisir librement ses jours de RTT ?
Le salarié peut-il choisir librement ses jours de RTT ?
Vous pouvez choisir la date de 40 % de vos jours de RTT, dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service. Les 60 % restants sont fixés par l'employeur, ce qui laisse une marge de manœuvre importante à l'entreprise pour organiser son activité. Cette règle ne s'applique pas si vos jours de RTT sont intégrés dans une programmation collective négociée avec les représentants du personnel. Un accord d'entreprise peut toujours prévoir une répartition plus favorable pour les salariés.
Les cadres au forfait jours ont-ils des RTT ?
Les cadres au forfait jours ont-ils des RTT ?
Les cadres au forfait jours ne bénéficient pas de RTT à proprement parler, mais de jours de repos supplémentaires (JRS), un mécanisme juridiquement distinct fondé sur le nombre de jours travaillés dans l'année. Le nombre de JRS varie chaque année selon le calendrier : il dépend du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de week-end. En 2026, un forfait de 218 jours donne droit à environ 9 JRS. L'accord de branche renvoie à un accord d'entreprise complémentaire pour préciser les modalités concrètes de suivi de la charge de travail.
Les jours de RTT non pris sont-ils perdus en fin d'année ?
Les jours de RTT non pris sont-ils perdus en fin d'année ?
Vos jours de RTT non pris peuvent alimenter votre compte épargne-temps, dans la limite de la moitié des jours acquis sur l'année. Sans compte épargne-temps ouvert ou sans accord d'entreprise prévoyant un report, ces jours risquent effectivement d'être perdus au-delà de la période de référence. Pensez à vérifier les modalités pratiques appliquées dans votre entreprise, qui peuvent être plus favorables que le plancher conventionnel. Le compte épargne-temps reste accessible aux salariés en CDI ayant au moins un an d'ancienneté.
La RTT entraîne-t-elle une baisse de salaire ?
La RTT entraîne-t-elle une baisse de salaire ?
Non, l'accord de branche garantit le maintien intégral de votre salaire mensuel contractuel de base lors du passage aux 35 heures, quelles que soient les modalités d'aménagement retenues par l'entreprise. Cette garantie s'applique aussi bien aux salariés déjà en poste qu'aux nouveaux embauchés après l'entrée en vigueur de l'accord. Les salariés à temps partiel bénéficient de dispositions spécifiques négociées en entreprise, pour maintenir leur rémunération de façon proportionnelle.