Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective des télécommunications ?
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier les conditions de travail. Dans la CCN des télécommunications, sa durée varie selon le groupe de classification du poste.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Période d'essai dans la convention collective des télécommunications
Quelle est la durée maximale de la période d'essai pour un cadre ?
Quelle est la durée maximale de la période d'essai pour un cadre ?
Pour les groupes E, F et G, la période d'essai initiale est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique. La durée totale ne peut donc jamais dépasser 6 mois, renouvellement inclus. Si votre contrat prévoit une durée supérieure, seule la limite conventionnelle s'applique. Ce plafond reste inférieur à celui du Code du travail, qui autorise jusqu'à 8 mois pour les cadres en l'absence d'accord de branche plus favorable.
Le renouvellement de la période d'essai est-il automatique ?
Le renouvellement de la période d'essai est-il automatique ?
Non, le renouvellement n'est jamais automatique, même s'il est prévu dans le contrat de travail. Vous devez le notifier par écrit au salarié avant le terme de la période initiale. Sans cette notification, le contrat devient définitif à l'issue de la période initiale et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une notification tardive, même d'un jour, rend le renouvellement inopposable au salarié.
Quel délai de prévenance l'employeur doit-il respecter après 3 mois de présence ?
Quel délai de prévenance l'employeur doit-il respecter après 3 mois de présence ?
Au-delà de 3 mois de présence effective, vous devez respecter un délai de prévenance d'1 mois avant de rompre la période d'essai. Ce délai ne peut jamais avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de son terme prévu. Si le respect du délai vous amène à dépasser cette date, vous devez verser une indemnité compensatrice correspondant à la période non exécutée. Cette indemnité couvre le salaire et les avantages que le salarié aurait perçus.
Un CDD effectué avant l'embauche réduit-il la période d'essai ?
Un CDD effectué avant l'embauche réduit-il la période d'essai ?
Oui, si le CDD a été exécuté sur le même emploi, vous devez déduire sa durée de la période d'essai du CDI qui suit. Cette règle s'applique également aux missions d'intérim réalisées sur le même poste au cours des 6 mois précédant l'embauche. Elle vise à éviter qu'un salarié déjà testé sur le poste soit soumis à une nouvelle période d'essai complète. En pratique, pensez à conserver une trace écrite des contrats précédents pour calculer correctement la nouvelle durée.
Un arrêt maladie prolonge-t-il la période d'essai ?
Un arrêt maladie prolonge-t-il la période d'essai ?
Oui, toute suspension du contrat de travail, comme un arrêt maladie ou un congé, reporte d'autant le terme de la période d'essai. Par exemple, un arrêt de 15 jours calendaires décale la fin de la période de 15 jours, quelle que soit la durée initialement prévue. Cette règle protège l'employeur, qui n'a pas pu évaluer le salarié pendant son absence. Elle s'applique aussi bien à la période initiale qu'à une période renouvelée.