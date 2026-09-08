Quelle est la durée des congés exceptionnels dans la convention collective des télécommunications ?
La convention collective des télécommunications accorde des jours de congé rémunérés lors d'événements familiaux. Certaines durées conventionnelles sont aujourd'hui dépassées par les minimums légaux. Cette page détaille chaque situation, compare les droits et précise les conditions applicables.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Congés exceptionnels dans la convention collective des télécommunications
Combien de jours de congé pour se marier dans les télécommunications ?
Combien de jours de congé pour se marier dans les télécommunications ?
Le salarié a droit à 6 jours ouvrables pour son propre mariage, soit 2 jours de plus que le minimum légal de 4 jours. Les jours ouvrables se décomptent en excluant le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés non travaillés dans l'entreprise. Pour le mariage d'un enfant, la convention accorde 2 jours, contre 1 jour seulement prévu par la loi. Ces jours doivent être pris à une date proche de l'événement, sur présentation de l'acte de mariage.
Le PACS ouvre-t-il droit à un congé spécifique dans cette convention ?
Le PACS ouvre-t-il droit à un congé spécifique dans cette convention ?
La convention collective des télécommunications ne mentionne pas le Pacs parmi les événements ouvrant droit à congé. C'est donc le minimum légal de 4 jours qui s'applique automatiquement, au même titre que pour un mariage. Le salarié doit fournir une attestation de Pacs pour justifier son absence. Cette situation illustre bien le principe de faveur : quand la convention est muette ou moins favorable, la loi prend le relais.
Faut-il une ancienneté minimale pour bénéficier de ces congés ?
Faut-il une ancienneté minimale pour bénéficier de ces congés ?
Non, aucune condition d'ancienneté n'est requise, que ce soit par la loi ou par la convention collective. Le droit est ouvert dès le premier jour de travail dans l'entreprise. Il s'applique quel que soit le type de contrat, CDI, CDD ou contrat d'apprentissage, et quel que soit le temps de travail, y compris à temps partiel. Seul un justificatif de l'événement est demandé.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé exceptionnel ?
Le salaire est-il maintenu pendant le congé exceptionnel ?
Oui, la convention prévoit le maintien intégral du salaire pendant toute la durée du congé exceptionnel. Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif, aussi bien pour le calcul des congés payés annuels que pour l'ancienneté. Les cotisations sociales continuent d'être calculées normalement sur cette période. Le salarié ne subit donc aucune perte de rémunération ni de droits liés à cette absence.
Combien de jours au total en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ?
Combien de jours au total en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ?
Le salarié peut cumuler jusqu'à 22 jours : 14 jours de congé pour décès et 8 jours de congé de deuil. Ces deux congés ne sont pas obligatoirement pris consécutivement : le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes d'au moins une journée chacune, dans un délai d'un an après le décès. Cette souplesse permet au salarié d'organiser ses démarches personnelles puis de revenir vers ce congé plus tard, par exemple lors d'une date symbolique. Le congé de deuil est indemnisé par la Sécurité sociale, en complément éventuel de l'employeur.
La convention prévoit-elle un congé pour un déménagement ou un événement non listé ?
La convention prévoit-elle un congé pour un déménagement ou un événement non listé ?
Non, la convention collective des télécommunications ne prévoit aucun congé exceptionnel pour un déménagement ou un événement qui ne figure pas dans sa liste. Seul un accord d'entreprise, un usage ou une décision unilatérale de l'employeur peut ouvrir ce type de droit. En l'absence d'un tel accord, le salarié devra poser un jour de congé payé ou solliciter une autorisation d'absence non rémunérée. Il est donc utile de vérifier les accords propres à son entreprise avant de faire une demande.