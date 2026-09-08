Prévoyance – Convention collective télécommunications (IDCC 2148)
La CCN des télécommunications impose à chaque employeur de souscrire un contrat de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité. Cette page détaille les garanties minimales, les cotisations, les catégories objectives et la portabilité.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Prévoyance CCN télécommunications
La prévoyance est-elle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche ?
La prévoyance est-elle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche ?
Oui, l'article 8.2.1 impose cette obligation à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, quelle que soit leur taille. Contrairement à la complémentaire santé, aucune dispense d'adhésion n'est prévue pour les salariés, y compris ceux en CDD ou à temps partiel. L'absence de contrat de prévoyance expose l'employeur à devoir indemniser lui-même le salarié ou ses ayants droit en cas de sinistre, aux conditions prévues par la convention. Il est donc recommandé de vérifier chaque année que le contrat souscrit respecte bien les montants minimaux fixés par la branche.
Quel est le montant du capital décès et comment se calcule-t-il ?
Quel est le montant du capital décès et comment se calcule-t-il ?
Le capital décès correspond au minimum à 150 % du salaire de référence, calculé sur les 12 derniers mois de salaire brut. Il est majoré de 30 % pour le conjoint non séparé ni divorcé et de 30 % supplémentaires par enfant à charge. Par exemple, pour un salarié marié avec deux enfants, le capital total atteint 240 % du salaire de référence. En cas de décès consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, le capital de base est doublé (300 %), les majorations familiales restant inchangées.
Que se passe-t-il si le salarié tombe malade avant ses 6 mois d'ancienneté ?
Que se passe-t-il si le salarié tombe malade avant ses 6 mois d'ancienneté ?
Les garanties incapacité et invalidité du régime de prévoyance ne s'appliquent qu'à partir de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. En dessous de ce seuil, le salarié ne perçoit que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sans complément employeur ni complément prévoyance. Le capital décès, en revanche, reste dû sans aucune condition d'ancienneté, y compris pendant la période d'essai. Cette différence de traitement justifie une vigilance particulière lors de l'embauche de nouveaux salariés.
Combien de temps dure la portabilité de la prévoyance et est-elle payante ?
Combien de temps dure la portabilité de la prévoyance et est-elle payante ?
La durée du maintien correspond à la durée du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois, et ne peut jamais excéder la durée d'indemnisation par l'assurance chômage. Ce maintien est intégralement gratuit pour l'ancien salarié, car il est financé par un système de mutualisation entre les cotisations des salariés actifs et des anciens salariés. L'employeur doit néanmoins mentionner ce droit dans le certificat de travail et informer l'assureur de la rupture du contrat. Le maintien cesse automatiquement en cas de reprise d'emploi, de fin de droits au chômage, de liquidation de la retraite ou de décès.
Les cadres doivent-ils obligatoirement avoir un contrat de prévoyance distinct des non-cadres ?
Les cadres doivent-ils obligatoirement avoir un contrat de prévoyance distinct des non-cadres ?
La convention n'impose pas formellement deux contrats séparés, mais elle prévoit des obligations de cotisation différentes pour les cadres, ce qui conduit la plupart des entreprises à souscrire deux régimes distincts. Pour les cadres (groupes D bis à G), l'employeur doit financer intégralement au moins 1,50 % de la tranche A au titre du risque décès, conformément à l'ANI du 17 novembre 2017. Pour les non-cadres, aucun taux minimal de cotisation n'est fixé par la branche, mais l'adhésion au régime reste obligatoire. Cette distinction facilite aussi la gestion administrative, car les grilles de garanties (rentes, invalidité) diffèrent souvent entre les deux collèges.