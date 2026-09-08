A retenir : Chaque employeur de la branche doit souscrire un contrat de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité, avec adhésion obligatoire de tous les salariés ;

Le capital décès s'élève à 150 % du salaire de référence, sans aucune condition d'ancienneté ;

Les salariés cadres (groupes D bis à G) bénéficient d'une cotisation employeur d'au moins 1,50 % de la tranche A affectée au risque décès ;

Le maintien de salaire couvre les 105 premiers jours d'arrêt, la prévoyance prenant le relais à partir du 106e jour ;

La portabilité maintient gratuitement les garanties jusqu'à 12 mois après la rupture du contrat de travail.

La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) s'applique à environ 1 370 entreprises, notamment dans les télécommunications filaires (NAF 6110Z), les télécommunications sans fil (NAF 6120Z), les autres activités de télécommunication (NAF 6190Z) et les centres d'appels (NAF 8220Z). Le titre VIII de la convention (articles 8.2.1 à 8.2.4) fixe les garanties minimales de prévoyance d'entreprise que chaque employeur doit respecter.

Quel est le montant des garanties de prévoyance dans les télécommunications ?

Le montant des garanties dépend du risque couvert et, pour l'incapacité et l'invalidité, d'une condition d'ancienneté de 6 mois. Le tableau ci-dessous récapitule les montants minimaux fixés par la convention :

Garantie Ancienneté requise Montant Capital décès Aucune 150 % du salaire de référence Majoration conjoint (non divorcé/séparé) Aucune + 30 % du salaire de référence Majoration par enfant à charge Aucune + 30 % du salaire de référence par enfant Décès accident du travail / maladie professionnelle Aucune Capital de base doublé (300 %), majorations inchangées Rente éducation Aucune (enfant à charge) 8 % jusqu’à 17 ans révolus, 10 % de 18 à 20 ans révolus (si études) Invalidité 2e/3e catégorie 6 mois Complément à 100 % du salaire net Invalidité 1re catégorie 6 mois Complément à 50 % du salaire net Incapacité temporaire (à partir du 106e jour) 6 mois Complément à 100 % du salaire net

Bon à savoir Le capital décès est versé sans condition d'ancienneté. En revanche, les garanties incapacité et invalidité nécessitent 6 mois d'ancienneté.

Quelle est l'obligation de prévoyance dans la CCN télécommunications ?

Le titre VIII de la convention collective des télécommunications (articles 8.2.1 à 8.2.4) impose à chaque entreprise de souscrire un contrat de prévoyance auprès de l'organisme assureur de son choix. L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés, sans possibilité de dispense collective.

En cas de changement d'organisme assureur, l'employeur doit garantir la poursuite des états pathologiques antérieurs. Il doit aussi organiser la revalorisation des rentes en cours et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité.

Quelles catégories objectives de salariés pour la prévoyance ?

Les groupes de classification D bis, E, F et G correspondent aux salariés cadres au sens de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Pour ces salariés, l'employeur doit affecter une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche A au risque décès, entièrement à sa charge.Les groupes A, B, C et D correspondent aux salariés non-cadres, sans obligation de cotisation minimale équivalente.

Cette distinction cadre/non-cadre détermine aussi les régimes de retraite complémentaire applicables et conduit généralement les entreprises à souscrire deux contrats de prévoyance distincts.

La CCN ne fixe pas de taux de cotisation uniforme au niveau de la branche : chaque entreprise négocie librement avec l'organisme assureur choisi.

Trois cas de figure déterminent la répartition entre l'employeur et le salarié :

décision unilatérale de l'employeur (DUE) : la part salariale ne peut pas dépasser 50 % de la cotisation globale ;

accord collectif ou référendum : la répartition employeur/salarié est libre ;

salariés cadres (groupes D bis à G) : l'employeur prend obligatoirement en charge au moins 1,50 % de la tranche A au titre du risque décès.

L'article 4.3.1 de la convention prévoit un maintien de salaire pendant les 105 premiers jours d'arrêt, sous réserve de 6 mois d'ancienneté : 100 % du salaire net pendant 45 jours, puis 75 % pendant 60 jours. Le régime de prévoyance (article 8.2.2.3) prend ensuite le relais à partir du 106e jour, avec un complément portant les ressources nettes à 100 % du salaire de référence.Les deux dispositifs se complètent de façon chronologique :

jours 1 à 105 : maintien de salaire à la charge de l'employeur (art. 4.3.1) ;

à partir du jour 106 : complément versé par le régime de prévoyance (art. 8.2.2.3).

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, un ancien salarié pris en charge par l'assurance chômage conserve gratuitement ses garanties de prévoyance.

La durée du maintien correspond à la durée du dernier contrat de travail (ou des contrats successifs chez le même employeur), sans excéder la durée d'indemnisation chômage ni 12 mois. Ce maintien est financé de façon mutualisée, donc sans coût pour l'ancien salarié ni pour l'employeur.

Le maintien cesse dans plusieurs situations :

reprise d'un emploi ;

fin des droits à l'indemnisation chômage ;

liquidation de la pension de retraite ;

décès du bénéficiaire.

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Dernière vérification le 2026-07-24.