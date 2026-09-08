Que signifie l'IDCC 2148 et comment l'utiliser en entreprise ?
L'IDCC 2148 est le numéro officiel attribué à la convention collective nationale des télécommunications. Ce code permet d'identifier sans ambiguïté le texte conventionnel applicable aux entreprises du secteur. Cette page explique sa définition, son utilité, les obligations légales associées et les différences avec les autres identifiants professionnels.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — IDCC 2148 et convention collective des télécommunications
L'IDCC 2148 peut-il changer au fil du temps ?
L'IDCC 2148 peut-il changer au fil du temps ?
Non, l'IDCC attribué à une convention collective reste le même tant que celle-ci existe. Seule une fusion de branches pourrait entraîner un changement de numéro, comme cela s'est déjà produit pour d'autres secteurs ces dernières années. Dans ce cas, le ministère du Travail publie un avis de fusion au Journal officiel et communique le nouvel IDCC applicable. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai pour mettre à jour leurs bulletins de paie et leurs déclarations sociales.
Que se passe-t-il si l'employeur ne mentionne pas la convention collective sur le bulletin de paie ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne mentionne pas la convention collective sur le bulletin de paie ?
L'absence de mention constitue un manquement à l'article R. 3243-1 du Code du travail. Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître ses droits conventionnels, notamment si cette omission l'a empêché de faire valoir un avantage prévu par la CCN. Dans la pratique, cette erreur reste rarement sanctionnée isolément : elle s'accompagne souvent d'autres manquements, comme une classification erronée ou une rémunération minimale non respectée. Vous avez donc tout intérêt à corriger rapidement une telle omission dès qu'elle est identifiée.
Comment savoir si une entreprise de services numériques relève de l'IDCC 2148 ?
Comment savoir si une entreprise de services numériques relève de l'IDCC 2148 ?
La détermination repose sur l'activité principale réellement exercée, et non sur la dénomination commerciale de l'entreprise. Une entreprise peut relever de l'IDCC 2148 (télécommunications), de l'IDCC 1486 (Syntec) ou d'une autre convention selon son activité dominante. Par exemple, un éditeur de logiciels qui commercialise aussi des abonnements télécoms relève généralement de Syntec si son activité principale reste l'édition logicielle. En cas d'activités mixtes, l'entreprise doit identifier son activité principale au sens du Code du travail, qui ne correspond pas toujours au code NAF déclaré à l'INSEE.
Quelle est la différence entre l'IDCC 2148 et le numéro de brochure 3303 ?
Quelle est la différence entre l'IDCC 2148 et le numéro de brochure 3303 ?
L'IDCC 2148 est attribué par le ministère du Travail pour identifier la convention de manière unique dans toutes les bases administratives. Le numéro 3303 correspond, lui, à la brochure sous laquelle le texte intégral est publié et vendu par les Journaux officiels. Ces deux numéros désignent le même texte conventionnel, mais proviennent de systèmes de référencement différents et poursuivent des usages distincts : le premier sert aux déclarations sociales, le second à la consultation du texte imprimé. Vous pouvez donc rencontrer l'un ou l'autre selon le document consulté, sans que cela remette en cause l'identité du texte.
Où consulter gratuitement le texte intégral de la CCN Télécommunications ?
Où consulter gratuitement le texte intégral de la CCN Télécommunications ?
Vous trouvez le texte intégral de la Convention collective des télécommunications sur Légifrance, rubrique Conventions collectives, ou sur le Code du travail numérique, qui propose une version simplifiée et des réponses aux questions fréquentes classées par thème. Ces deux plateformes sont mises à jour à chaque nouvel avenant ou accord de branche. Le Code du travail numérique présente l'avantage de signaler la date d'entrée en vigueur de chaque disposition, ce qui facilite le suivi des évolutions. Pour une lecture juridique complète, privilégiez toujours la version consolidée de Légifrance.