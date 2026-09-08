À retenir Oui, le décret n°2025-736 du 31 juillet 2025 acte l'entrée en vigueur de la NAF 2025 au 1er janvier 2027. Le code 6130Z (télécommunications par satellite) sera ainsi remplacé par le nouveau code 6110Y, et le code 6190Z sera scindé en deux codes distincts, 6190Y et 6120Y, selon la nature précise de l'activité exercée. Cette recodification sera effectuée automatiquement par l'INSEE, sans démarche particulière de votre part. Votre convention collective applicable restera néanmoins déterminée par votre activité réelle, quel que soit le nouveau code attribué.

Donnée Détail IDCC 2148 Numéro de brochure JO 3303 Date de signature 26 avril 2000 Date d’extension 12 octobre 2000 Entreprises concernées environ 1 370 (chiffre indicatif) Codes NAF principaux 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 8220Z

Ce code à quatre chiffres permet d'identifier sans ambiguïté le texte conventionnel applicable aux entreprises du secteur des télécommunications. Cette page détaille sa définition, son utilité, les obligations légales associées et les différences avec les autres identifiants professionnels.

Qu'est-ce que l'IDCC d'une convention collective ?

L'IDCC (Identifiant De la Convention Collective) est un numéro de 1 à 4 chiffres attribué par le ministère du Travail à chaque convention collective enregistrée en France. Ce code distingue de manière fiable chaque texte conventionnel parmi les centaines en vigueur sur le territoire.

Le ministère attribue automatiquement un IDCC dès qu'une nouvelle convention est signée et déposée. Ce numéro reste stable dans le temps, même lors d'avenants ou de révisions. Vous le retrouvez sur Légifrance et sur le Code du travail numérique, les deux bases officielles qui recensent l'ensemble des conventions.

Bon à savoir L'IDCC 9999 désigne les entreprises qui ne relèvent d'aucune convention collective identifiée. Il ne correspond à aucun texte conventionnel : seul le Code du travail s'applique alors.

À quelle convention collective correspond l'IDCC 2148 ?

L'IDCC 2148 identifie la convention collective nationale des télécommunications, signée le 26 avril 2000. Le ministère du Travail l'a étendue par arrêté du 12 octobre 2000, publié au Journal officiel : elle s'impose donc à toutes les entreprises de son champ d'application, adhérentes ou non aux organisations patronales signataires.

Son champ d'application, défini par l'accord du 2 décembre 1998 et son avenant du 18 février 1999, couvre les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les fournisseurs d'accès internet, les entreprises de télécommunications par satellite et certains prestataires associés.

La CCN Télécommunications encadre plusieurs dizaines de milliers de salariés du secteur (chiffre indicatif). Elle traite la classification des emplois, la rémunération minimale, la durée du travail, les congés payés, la prévoyance, la formation professionnelle et la rupture du contrat de travail.

Quand et pourquoi l'IDCC 2148 a-t-il été créé ?

Avant 2000, le secteur des télécommunications ne disposait d'aucun cadre conventionnel unifié. La libéralisation du marché dans les années 1990 a multiplié les acteurs privés aux côtés de l'opérateur historique, rendant nécessaire un texte propre à la branche.

Les partenaires sociaux ont négocié un accord de champ d'application dès le 2 décembre 1998. Le ministère du Travail a attribué l'IDCC 2148 lors de l'enregistrement officiel du texte, après sa signature le 26 avril 2000.

Vous retrouvez l'IDCC applicable à une entreprise en croisant plusieurs sources officielles :

le bulletin de paie : l'intitulé de la convention collective de branche doit obligatoirement y figurer (art. R. 3243-1 du Code du travail) et le numéro IDCC accompagne souvent cette mention ;

le site du Code du travail numérique : l'outil du ministère du Travail retrouve la convention collective applicable à partir du nom de l'entreprise, du SIRET ou du code NAF/APE ;

l'annuaire SIRENE de l'INSEE : la fiche d'identification de l'entreprise mentionne le code NAF/APE, qui permet de remonter à l'IDCC correspondant ;

le texte intégral de la convention : disponible gratuitement sur Légifrance, il mentionne l'IDCC dans ses informations d'identification.

En cas de doute, vous pouvez interroger la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente pour obtenir une confirmation.

À noter Un même code NAF/APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives. L'IDCC reste le seul identifiant qui désigne de manière unique un texte conventionnel précis.



Quelle différence entre IDCC, code NAF/APE et numéro de brochure JO ?

Trois identifiants distincts gravitent autour des conventions collectives, chacun avec un rôle différent.

Identifiant Organisme émetteur Rôle Exemple pour la CCN Télécommunications IDCC Ministère du Travail Identifier de manière unique une convention collective 2148 Code NAF/APE INSEE Classer l’activité économique principale d’une entreprise 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z Numéro de brochure JO Journal officiel Référencer le texte publié au Journal officiel 3303

Le code NAF/APE est un code à 4 chiffres et une lettre attribué par l'INSEE. Il décrit l'activité économique principale mais ne détermine pas directement la convention collective applicable : plusieurs entreprises ayant le même code NAF peuvent relever de conventions différentes.

Le numéro de brochure JO correspond au numéro sous lequel le texte intégral est publié aux Journaux officiels. Pour la CCN Télécommunications, il s'agit du numéro 3303.L'IDCC reste le seul identifiant qui désigne sans équivoque une convention collective donnée. C'est celui à utiliser dans les déclarations sociales, les logiciels de paie et les documents contractuels.

Où l'IDCC 2148 doit-il obligatoirement apparaître ?

L'IDCC 2148 doit apparaître sur plusieurs documents clés dès l'embauche d'un salarié relevant de la branche télécommunications.

Le bulletin de paie

L'article R. 3243-1 du Code du travail impose que le bulletin de paie mentionne l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. En pratique, l'IDCC accompagne systématiquement cette mention pour garantir une identification précise.

exemple concret : un technicien réseau employé par un opérateur télécom doit voir apparaître « Convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) » sur chaque bulletin ;

conséquence en cas d'omission : le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits conventionnels.

Le contrat de travail

La jurisprudence et les bonnes pratiques recommandent d'y faire référence à la convention collective applicable. La mention de l'IDCC 2148 permet d'informer le salarié de ses droits dès son arrivée dans l'entreprise.

La DPAE et la DSN

La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et la déclaration sociale nominative (DSN) intègrent l'IDCC dans les données d'identification du contrat. Le numéro 2148 permet aux organismes sociaux de rattacher correctement le salarié à sa branche professionnelle.

Attention Une erreur d'IDCC dans la DSN peut entraîner un mauvais rattachement du salarié à une branche professionnelle et fausser le calcul de certaines cotisations, notamment de prévoyance et de retraite complémentaire.

Quelles sont les obligations légales liées à l'IDCC ?

Vous devez respecter plusieurs obligations légales dès que votre entreprise relève d'une convention collective identifiée par un IDCC :

information des salariés : l'article L. 2262-5 du Code du travail vous impose de fournir une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables ;

communication : un avis doit être communiqué par tout moyen aux salariés, indiquant l'intitulé de la convention collective applicable (art. R. 2262-3) ;

mise à disposition : vous devez tenir un exemplaire à jour de la convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail (art. R. 2262-1) ;

application effective : les dispositions de la CCN identifiée par l'IDCC 2148 s'imposent dès lors que votre activité entre dans son champ d'application étendu.

Quels codes NAF/APE sont rattachés à l'IDCC 2148 ?

Les entreprises relevant de la CCN Télécommunications sont principalement identifiées par les codes NAF suivants :

6110Z : télécommunications filaires ;

6120Z : télécommunications sans fil ;

6130Z : télécommunications par satellite ;

6190Z : autres activités de télécommunication ;

8220Z : activités de centres d'appels, lorsque ces centres sont détenus par une entreprise du secteur des télécommunications.

L'appartenance au champ de la convention se détermine en fonction de l'activité réelle et principale de l'entreprise, et non du seul code NAF/APE attribué par l'INSEE.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.