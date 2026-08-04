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Grille de salaire – Convention collective des télécommunications (IDCC 2148)
Quelle est la grille de salaire 2026 de la convention collective des télécommunications ?
La grille de salaire de la convention collective des télécommunications fixe les rémunérations annuelles minimales par groupe de classification (A à G) et par seuil. Mise à jour par l'accord du 23 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026), elle constitue le socle obligatoire pour les entreprises relevant de la branche.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
À retenir
La grille 2026 est fixée par l'accord du 23 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026.
Les salaires minima augmentent de 1,3 % pour tous les groupes, sauf le groupe E qui bénéficie de 1,6 %.
Les minima annuels se lisent par groupe de classification (A à G) et par seuil d'ancienneté.
Le seuil 1 du groupe A reste supérieur au SMIC annualisé, mais l'écart se resserre à environ 350 €.
L'accord s'applique aussi aux entreprises de moins de 50 salariés, sans distinction d'effectif.
Quels sont les salaires minimums 2026 dans la CCN télécommunications ?
Les salaires minima 2026 sont fixés par groupe de classification (A à G) et par seuil d'ancienneté, conformément à l'accord du 23 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026). Les montants sont exprimés en brut annuel, sur une base de 35 heures hebdomadaires :
|Groupe
|Seuil 1
|Seuil 1 bis
|Seuil 2
|Seuil 3
|A
|22 757 €
|23 723 €
|24 894 €
|26 170 €
|B
|23 871 €
|24 657 €
|25 683 €
|27 294 €
|C
|25 185 €
|26 099 €
|28 470 €
|29 616 €
|D
|28 747 €
|29 927 €
|32 594 €
|34 427 €
|E
|36 235 €
|41 114 €
|46 894 €
|49 898 €
|F
|48 616 €
|—
|58 172 €
|—
|G
|69 450 €
|—
|84 250 €
|—
Les groupes F et G ne comportent que deux seuils, seuil 1 et seuil 2 : le palier intermédiaire seuil 1 bis n'existe que pour les groupes A à E.La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) couvre les opérateurs et prestataires classés sous les codes NAF suivants :
61.10Z : télécommunications filaires ;
61.20Z : télécommunications sans fil ;
61.30Z : télécommunications par satellite ;
61.90Z : autres activités de télécommunication.
Elle concerne plusieurs centaines d'entreprises et l'ensemble de leurs salariés, tous statuts confondus. Chaque année, un accord de branche revalorise les salaires minima conventionnels applicables à chaque groupe.
Quels sont les seuils d'ancienneté applicables dans la grille de classification ?
Les salariés progressent vers un seuil supérieur selon leur ancienneté dans le même groupe de classification, sans changer de poste. Le seuil 1 bis s'applique après 2 ans dans le même groupe, pour les groupes A à E uniquement. Le seuil 2 s'applique après 10 ans, pour tous les groupes de A à G.Le seuil 3 suit une règle différenciée selon le groupe :
groupes A à D : seuil 3 atteint après 15 ans dans le même groupe ;
groupe E : seuil 3 atteint après 20 ans dans le même groupe ;
groupes F et G : pas de seuil 3, la grille s'arrête au seuil 2.
⚠️ Attention : cette progression suppose une continuité dans le même groupe de classification au sein de la même entreprise. Un changement de groupe fait repartir le salarié au seuil 1 du nouveau groupe.
Quels taux de revalorisation s'appliquent en 2026 ?
L'accord du 23 janvier 2026 applique une revalorisation générale de 1,3 % à l'ensemble des minima conventionnels. Le groupe E bénéficie d'un complément de 0,3 point, soit une revalorisation totale de 1,6 % pour ce groupe. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.
Les minima 2026 restent-ils supérieurs au SMIC ?
Oui, mais la marge reste faible pour le groupe A seuil 1. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut pour 35 heures s'élève à 1 867,02 €, soit 22 404,24 € annualisés. Le minimum conventionnel du groupe A seuil 1 est de 22 757 €, soit un écart de 352,76 €.
💡 Bon à savoir : le SMIC reste un plancher légal. Si une prochaine revalorisation du SMIC dépasse un minimum conventionnel, ce dernier devient automatiquement inapplicable et vous devez appliquer le SMIC.
Quelle assiette faut-il retenir pour comparer la rémunération au minimum conventionnel ?
L'assiette de comparaison comprend l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent, y compris les éléments variables, versés sur une période de douze mois de travail effectif à temps plein. Sont exclus de cette assiette les primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, les heures supplémentaires et les remboursements de frais.
Aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement et au prorata temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors part variable.
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Ressources utiles
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-07-23.
Accord du 23 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels 2026 — Legifrance — consulté le 23/07/2026
Arrêté du 8 avril 2026 portant extension d'un accord CCN télécommunications — Legifrance — consulté le 23/07/2026
Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148) — Legifrance — consulté le 23/07/2026
Article 6.1.3 — Seuils de rémunération minimale par ancienneté — Legifrance — consulté le 23/07/2026
Arrêté du 22 mai 2026 relatif au SMIC — Legifrance — consulté le 23/07/2026
FAQ — Grille de salaire CCN télécommunications 2026
L'accord du 23 janvier 2026 s'applique immédiatement aux entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, HumApp. Pour les autres entreprises de la branche, il prend effet le 18 avril 2026, soit le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Cette différence de calendrier explique pourquoi certains bulletins de paie ont intégré la revalorisation avant d'autres. Si votre entreprise n'a pas encore ajusté ses minima, une régularisation reste possible sur les prochaines paies.
Pour les salariés percevant une part variable, vous devez vérifier la situation à mi-parcours de la période de référence de douze mois. La rémunération brute totale versée à cette date doit atteindre au moins la moitié du minimum conventionnel annuel, au prorata du nombre de mois écoulés. Si un écart apparaît, une régularisation s'impose avant la fin de la période. Cette vérification intermédiaire évite les mauvaises surprises en fin d'année, notamment pour les salariés commerciaux souvent concernés par ces dispositifs.
Non, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation suivent une grille spécifique, exprimée en pourcentage du salaire minimum conventionnel ou du SMIC si celui-ci est plus favorable. Ce pourcentage progresse avec l'âge et l'année d'exécution du contrat, jusqu'à atteindre 100 % du minimum pour les niveaux les plus avancés. Les groupes A à G présentés dans cet article concernent donc uniquement les salariés hors apprentissage. Votre logiciel de paie doit appliquer la grille adaptée selon le type de contrat pour éviter toute erreur de calcul.
Oui, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les minima conventionnels s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, sans distinction d'effectif. L'accord du 23 janvier 2026 le précise explicitement dans son article 3. Cette règle évite de créer deux catégories de salariés selon la taille de l'entreprise qui les emploie. En revanche, les obligations de publication des indicateurs d'égalité professionnelle entre femmes et hommes restent réservées aux entreprises d'au moins 50 salariés.
Le seuil 1 correspond au niveau d'entrée dans un groupe de classification, dès l'affectation du salarié à cet emploi. Le seuil 1 bis est un palier intermédiaire atteint après 2 ans dans le même groupe, sans changement de poste. Cette étape ne concerne que les groupes A à E : les groupes F et G passent directement du seuil 1 au seuil 2, sans palier intermédiaire. Un salarié qui change de groupe de classification repart du seuil 1 de son nouveau groupe, même s'il avait atteint un seuil supérieur dans son groupe précédent.