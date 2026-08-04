À retenir La grille 2026 est fixée par l'accord du 23 janvier 2026 , étendu par arrêté du 8 avril 2026.

Les salaires minima augmentent de 1,3 % pour tous les groupes, sauf le groupe E qui bénéficie de 1,6 %.

Les minima annuels se lisent par groupe de classification (A à G) et par seuil d'ancienneté .

Le seuil 1 du groupe A reste supérieur au SMIC annualisé, mais l'écart se resserre à environ 350 €.

L'accord s'applique aussi aux entreprises de moins de 50 salariés, sans distinction d'effectif.

Quels sont les salaires minimums 2026 dans la CCN télécommunications ?

Les salaires minima 2026 sont fixés par groupe de classification (A à G) et par seuil d'ancienneté, conformément à l'accord du 23 janvier 2026, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026). Les montants sont exprimés en brut annuel, sur une base de 35 heures hebdomadaires :

Groupe Seuil 1 Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 A 22 757 € 23 723 € 24 894 € 26 170 € B 23 871 € 24 657 € 25 683 € 27 294 € C 25 185 € 26 099 € 28 470 € 29 616 € D 28 747 € 29 927 € 32 594 € 34 427 € E 36 235 € 41 114 € 46 894 € 49 898 € F 48 616 € — 58 172 € — G 69 450 € — 84 250 € —

Les groupes F et G ne comportent que deux seuils, seuil 1 et seuil 2 : le palier intermédiaire seuil 1 bis n'existe que pour les groupes A à E.La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) couvre les opérateurs et prestataires classés sous les codes NAF suivants :

61.10Z : télécommunications filaires ;

61.20Z : télécommunications sans fil ;

61.30Z : télécommunications par satellite ;

61.90Z : autres activités de télécommunication.

Elle concerne plusieurs centaines d'entreprises et l'ensemble de leurs salariés, tous statuts confondus. Chaque année, un accord de branche revalorise les salaires minima conventionnels applicables à chaque groupe.

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Quels sont les seuils d'ancienneté applicables dans la grille de classification ?

Les salariés progressent vers un seuil supérieur selon leur ancienneté dans le même groupe de classification, sans changer de poste. Le seuil 1 bis s'applique après 2 ans dans le même groupe, pour les groupes A à E uniquement. Le seuil 2 s'applique après 10 ans, pour tous les groupes de A à G.Le seuil 3 suit une règle différenciée selon le groupe :

groupes A à D : seuil 3 atteint après 15 ans dans le même groupe ;

groupe E : seuil 3 atteint après 20 ans dans le même groupe ;

groupes F et G : pas de seuil 3, la grille s'arrête au seuil 2.

⚠️ Attention : cette progression suppose une continuité dans le même groupe de classification au sein de la même entreprise. Un changement de groupe fait repartir le salarié au seuil 1 du nouveau groupe.

Quels taux de revalorisation s'appliquent en 2026 ?

L'accord du 23 janvier 2026 applique une revalorisation générale de 1,3 % à l'ensemble des minima conventionnels. Le groupe E bénéficie d'un complément de 0,3 point, soit une revalorisation totale de 1,6 % pour ce groupe. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.

Les minima 2026 restent-ils supérieurs au SMIC ?

Oui, mais la marge reste faible pour le groupe A seuil 1. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut pour 35 heures s'élève à 1 867,02 €, soit 22 404,24 € annualisés. Le minimum conventionnel du groupe A seuil 1 est de 22 757 €, soit un écart de 352,76 €.

💡 Bon à savoir : le SMIC reste un plancher légal. Si une prochaine revalorisation du SMIC dépasse un minimum conventionnel, ce dernier devient automatiquement inapplicable et vous devez appliquer le SMIC.

Quelle assiette faut-il retenir pour comparer la rémunération au minimum conventionnel ?

L'assiette de comparaison comprend l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent, y compris les éléments variables, versés sur une période de douze mois de travail effectif à temps plein. Sont exclus de cette assiette les primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, les heures supplémentaires et les remboursements de frais.

Aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement et au prorata temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors part variable.

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Ressources utiles

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-23.