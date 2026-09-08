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Combien de jours de congés payés donne la convention collective télécommunications ?

La convention collective des télécommunications encadre les congés payés et les absences pour événements familiaux. Cette page détaille les règles applicables aux salariés du secteur.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 370 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

T&eacute;l&eacute;communications filaires (NAF 6110Z), T&eacute;l&eacute;communications sans fil (NAF 6120Z), Autres activit&eacute;s de t&eacute;l&eacute;communication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)

A retenir :

  • Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an ;

  • Le droit aux congés est ouvert dès le premier jour de travail, sans condition d'ancienneté ;

  • La CCN ne prévoit aucun jour supplémentaire lié à l'ancienneté : seules les règles légales s'appliquent ;

  • Une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus du congé principal doit être posée entre le 1er mai et le 31 octobre, une règle plus stricte que le droit commun ;

  • Des congés exceptionnels rémunérés s'ajoutent pour les événements familiaux, sans condition d'ancienneté.

Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux dans la convention collective télécommunications ?

La convention collective accorde des jours de congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux, sans condition d'ancienneté. Ces jours n'entraînent aucune réduction de salaire et se prennent sur justificatif.

Événement Durée
Mariage ou Pacs du salarié 6 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables
Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours ouvrables
Décès d’un enfant 12 jours ouvrables
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans 14 jours ouvrables
Congé de deuil complémentaire (enfant ou personne à charge de moins de 25 ans) 8 jours calendaires supplémentaires
Décès du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables
Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 10 jours ouvrables
Enfant malade de moins de 16 ans, sur certificat médical 3 jours ouvrables rémunérés par an

Bon à savoir

Le congé de deuil de 8 jours calendaires est distinct des 14 jours accordés en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Il se prend séparément, dans un délai d'un an après le décès, et peut être fractionné en deux périodes.

Quel est le droit aux congés payés dans la convention collective télécommunications ?

La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148, brochure 3303) renvoie aux dispositions légales pour les congés payés. Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai. Les périodes d'arrêt pour accident du travail (dans la limite d'un an), de congé de maternité, de paternité ou d'adoption sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits.

Bon à savoir

La CCN des télécommunications ne prévoit pas de jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté. Seules les 30 jours ouvrables légaux s'appliquent, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

Comment fonctionne le fractionnement des congés payés dans les télécommunications ?

Le congé principal, soit 24 jours ouvrables hors 5e semaine, peut être fractionné. La convention collective des télécommunications impose une règle plus exigeante que le droit commun : une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus doit être posée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Lorsqu'une partie du congé principal est prise en dehors de cette période, des jours de fractionnement s'ajoutent selon les règles légales :

  • 6 jours ou plus hors période : 2 jours de fractionnement supplémentaires ;

  • 3 à 5 jours hors période : 1 jour de fractionnement supplémentaire.

👉 À noter : un accord de renonciation au sein de l'entreprise peut écarter l'attribution de ces jours de fractionnement.

Comment est calculée l'indemnité de congés payés ?

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié :

  • maintien du salaire : le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé ;

  • règle du dixième : l'indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence.

Vous, en tant qu'employeur, retenez systématiquement la méthode la plus avantageuse pour le salarié concerné.

Quelles sont les règles spécifiques pour la maternité et la paternité dans les télécommunications ?

La CCN renvoie aux dispositions légales : congé de maternité de 16 semaines minimum (6 avant et 10 après la naissance) pour un 1er ou 2e enfant, congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

La convention prévoit une spécificité propre au secteur : à partir du 3e mois de grossesse, la salariée enceinte bénéficie d'une réduction de 30 minutes par jour de son temps de travail, sans aucune réduction de rémunération.

👉 À noter : le conjoint ou le partenaire de Pacs peut également s'absenter, sans perte de salaire, pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires liés à la grossesse. Ce droit relève du Code du travail et s'applique à tous les salariés, quel que soit leur secteur.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-24.

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FAQ — Congés payés CCN télécommunications

Combien de jours de congés payés sont prévus par la CCN télécommunications ?

La convention renvoie au droit commun : 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an. La CCN ne prévoit pas de jours supplémentaires liés à l'ancienneté, contrairement à d'autres branches. Les règles de calcul des congés payés restent celles du droit commun : un salarié embauché en cours de période de référence acquiert ses droits au prorata temporis de son temps de travail effectif. Les jours d'absence pour maladie non professionnelle, sauf disposition plus favorable, ne comptent pas comme du temps de travail effectif pour ce calcul.

Combien de jours pour un mariage dans la CCN télécommunications ?

Le salarié bénéficie de 6 jours ouvrables pour son mariage ou son Pacs, et de 2 jours ouvrables pour le mariage de son enfant. Ces congés exceptionnels en télécommunications se prennent sur justificatif, au moment de l'événement ou dans les jours qui l'entourent. Ils n'entraînent aucune perte de rémunération et s'ajoutent aux congés payés annuels, sans venir les réduire.

Les jours de fractionnement sont-ils automatiques dans les télécommunications ?

Non, ils dépendent de la répartition du congé principal. Si une partie de ces jours est posée hors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié acquiert automatiquement 1 ou 2 jours de fractionnement selon le nombre de jours concernés. Un accord d'entreprise de renonciation peut toutefois neutraliser ce droit, une pratique fréquente lorsque le salarié choisit lui-même de fractionner ses congés.

Quelle réduction d'horaire pour les salariées enceintes dans les télécommunications ?

À partir du 3e mois de grossesse, la salariée bénéficie d'une réduction de 30 minutes par jour de son temps de travail, sans perte de rémunération. Cette disposition, propre à la convention collective des télécommunications, va au-delà du Code du travail qui ne prévoit cette réduction que si un accord collectif ou d'entreprise le stipule. Vous pouvez organiser cette réduction en une pause continue ou en fractionnant le temps sur la journée, selon l'organisation du poste.

Le décès d'un enfant donne-t-il droit à un congé de deuil supplémentaire ?

Oui. En plus des 12 ou 14 jours ouvrables de congé pour décès d'un enfant, le salarié dont l'enfant avait moins de 25 ans a droit à un congé de deuil de 8 jours calendaires supplémentaires. Ce congé se prend dans un délai d'un an après le décès et peut être fractionné en deux périodes d'au moins une journée chacune. Le salarié doit informer l'employeur au moins 24 heures avant chaque période d'absence.

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