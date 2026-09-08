A retenir : Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an ;

Le droit aux congés est ouvert dès le premier jour de travail , sans condition d'ancienneté ;

La CCN ne prévoit aucun jour supplémentaire lié à l'ancienneté : seules les règles légales s'appliquent ;

Une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus du congé principal doit être posée entre le 1er mai et le 31 octobre, une règle plus stricte que le droit commun ;

Des congés exceptionnels rémunérés s'ajoutent pour les événements familiaux, sans condition d'ancienneté.

Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux dans la convention collective télécommunications ?

La convention collective accorde des jours de congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux, sans condition d'ancienneté. Ces jours n'entraînent aucune réduction de salaire et se prennent sur justificatif.

Événement Durée Mariage ou Pacs du salarié 6 jours ouvrables Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours ouvrables Décès d’un enfant 12 jours ouvrables Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans 14 jours ouvrables Congé de deuil complémentaire (enfant ou personne à charge de moins de 25 ans) 8 jours calendaires supplémentaires Décès du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 10 jours ouvrables Enfant malade de moins de 16 ans, sur certificat médical 3 jours ouvrables rémunérés par an

Bon à savoir Le congé de deuil de 8 jours calendaires est distinct des 14 jours accordés en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Il se prend séparément, dans un délai d'un an après le décès, et peut être fractionné en deux périodes.

Quel est le droit aux congés payés dans la convention collective télécommunications ?

La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148, brochure 3303) renvoie aux dispositions légales pour les congés payés. Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai. Les périodes d'arrêt pour accident du travail (dans la limite d'un an), de congé de maternité, de paternité ou d'adoption sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits.

Bon à savoir La CCN des télécommunications ne prévoit pas de jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté. Seules les 30 jours ouvrables légaux s'appliquent, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

Le congé principal, soit 24 jours ouvrables hors 5e semaine, peut être fractionné. La convention collective des télécommunications impose une règle plus exigeante que le droit commun : une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus doit être posée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Lorsqu'une partie du congé principal est prise en dehors de cette période, des jours de fractionnement s'ajoutent selon les règles légales :

6 jours ou plus hors période : 2 jours de fractionnement supplémentaires ;

3 à 5 jours hors période : 1 jour de fractionnement supplémentaire.

👉 À noter : un accord de renonciation au sein de l'entreprise peut écarter l'attribution de ces jours de fractionnement.

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié :

maintien du salaire : le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé ;

règle du dixième : l'indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence.

Vous, en tant qu'employeur, retenez systématiquement la méthode la plus avantageuse pour le salarié concerné.

Quelles sont les règles spécifiques pour la maternité et la paternité dans les télécommunications ?

La CCN renvoie aux dispositions légales : congé de maternité de 16 semaines minimum (6 avant et 10 après la naissance) pour un 1er ou 2e enfant, congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

La convention prévoit une spécificité propre au secteur : à partir du 3e mois de grossesse, la salariée enceinte bénéficie d'une réduction de 30 minutes par jour de son temps de travail, sans aucune réduction de rémunération.

👉 À noter : le conjoint ou le partenaire de Pacs peut également s'absenter, sans perte de salaire, pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires liés à la grossesse. Ce droit relève du Code du travail et s'applique à tous les salariés, quel que soit leur secteur.

Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Ressources utiles

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-24.