Combien de jours de congés payés donne la convention collective télécommunications ?
La convention collective des télécommunications encadre les congés payés et les absences pour événements familiaux. Cette page détaille les règles applicables aux salariés du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Congés payés CCN télécommunications
Combien de jours de congés payés sont prévus par la CCN télécommunications ?
Combien de jours de congés payés sont prévus par la CCN télécommunications ?
La convention renvoie au droit commun : 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an. La CCN ne prévoit pas de jours supplémentaires liés à l'ancienneté, contrairement à d'autres branches. Les règles de calcul des congés payés restent celles du droit commun : un salarié embauché en cours de période de référence acquiert ses droits au prorata temporis de son temps de travail effectif. Les jours d'absence pour maladie non professionnelle, sauf disposition plus favorable, ne comptent pas comme du temps de travail effectif pour ce calcul.
Combien de jours pour un mariage dans la CCN télécommunications ?
Combien de jours pour un mariage dans la CCN télécommunications ?
Le salarié bénéficie de 6 jours ouvrables pour son mariage ou son Pacs, et de 2 jours ouvrables pour le mariage de son enfant. Ces congés exceptionnels en télécommunications se prennent sur justificatif, au moment de l'événement ou dans les jours qui l'entourent. Ils n'entraînent aucune perte de rémunération et s'ajoutent aux congés payés annuels, sans venir les réduire.
Les jours de fractionnement sont-ils automatiques dans les télécommunications ?
Les jours de fractionnement sont-ils automatiques dans les télécommunications ?
Non, ils dépendent de la répartition du congé principal. Si une partie de ces jours est posée hors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié acquiert automatiquement 1 ou 2 jours de fractionnement selon le nombre de jours concernés. Un accord d'entreprise de renonciation peut toutefois neutraliser ce droit, une pratique fréquente lorsque le salarié choisit lui-même de fractionner ses congés.
Quelle réduction d'horaire pour les salariées enceintes dans les télécommunications ?
Quelle réduction d'horaire pour les salariées enceintes dans les télécommunications ?
À partir du 3e mois de grossesse, la salariée bénéficie d'une réduction de 30 minutes par jour de son temps de travail, sans perte de rémunération. Cette disposition, propre à la convention collective des télécommunications, va au-delà du Code du travail qui ne prévoit cette réduction que si un accord collectif ou d'entreprise le stipule. Vous pouvez organiser cette réduction en une pause continue ou en fractionnant le temps sur la journée, selon l'organisation du poste.
Le décès d'un enfant donne-t-il droit à un congé de deuil supplémentaire ?
Le décès d'un enfant donne-t-il droit à un congé de deuil supplémentaire ?
Oui. En plus des 12 ou 14 jours ouvrables de congé pour décès d'un enfant, le salarié dont l'enfant avait moins de 25 ans a droit à un congé de deuil de 8 jours calendaires supplémentaires. Ce congé se prend dans un délai d'un an après le décès et peut être fractionné en deux périodes d'au moins une journée chacune. Le salarié doit informer l'employeur au moins 24 heures avant chaque période d'absence.