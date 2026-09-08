Un accord d'entreprise peut-il déroger à la convention collective des télécommunications ?
Depuis les ordonnances Macron de 2017, l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche dans de nombreux domaines. Cette page détaille l'articulation entre l'accord d'entreprise et la CCN des télécommunications, les thèmes verrouillés par la branche et ceux ouverts à la négociation.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Accord d'entreprise et CCN des télécommunications
Un accord d'entreprise peut-il fixer un salaire inférieur au SMC (salaire minimum conventionnel) ?
Un accord d'entreprise peut-il fixer un salaire inférieur au SMC (salaire minimum conventionnel) ?
Non, ce n'est pas possible. Le salaire minimum conventionnel relève du bloc 1 de l'article L2253-1 du Code du travail, ce qui signifie que la convention de branche prime systématiquement sur l'accord d'entreprise dans ce domaine. Même un accord d'entreprise signé à l'unanimité ne peut pas descendre sous les seuils fixés par la grille de la CCN des télécommunications, actualisée par l'accord du 23 janvier 2026. Si un accord contient une clause contraire, elle est réputée non écrite, et le salarié peut réclamer un rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans.
L'accord d'entreprise peut-il réduire le taux de majoration des heures supplémentaires ?
L'accord d'entreprise peut-il réduire le taux de majoration des heures supplémentaires ?
Oui, car les heures supplémentaires relèvent du bloc 3, où l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche. La seule limite fixée par l'article L3121-33 du Code du travail est un plancher de 10 %, quel que soit le taux prévu par la CCN des télécommunications. Une entreprise peut donc négocier ce taux à la baisse jusqu'à ce plancher, à condition de réunir des signataires syndicaux majoritaires. En pratique, ce type de négociation s'accompagne souvent d'une contrepartie pour les salariés, comme des jours de repos supplémentaires.
Que risque l'employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier chaque année ?
Que risque l'employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier chaque année ?
L'absence de négociation loyale sur les thèmes obligatoires peut être qualifiée de délit d'entrave, sanctionné pénalement. Sur le volet de l'égalité professionnelle en particulier, l'absence d'accord ou de plan d'action expose l'entreprise à une pénalité financière calculée sur sa masse salariale. Cette obligation de négocier n'impose pas d'obligation d'aboutir à un accord, mais elle exige une négociation réelle et sérieuse, avec convocation des délégués syndicaux et remise des informations nécessaires.
Une TPE (très petite entreprise) de 8 salariés peut-elle conclure un accord d'entreprise ?
Une TPE (très petite entreprise) de 8 salariés peut-elle conclure un accord d'entreprise ?
Oui. En l'absence de délégué syndical, l'employeur d'une entreprise de moins de 11 salariés peut soumettre un projet d'accord directement aux salariés (article L2232-21). La consultation est organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la communication du projet, et l'accord est validé s'il recueille l'approbation des 2/3 du personnel. Ce mécanisme permet à une TPE de négocier sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective, sans passer par une organisation syndicale.
Un accord d'entreprise peut-il supprimer une prime conventionnelle comme la prime de vacances ?
Un accord d'entreprise peut-il supprimer une prime conventionnelle comme la prime de vacances ?
En principe oui, car les primes conventionnelles relèvent du bloc 3, hors primes pour travaux dangereux ou insalubres qui restent verrouillées par la branche. Encore faut-il trouver des signataires syndicaux représentant au moins 50 % des suffrages exprimés, ou passer par un référendum si ce seuil n'est pas atteint. Dans les faits, la suppression d'une prime ancienne se heurte souvent à une forte résistance syndicale, car elle touche directement la rémunération perçue par les salariés.