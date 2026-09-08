Comment fonctionne la retraite complémentaire Agirc-Arrco dans les télécommunications ?
La retraite complémentaire constitue un pilier essentiel de la protection sociale des salariés du secteur des télécommunications. Elle vient compléter la pension de base grâce au régime unifié Agirc-Arrco. Cette page détaille les obligations conventionnelles, les taux de cotisation 2026 et le mécanisme d'acquisition des points.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ – Retraite complémentaire dans la CCN Télécommunications (IDCC 2148)
Quelle est la répartition des cotisations dans la CCN Télécommunications ?
Quelle est la répartition des cotisations dans la CCN Télécommunications ?
La part employeur ne peut être inférieure à 60 % du total, la part salarié représentant 40 % au maximum. Cette répartition s'aligne sur la clé standard Agirc-Arrco applicable à l'ensemble des entreprises du privé. Certaines entreprises de la branche appliquent, par accord d'entreprise, une répartition encore plus favorable au salarié, par exemple 65/35. Cette possibilité doit être formalisée par un accord collectif d'entreprise et ne peut jamais réduire la part employeur sous le seuil conventionnel de 60 %.
Quels salariés relèvent des caisses cadres ?
Quels salariés relèvent des caisses cadres ?
Les groupes E, F et G ainsi que le groupe D bis, lorsqu'il existe par accord d'entreprise, relèvent des caisses de retraite cadres. Cette classification résulte de l'article 6.1.2 de la convention collective et ne modifie pas le taux de cotisation, identique pour tous les salariés depuis la fusion Agirc-Arrco de 2019. Elle conserve toutefois une importance pour d'autres garanties collectives, notamment la prévoyance complémentaire, souvent renforcée pour les cadres. En pratique, votre employeur vous informe de votre classification dès votre embauche ou lors d'une promotion.
Quelle est la valeur du point Agirc-Arrco en 2026 ?
Quelle est la valeur du point Agirc-Arrco en 2026 ?
La valeur d'achat du point s'élève à 20,1877 € et sa valeur de service à 1,4386 € en 2026, deux montants inchangés par rapport à 2025. Cette stabilité fait suite à une revalorisation plus marquée les années précédentes, la valeur d'achat étant passée de 18,7669 € en 2023 à 19,6321 € en 2024. Une valeur d'achat stable ou en hausse est moins favorable pour l'acquisition de nouveaux points, tandis qu'une valeur de service stable ou en hausse profite directement aux retraités déjà en paiement.
La retraite complémentaire est-elle versée automatiquement ?
La retraite complémentaire est-elle versée automatiquement ?
Non, votre retraite complémentaire n'est jamais versée automatiquement : vous devez déposer une demande, idéalement 5 à 6 mois avant la date de départ souhaitée. Cette demande se fait en ligne sur le portail Agirc-Arrco et peut couvrir simultanément votre retraite de base et complémentaire grâce à la demande unique de retraite. La date de départ choisie doit toujours correspondre au premier jour d'un mois. Sans démarche de votre part, aucun versement ne débute, même si vous avez atteint l'âge et les trimestres requis.
Le bonus-malus Agirc-Arrco existe-t-il encore ?
Le bonus-malus Agirc-Arrco existe-t-il encore ?
Non, ce dispositif de coefficients de solidarité temporaires a été définitivement supprimé, le 1er décembre 2023 pour les nouveaux retraités et le 1er avril 2024 pour les retraités déjà concernés à cette date. Il avait été mis en place en 2019 pour inciter les salariés à décaler leur départ d'un an après l'obtention du taux plein au régime de base. Sa suppression fait suite à la réforme des retraites de 2023, qui a porté l'âge légal à 64 ans et rendu ce mécanisme redondant. Aucune retraite complémentaire liquidée aujourd'hui ne peut donc subir cette minoration temporaire.
La CCN prévoit-elle des dispositifs de retraite supplémentaire ?
La CCN prévoit-elle des dispositifs de retraite supplémentaire ?
Oui, le titre VIII de la convention collective Télécommunications confirme principalement le compte épargne-temps (CET) comme mécanisme d'aménagement de fin de carrière, permettant de monétiser des jours de repos non pris pour financer une cessation anticipée d'activité. Les plans d'épargne entreprise (PEE) et plans d'épargne retraite (PER) relèvent, eux, du droit commun ou d'accords d'entreprise spécifiques, et ne sont pas systématiquement mis en place. Votre employeur reste libre d'aller au-delà du socle conventionnel via un accord d'entreprise plus favorable. Renseignez-vous auprès de votre service RH pour connaître les dispositifs effectivement ouverts dans votre entreprise.