Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la CCN des télécommunications ?
La convention collective des télécommunications prévoit des durées de préavis de licenciement variables selon le groupe de classification et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles applicables, les heures de recherche d'emploi, la dispense de préavis et les cas d'exclusion.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 370 entreprises
Champ d'application
Télécommunications filaires (NAF 6110Z), Télécommunications sans fil (NAF 6120Z), Autres activités de télécommunication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)
FAQ — Préavis de licenciement dans la CCN des télécommunications
Un salarié du groupe B avec exactement 2 ans d'ancienneté a-t-il droit à 1 ou 2 mois de préavis ?
Un salarié du groupe B avec exactement 2 ans d'ancienneté a-t-il droit à 1 ou 2 mois de préavis ?
Le préavis reste fixé à 1 mois tant que l'ancienneté est inférieure ou égale à 2 ans. Le passage à 2 mois ne s'applique qu'à partir du jour suivant les 2 ans d'ancienneté révolus. Vous devez donc calculer l'ancienneté à la date de notification du licenciement, et non à la date d'embauche prévisionnelle. Dans les cas limites, un jour d'écart peut changer la durée du préavis : mieux vaut vérifier la date exacte avant d'envoyer la lettre de licenciement.
Les heures de recherche d'emploi s'appliquent-elles aussi en cas de démission ?
Les heures de recherche d'emploi s'appliquent-elles aussi en cas de démission ?
Non, l'article 4.4.1 réserve ce droit aux salariés licenciés, pas aux salariés démissionnaires. Un salarié qui démissionne effectue donc son préavis sans bénéficier des 2 heures quotidiennes rémunérées. Certains accords d'entreprise ou usages plus favorables peuvent toutefois prévoir cette possibilité : il est utile de vérifier le contrat de travail ou l'accord collectif d'entreprise. En l'absence d'une telle clause, aucune obligation ne pèse sur l'employeur sur ce point pour une démission.
L'employeur peut-il refuser le cumul des heures de recherche d'emploi ?
L'employeur peut-il refuser le cumul des heures de recherche d'emploi ?
Oui, ce cumul n'est pas un droit automatique : il nécessite une autorisation écrite de l'employeur, accordée uniquement si les nécessités du service le permettent. Sans cet accord écrit, le salarié doit prendre les 2 heures quotidiennes au fil du préavis, sans possibilité de les regrouper en fin de période. Cette règle évite qu'un salarié cumule plusieurs jours d'absence consécutifs juste avant son départ. En pratique, mieux vaut formuler la demande de cumul par écrit dès le début du préavis, pour laisser le temps à l'employeur d'organiser le service.
Un salarié licencié pour faute grave a-t-il droit à une indemnité compensatrice de préavis ?
Un salarié licencié pour faute grave a-t-il droit à une indemnité compensatrice de préavis ?
Non, la faute grave ou la faute lourde exclut à la fois le préavis et l'indemnité compensatrice qui lui correspond. La rupture du contrat prend effet immédiatement, dès la notification du licenciement. Cette exclusion ne concerne que le préavis : l'indemnité de licenciement, elle, reste due sauf si une faute grave ou lourde est également constatée pour ce volet. En cas de litige sur la qualification de la faute, le conseil de prud'hommes peut requalifier la rupture et ouvrir droit rétroactivement au préavis et à son indemnisation.
Quel préavis s'applique à un salarié hors classification si son contrat ne mentionne aucune durée ?
Quel préavis s'applique à un salarié hors classification si son contrat ne mentionne aucune durée ?
Le minimum conventionnel de 3 mois s'applique automatiquement, même en l'absence de clause contractuelle explicite. La convention collective des télécommunications fixe ce plancher pour protéger les salariés dont l'emploi ne correspond à aucun des groupes A à G. Si le contrat prévoit une durée supérieure à 3 mois, c'est cette durée contractuelle qui prime. Nous vous recommandons de vérifier systématiquement le contrat de travail avant d'appliquer une durée de préavis par défaut.