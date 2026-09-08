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Quelles sont les règles applicables aux jours fériés dans les télécommunications ?

La convention collective des télécommunications prévoit des dispositions spécifiques pour les jours fériés, notamment en matière de chômage, de majoration salariale et de compensation. Cette page détaille les droits des salariés du secteur des télécommunications lorsqu'un jour férié est chômé ou travaillé.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 370 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

T&eacute;l&eacute;communications filaires (NAF 6110Z), T&eacute;l&eacute;communications sans fil (NAF 6120Z), Autres activit&eacute;s de t&eacute;l&eacute;communication (NAF 6190Z), Centres d'appels (NAF 8220Z)

À retenir

  • Le chômage d'un jour férié n'entraîne aucune perte de salaire, sans aucune condition d'ancienneté requise.

  • Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé : s'il est travaillé, le salarié perçoit une indemnité égale à son salaire.

  • Le travail d'un jour férié ordinaire ouvre droit, au choix du salarié, à une majoration de 50 % ou à une journée de repos.

  • Le travail de nuit un jour férié est majoré à 110 %, et seule la majoration la plus favorable s'applique en cas de cumul avec un dimanche.

  • La journée de solidarité est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

Quelle rémunération prévoit la convention collective selon chaque situation ?

Ce tableau récapitule les règles de rémunération applicables à chaque cas de figure, pour un repère rapide avant d'entrer dans le détail de chaque situation.

Situation Rémunération / majoration Base juridique
Jour férié chômé (hors 1er mai) Maintien intégral du salaire, sans condition d’ancienneté Art. 9, accord du 4 juin 1999
1er mai travaillé Salaire + indemnité égale au salaire Art. L. 3133-6 du Code du travail
Jour férié ordinaire travaillé (jour) 50 % de majoration ou 1 journée de repos, au choix du salarié Art. 9, accord du 4 juin 1999
Jour férié travaillé (nuit, 22h-6h) 110 % de majoration Art. 10, accord du 4 juin 1999, modifié le 14 mars 2003
Dimanche et jour férié travaillés le même jour Seule la majoration la plus favorable s’applique Art. 10, accord du 4 juin 1999

La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148, brochure JO 3303) couvre environ 1 370 entreprises. Elle s'applique aux télécommunications filaires (NAF 6110Z), aux télécommunications sans fil (NAF 6120Z), aux autres activités de télécommunication (NAF 6190Z) et aux centres d'appels (NAF 8220Z). Cette page détaille vos droits et obligations lorsqu'un jour férié est chômé ou travaillé.

Quels jours sont reconnus comme jours fériés par la convention collective des télécommunications ?

L'article 9 de l'accord du 4 juin 1999 (annexe III de la convention collective, brochure JO 3303) reconnaît les jours fériés légaux, définis par l'article L. 3133-1 du Code du travail. Ces 11 jours sont les suivants :

  • 1er janvier (Jour de l'An) ;

  • lundi de Pâques ;

  • 1er mai (Fête du Travail) ;

  • 8 mai (Victoire 1945) ;

  • jeudi de l'Ascension ;

  • lundi de Pentecôte ;

  • 14 juillet (Fête nationale) ;

  • 15 août (Assomption) ;

  • 1er novembre (Toussaint) ;

  • 11 novembre (Armistice 1918) ;

  • 25 décembre (Noël).

En Alsace-Moselle, deux jours fériés supplémentaires s'ajoutent : le Vendredi Saint et le 26 décembre.

Bon à savoir

Contrairement au Code du travail, qui exige 3 mois d'ancienneté pour garantir le maintien de salaire un jour férié chômé (art. L. 3133-3), la convention collective des télécommunications ne pose aucune condition d'ancienneté. Le droit s'applique dès le premier jour de travail dans l'entreprise.

Le chômage d'un jour férié entraîne-t-il une perte de salaire ?

Le chômage d'un jour férié n'entraîne aucune perte de rémunération, quel que soit le statut cadre ou non-cadre du salarié. Ce principe s'applique aux 11 jours fériés légaux, sans exception.

Que se passe-t-il selon le jour habituellement travaillé ou non ?

Lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement travaillé, vous ne travaillez pas et percevez votre rémunération normalement. Vous n'êtes pas tenu de récupérer les heures non effectuées.

Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé, vous ne pouvez prétendre à aucun jour de congé supplémentaire, sauf disposition plus favorable prévue par un accord d'entreprise. Cette règle s'applique de la même façon aux salariés à temps partiel : la rémunération n'est due que si le jour férié tombe sur un jour normalement travaillé selon votre contrat.

Quel est le statut particulier du 1er mai ?

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé (art. L. 3133-4 du Code du travail). Si vous travaillez ce jour, vous percevez, en plus de votre salaire habituel, une indemnité égale au montant de ce salaire (art. L. 3133-6 du Code du travail).Seules les entreprises dont l'activité ne peut être interrompue peuvent faire travailler des salariés le 1er mai.

Quelle majoration pour le travail d'un jour férié ordinaire ?

Pour les jours fériés autres que le 1er mai, vous avez le choix entre deux compensations si vous travaillez :

  • une majoration de 50 % de votre rémunération ;

  • une compensation en temps d'une journée de repos.

Ce choix vous appartient : l'employeur ne peut pas vous l'imposer.

Comment est rémunéré le travail de nuit un jour férié ?

La majoration passe à 110 % pour les heures effectuées entre 22 h et 6 h un jour férié (art. 10, annexe III, accord du 4 juin 1999, modifié par l'accord du 14 mars 2003). Cette même majoration de 110 % s'applique au travail de nuit du dimanche.En cas de travail un dimanche également jour férié, seule la majoration la plus favorable s'applique : les deux majorations ne se cumulent jamais entre elles.

Comment fonctionne la journée de solidarité dans les télécommunications ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée dans la limite de 7 heures. Ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE), conformément aux articles L. 3133-11 et L. 3133-12 du Code du travail.L'accord peut prévoir plusieurs formules :

  • le travail d'un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ;

  • la suppression d'une journée de RTT (réduction du temps de travail) ;

  • le fractionnement en heures réparties sur l'année.

Pour les salariés au forfait jours, elle prend la forme d'une journée incluse dans le forfait annuel. Pour les temps partiels, la durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Attention

Si vous avez déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur au cours de la même année civile, vous pouvez refuser d'en effectuer une seconde chez votre nouvel employeur, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Si vous l'effectuez malgré tout, les heures travaillées ce jour-là sont rémunérées en supplément et s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Existe-t-il des règles spécifiques pour les salariés mineurs et les jours de pont ?

Un salarié de moins de 18 ans peut-il travailler un jour férié ?

Non, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler un jour férié légal (art. L. 3164-6 du Code du travail). Cette interdiction s'applique aussi bien aux jours fériés chômés dans l'entreprise qu'aux jours fériés travaillés par le reste des équipes.

Si la journée de solidarité est fixée sur un jour férié, elle ne concerne donc pas les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf exceptions très encadrées prévues par la loi.

Comment fonctionne un jour de pont dans les télécommunications ?

L'attribution d'un jour de pont peut être prévue par accord d'entreprise. Les heures non travaillées à ce titre peuvent faire l'objet d'une récupération dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte, sans majoration (art. L. 3121-50 et R. 3121-34 du Code du travail).

Cette récupération doit rester strictement encadrée : elle ne peut viser que les heures perdues du fait du pont, et non servir de prétexte à un allongement de la durée du travail sur d'autres périodes.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.

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FAQ – Jours fériés dans la CCN Télécommunications (IDCC 2148)

Faut-il une ancienneté minimale pour bénéficier du maintien de salaire un jour férié chômé ?

Non, et c'est une spécificité notable de cette branche. Le Code du travail exige en principe 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour garantir le maintien de salaire un jour férié chômé (art. L. 3133-3). La convention collective des télécommunications va plus loin en supprimant cette condition : dès votre premier jour de travail, vous bénéficiez du maintien intégral de votre salaire un jour férié chômé. Un employeur qui appliquerait uniquement le minimum légal serait donc en deçà de ses obligations conventionnelles.

Un salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ?

En dehors du 1er mai, l'employeur peut vous demander de travailler un jour férié si les nécessités du service le justifient, sans que cela constitue une exception au droit du travail. Un refus non justifié peut, dans certains cas, être considéré comme fautif si votre contrat ou l'organisation habituelle du service prévoit ce type d'intervention. En revanche, si l'entreprise n'a pas d'activité ne pouvant être interrompue, elle ne peut pas vous contraindre à travailler le 1er mai.

Un jour férié tombant pendant vos congés payés a-t-il une incidence sur vos droits ?

Oui, dans certains cas. Si le jour férié est habituellement chômé dans l'entreprise et tombe pendant votre période de congés payés, il n'est pas décompté comme un jour de congé : vous récupérez donc un jour de congé (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-71.413). À l'inverse, si ce jour est habituellement travaillé dans l'entreprise, il reste comptabilisé normalement dans vos congés, sans compensation supplémentaire.

Comment exercer votre choix entre la majoration de 50 % et le repos compensateur ?

Le choix entre la majoration de 50 % et la journée de repos vous appartient exclusivement lorsque vous travaillez un jour férié ordinaire. En pratique, ce choix se formalise généralement auprès de votre service RH (ressources humaines) au moment où le travail du jour férié est planifié ou juste après. À défaut de précision dans votre accord d'entreprise, il est recommandé de faire connaître votre préférence par écrit, pour sécuriser le mode de compensation retenu.

Un salarié à temps partiel bénéficie-t-il des mêmes droits sur les jours fériés ?

Oui, les règles de la convention collective s'appliquent à l'identique, avec un ajustement proportionnel. Un jour férié tombant sur un jour habituellement travaillé selon votre contrat à temps partiel est chômé et payé sans perte de salaire, comme pour un salarié à temps plein. En revanche, s'il tombe sur un jour non travaillé selon votre planning, vous n'avez droit à aucune compensation supplémentaire, sauf accord d'entreprise plus favorable.

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