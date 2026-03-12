La convention collective est un accord écrit et négocié entre une organisation ou un groupement d'employeurs et une organisation syndicale de salariés. Elle permet d'adapter le droit du travail aux spécificités d'un secteur d'activité.

La Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (CCN HCR) du 30 avril 1997, également appelée la convention collective des HCR ou convention collective hôtellerie, s'applique à un grand nombre d'entreprises et d'établissements français. Afin d'encadrer le secteur d'activité très spécifique de l'hôtellerie-restauration, cette convention crée des réglementations adaptées au travail réel des salariés. C'est une des formes de convention collective dans la restauration.

Quel est le champ d'application de la convention collective HCR ?

La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique à l'ensemble des entreprises françaises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas, de boissons, ou de services associés.

Elle s'applique aux :

hôtels avec restaurant ;

hôtels de tourisme sans restaurant ;

hôtels de préfecture ;

restaurants de type traditionnel ;

cafés-tabac ;

débits de boissons ;

traiteurs organisateurs de réception ;

discothèques et bowlings.

Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

💡 Bon à savoir : la convention des HCR s'applique aux entreprises et établissements répertoriés aux codes NAF-APE suivants :

55-10Z correspondant aux hôtels et hébergement similaire ;

56-10A correspondant à la restauration traditionnelle ;

56-10B correspondant aux cafétérias et autres libres-services ;

56-21Z correspondant aux services des traiteurs ;

56-30Z correspondant aux débits de boissons.

Secteurs exclus de la convention collective HCR

En revanche, la convention collective de l'hôtellerie-restauration ne s'applique pas :

aux employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et boissons présentés dans des conditionnements jetables à consommer sur place ou à emporter ;

aux employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective. Pour ces entreprises, il convient d'appliquer la "Convention de la restauration collective" du 20 juin 1983.

💡 Bon à savoir : il ne faut pas confondre la convention collective des HCR avec la convention de la restauration collective. Sachez que chaque convention dispose d'un code d'identification, aussi appelé le code IDCC. L'IDCC 1979 correspond au code d'identification de la convention collective HCR.

À quoi sert la convention collective des HCR ?

La convention collective HCR adapte les règles du droit du travail au secteur de l'hôtellerie-restauration.Durée de travail, pourboires, temps de pause, jours fériés, démission : les métiers de ce secteur d'activité présentent en effet de nombreuses spécificités. Grâce à la convention collective, les réglementations applicables aux salariés des hôtels, cafés et restaurants sont adaptées aux particularités de leur travail.

En pratique, une convention collective traite les thématiques suivantes :

conditions de travail ;

conditions d'emploi ;

formation professionnelle ;

garanties sociales des salariés.

La convention collective peut contenir des dispositions plus favorables que le droit du travail. Certaines d'entre elles sont parfois exclusives à ce secteur d'activité, comme des primes ou des congés supplémentaires.

Congé pour enfant malade : nouvelle disposition

Depuis 2025, l'avenant n°34 du 19 juin 2024 a introduit un nouveau congé rémunéré pour enfant malade. Ce nouvel avenant, issu de l'article L1225-61 du Code du travail, prévoit pour le salarié :

3 jours d'absence rémunérés par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans ;

2 jours d'absence rémunérés par an en cas de maladie d'un enfant de moins de 10 ans.

Ces congés sont accordés aux salariés justifiant d'un an d'ancienneté, en complément des dispositions légales existantes. Ils confèrent une sécurité financière supplémentaire en cas d'imprévu.

💡 Bon à savoir : il est possible de consulter la convention collective des HCR gratuitement depuis le site internet de Legifrance.

Quelles sont les principales règles prévues par la convention collective HCR ?

La convention collective HCR et ses avenants prévoient de nombreuses dispositions en matière de contrat de travail, de temps de travail et de rémunération.

Les articles 12 à 17 de la convention collective sont consacrés au contrat de travail. Vous y trouverez des informations concernant la formation du contrat, les conditions de recours au CDD, ou encore le travail à temps partiel.Les dispositions relatives au contrat de travail sont très nombreuses. À titre d'illustration, la convention fixe la durée maximale de la période d'essai en HCR pour un Contrat à Durée Indéterminée (CDI).

Les contrats "extra" : une spécificité du secteur HCR

Par ailleurs, la CCN HCR prévoit des dispositions spécifiques pour les contrats "extra", particulièrement utilisés dans le secteur. Ces contrats peuvent être conclus pour des prestations ponctuelles et sont encadrés par l'article 14 de la convention.

Les contrats saisonniers dans l'hôtellerie-restauration sont également fréquemment utilisés pour faire face aux pics d'activité estivaux ou hivernaux.

💡 Bon à savoir : l'annexe 3 de la convention de l'hôtellerie-restauration propose un modèle de contrat de travail pour les salariés des hôtels, restaurants et cafés.

Rupture du contrat de travail et préavis

La CCN encadre également la rupture du contrat de travail des salariés des hôtels, cafés et restaurants. Par exemple, concernant le préavis en restauration en cas de licenciement ou de démission du salarié, la convention collective HCR indique le préavis à respecter, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié.

Quel est le temps de travail en hôtellerie-restauration ?

La durée du travail des salariés de l'hôtellerie-restaurant est fixée à 39 heures hebdomadaires, sauf si l'employeur décide de retenir une durée inférieure. Une fiche de paie de 39h en restauration ou en hôtellerie doit alors être éditée afin de spécifier les heures supplémentaires.

⚠️ Attention : la durée maximale journalière en HCR varie selon les postes :

11 heures pour les cuisiniers ;

12 heures pour le personnel de réception et le veilleur de nuit ;

11h30 pour les autres salariés.

La CCN HCR permet également la mise en place de dispositifs d'aménagement du temps de travail qui peuvent générer des RTT en HCR.

Les heures supplémentaires en HCR accomplies par les salariés ouvrent droit à une majoration fixée à :

10 % de la 36ème à la 39ème heure ;

20 % de la 40ème à la 43ème heure ;

50 % au-delà de la 44ème heure.

Ces heures supplémentaires font l'objet d'un paiement, ou, le cas échéant, d'une compensation en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Le contingent d'heures supplémentaires est de plus fixé à 360 heures par an.

⚠️ Attention : lorsqu'il s'agit d'un salarié à temps partiel, on parle d'heures complémentaires en HCR. Les modalités de majoration, d'indemnisation et de plafonnement varient pour ces heures de travail particulières.

Repos hebdomadaire et jours fériés en HCR

La CCN prévoit des règles spécifiques en matière de repos hebdomadaire dans la restauration, l'hôtellerie et les cafés. Il est notamment prévu que tous les salariés bénéficient obligatoirement de 2 jours de repos par semaine.

💡 Bon à savoir : les deux jours de repos hebdomadaire peuvent être pris de façon non consécutive. Dans ce cas, tout jour de repos isolé doit donner lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.

Concernant les jours fériés dans les HCR, ils sont également régis par la convention qui en fixe les règles, que ce soit en matière de modalités de paiement ou de jours fériés garantis.

Quelles sont les spécificités de la grille de salaires HCR ?

Les salaires sont librement établis par l'employeur dans le respect des minimas légaux et conventionnels (plus communément appelé le SMIC hôtelier ).

👉 Précision : ces rémunérations doivent impérativement respecter les minimas salariaux prévus par la grille de salaires en HCR. Le salaire horaire d'un salarié dépend de son niveau et de son échelon dans l'entreprise, établis par la nouvelle grille de classification des HCR, dont les montants sont applicables depuis le 1er décembre 2024.

Le coefficient HCR positionne chaque emploi dans la classification de la branche et sert de repère pour le salaire minimum conventionnel. Pour comprendre comment déterminer la rémunération d'un salarié, consultez notre guide sur le calcul de salaire en HCR.

💡 Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2026, le montant du SMIC est passé à 1 823,03 € brut mensuel.

Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

⚠️ Attention : La prime d'ancienneté pour les HCR n'est pas obligatoire dans la convention collective, sauf si un accord d'entreprise le prévoit.

Quelles sont les particularités des avantages en nature dans le secteur HCR ?

En plus du versement du salaire, l'entreprise a l'obligation d'attribuer un avantage en nature sous forme de repas (HCR) aux salariés.L'employeur a deux possibilités pour remplir son obligation :

fournir directement les repas aux salariés dans l'établissement ;

verser une indemnité de repas (HCR) si l'établissement n'est pas en mesure de nourrir ses salariés.

Pour le secteur HCR, l'évaluation de l'avantage en nature nourriture est spécifique et diffère du régime général. Au 1er janvier 2026, elle est fixée à :

4,25 € pour un repas (soit un minimum garanti) ;

8,50 € pour deux repas par jour.

💡 Bon à savoir : soumis aux cotisations sociales, ces avantages en nature doivent obligatoirement être intégrés dans l'assiette de calcul des cotisations et faire l'objet d'une mention sur le bulletin de paie.

Protection sociale et santé au travail

Mutuelle d'entreprise obligatoire

Tous les employeurs du secteur HCR doivent proposer une mutuelle d'entreprise à leurs salariés, avec une prise en charge minimale de 50 % de la cotisation par l'employeur. Cette mutuelle doit respecter un panier de soins minimal (socle de garanties).

Prévoyance et maintien de salaire

La prévoyance HCR complète la protection sociale en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès. La CCN HCR prévoit des dispositions spécifiques en matière de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, selon l'ancienneté du salarié.

Document unique d'évaluation des risques

L'employeur doit établir un DUERP en HCR pour évaluer les risques professionnels et mettre en œuvre des actions de prévention adaptées aux spécificités du secteur.

Congés payés en HCR

Tous les salariés du secteur HCR acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. La période de référence court généralement du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié entre :