À retenir La grille de salaire HCR fixe des minimas obligatoires par niveau et échelon (5 niveaux × 3 échelons) selon les compétences, l'autonomie et les responsabilités du salarié.

Le salaire minimum de la branche (niveau I, échelon 1) s'élève à 12 € brut/heure.

Suite à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026 à 12,02 € brut/heure , le salaire minimum légal dépasse désormais le niveau I - échelon 1 de la grille HCR. Les employeurs doivent donc appliquer le SMIC de 12,02 € pour ce premier échelon.

L'avantage en nature pour les repas ne peut pas être inclus dans le calcul du minimum conventionnel et l'échelon doit figurer sur la fiche de paie.

En principe, l'employeur est libre de fixer le salaire en entreprise, à condition de respecter les montants minimum fixés par la loi.

Dans certains secteurs, en plus de ces minimums légaux, il existe des montants fixés dans la convention collective. C'est le cas pour la convention collective HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants), qui prévoit une grille de salaires minimaux que les employeurs doivent respecter. Cette grille est révisée et adaptée périodiquement.

Quelles sont les spécificités de la grille de salaire de la convention collective nationale ? Êtes-vous concerné par cette grille salariale ? Comment la lire et l'appliquer ? PayFit fait le point.

Qu'est-ce que la grille salaire HCR ? Qu'est-ce que la grille salaire HCR ? Quels employeurs doivent appliquer la grille de salaire HCR ? Comment est fixée la grille de salaire HCR ? Comment PayFit simplifie l'application de la grille salariale HCR ?

Qu'est-ce que la grille salaire HCR ?

La grille de salaire HCR fixant les minimas salariaux de ce secteur, prend la forme d'annexes à la convention collective de la branche. Les montants conventionnels sont habituellement revus chaque année par les partenaires sociaux (représentants des syndicats employeurs et salariés). Elle est applicable à tous les salariés, des cadres aux chefs de cuisine en passant par les serveurs.

Les montants ont été réévalués par un avenant signé le 19 juin 2024, qui a été étendu par l’arrêté d’extension du 5 novembre 2024. La revalorisation conclue par les partenaires sociaux atteint en moyenne 2 % par rapport à la grille de juin 2023.

La rémunération horaire d'un salarié dépend de son niveau et de son échelon, qui sont établis par la grille de classification des HCR . Il existe 5 niveaux et 3 échelons par niveau.

Chacun des 15 échelons de la grille de classification des emplois de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés est décliné selon 4 critères :

compétences (niveau du diplôme, formation ou expérience professionnelle) ;

tâches liées à l’activité ;

degré d' autonomie ;

niveau de responsabilités.

Ainsi, la grille de salaire par classification HCR attribue un montant brut horaire minimum, l’employeur ne peut ainsi pas rémunérer ses salariés en dessous de ce montant. Logiquement, plus ce montant est élevé, plus la classification du salarié lui impose des tâches complexes, relevant d'un niveau de responsabilité et d'autonomie important. Pour permettre au salarié de se situer et de connaître son niveau, il est obligatoire d'indiquer l'échelon sur la fiche de paie.

💡 Bon à savoir : il est commun d'entendre parler à tort de “ SMIC hôtelier ”. Toutefois, celui-ci n'existe plus depuis 2004. L'appellation a subsisté pour désigner le salaire le plus bas de la grille de salaire applicable aux HCR.

⚠️ Attention : il ne faut pas confondre cette appellation avec le “SMIC restauration'', qui existe toujours, et fait référence au salaire minimum de la grille de salaire de la restauration rapide, qui appartient à une convention collective différente.

Ainsi, la grille de salaire HCR 2026 et la grille de salaire de la restauration 2026 ne sont pas les mêmes.

Guide HCR - Hôtels, Cafés, Restaurants Télécharger gratuitement

Quels employeurs doivent appliquer la grille de salaire HCR ?

La grille de salaire HCR est obligatoire pour tous les employeurs et salariés soumis à la convention collective. Le champ d'application de l'annexe qui contient la grille de salaire en vigueur précise qu’elle s'applique en France métropolitaine comme dans les départements d’outre-mer.

L'annexe contenant la grille de salaire hôtels, cafés, restaurants rappelle également qu’elle s’applique aux entreprises qui relèvent d'une liste de secteurs d'activité désignés par leur code NAF :

55.10Z : hôtels et hébergements similaires ;

56.10A : restauration traditionnelle avec service à table ;

56.10B : restauration en libre-service de type cafétéria ;

56.30Z : débits de boissons ;

56.21Z : traiteurs ;

93.11Z : bowlings.

Ces codes NAF relèvent du champ d'application du code IDCC de la convention HCR .

💡 Bon à savoir : les secteurs d'activité qui relèvent de la convention collective de la restauration rapide ne sont pas concernés par les rémunérations horaires brutes prévues par la grille de salaire HCR.

Les partenaires sociaux se sont engagés depuis 2010 à ce que le salaire horaire le plus bas de la grille salariale HCR ne soit pas inférieur au SMIC brut +1 % en vigueur au moment de l'établissement des barèmes de rémunération.

En principe, tous les salaires versés doivent respecter la grille conventionnelle, augmentée des majorations afférentes aux heures supplémentaires des HCR .

Il arrive toutefois que le minimum conventionnel soit inférieur au SMIC, qui est revalorisé annuellement. Dans ce cas, c'est le taux horaire du SMIC légal qui s'applique aux salariés de la branche hôtels, cafés, restaurants.

⚠️ Attention : depuis le 1er janvier 2026, le SMIC horaire a été revalorisé à 12,02 € brut, ce qui le place au-dessus du salaire minimum conventionnel du niveau I - échelon 1 (12 €).

En pratique :

pour le niveau I - échelon 1 : c'est le SMIC de 12,02 € qui s'applique (plus favorable au salarié) ;

pour les autres niveaux et échelons : la grille HCR s'applique normalement (salaires supérieurs au SMIC).

Cette situation exceptionnelle devrait être régularisée par une nouvelle négociation de branche. En attendant, les employeurs doivent impérativement appliquer le SMIC pour ce premier échelon.

La nouvelle grille de salaires HCR pour l’année 2026 se présente comme suit :

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Échelon 1 12 € 12,28 € 13,32 € 14,40 € 18,43 € Échelon 2 12,08 € 12,55 € 13,54 € 14,77 € 21,78 € Échelon 3 12,18 € 13,17 € 14 € 15,40 € 28,12 €

⚠️ Attention : cela comprend des montants de salaire minimum bruts. Pour obtenir les montants nets, il faut déduire les charges sociales, dont les cotisations patronales et la CSG-CRDS. Tout cela apparaît en détail sur les bulletins de paie.

Par ailleurs, les montants de la grille de salaire ne comprennent pas l' avantage en nature pour les repas. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas prendre en compte le montant de ces repas pour prétendre respecter le minimum brut horaire.

💡 Bon à savoir : si vous souhaitez gagner du temps dans la gestion de la paie, il existe des logiciels qui vous permettent de renseigner votre convention collective et de générer automatiquement vos fiches de paie en conformité avec les minima sociaux que vous impose la grille de salaire HCR.

Nicolas Alary, co-fondateur de Holybelly (restaurant parisien, 24 salariés), partage son expérience avec PayFit :

"Payer les gens à l'heure, c'est essentiel. Il y a l'inquiétude d'être justement rémunéré. Tout ce qu'on peut faire pour favoriser cette confiance, il faut le faire. PayFit permet ça puisque les fiches sont lisibles, carrées."

Grâce à PayFit, Holybelly paie désormais ses salariés le dernier jour du mois avec des fiches de paie claires, tout en réduisant le temps de paie de 1 semaine à 2 heures.

Découvrez comment PayFit automatise la paie en restauration et vous fait gagner un temps précieux. 👉 Demander une démo