À retenir Le préavis de licenciement est dû sauf faute grave ou lourde, et varie selon la catégorie et l'ancienneté (de 8 jours pour les employés < 6 mois à 3 mois pour les cadres ≥ 6 mois).

En présence de règles concurrentes (loi, CCN, contrat, usages), la durée la plus favorable au salarié s'applique.

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter le préavis : une indemnité compensatrice est alors due (sauf faute grave/lourde).

Pendant le préavis exécuté, le contrat se poursuit normalement : rémunération habituelle, acquisition de droits et heures pour recherche d'emploi.

Quelles sont les durées de préavis de licenciement en HCR ?

Le tableau suivant récapitule les durées de préavis selon la catégorie et l'ancienneté dans la convention collective HCR (IDCC 1979).

Catégorie Ancienneté Durée de préavis Employés Moins de 6 mois 8 jours Employés 6 mois à moins de 2 ans 1 mois Employés 2 ans et plus 2 mois Agents de maîtrise Moins de 6 mois 15 jours Agents de maîtrise 6 mois à moins de 2 ans 1 mois Agents de maîtrise 2 ans et plus 2 mois Cadres Moins de 6 mois 1 mois Cadres 6 mois et plus 3 mois

💡 Bon à savoir : ces durées sont issues de l' article 30 de la CCN HCR . Sauf indication contraire, un préavis exprimé en jours ou semaines se décompte en jours calendaires. Un préavis exprimé en mois se termine à la date du même quantième.

Qu'est-ce que le préavis de licenciement ?

Le préavis de licenciement est la période comprise entre la notification du licenciement et la fin effective du contrat de travail . Il a pour objectif de laisser au salarié le temps de se réorganiser et à l'employeur celui d'anticiper le remplacement.

Sauf faute grave ou faute lourde , le salarié a droit à un préavis ou, si l'exécution est écartée, à une indemnité compensatrice de préavis .

Quand le préavis s'applique-t-il ?

Le préavis s'applique en cas de :

Quand le préavis ne s'applique-t-il pas ?

Le préavis ne s'applique pas dans les cas suivants :

pendant la période d'essai (rupture sans préavis ou avec délai de prévenance spécifique) ;

en cas de faute grave ou faute lourde ;

en cas de rupture conventionnelle (un délai de rétractation et une homologation remplacent le préavis).

⚠️ Attention : le préavis peut être aménagé par accord des parties (dispense totale ou partielle).

Le point de départ du préavis correspond au lendemain de la première présentation de la lettre de licenciement recommandée, ou à la remise en main propre contre décharge. La date de fin s'apprécie en fonction de la durée applicable (jours, semaines, mois) et des modalités de décompte.

Pendant le préavis exécuté , le contrat se poursuit :

le salarié travaille selon son horaire habituel ;

il perçoit la rémunération correspondante (salaire de base, majorations, primes HCR) ;

il continue d'acquérir des droits ( ancienneté , congés payés ) ;

les obligations réciproques demeurent (exécution loyale du contrat, respect des procédures internes).

Suspension et report du préavis

Le préavis peut être suspendu dans plusieurs situations, notamment en cas :

d' arrêt maladie non professionnelle : le préavis est suspendu pendant la durée de l'arrêt, puis reprend ;

d' accident du travail ou de maladie professionnelle : suspension et reprise à la reprise du travail ;

de congés payés : les congés pris pendant le préavis ne prolongent pas celui-ci ;

de congé maternité : application des règles du Code du travail susceptibles d'entraîner un report selon la situation.

Heures pour recherche d'emploi

Pendant le préavis de licenciement, les salariés à temps complet bénéficient de 2 heures par jour de travail pour rechercher un emploi, avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé (exemple : 35 heures pour un temps complet à 35h/semaine).

Voici les modalités spécifiques au secteur de hôtellerie-restauration :

les heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié ;

elles doivent être prises en dehors des heures de service des repas à la clientèle ;

les parties peuvent bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis ;

si le salarié trouve un emploi pendant le préavis, il perd son droit à s'absenter pour rechercher un emploi ;

ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les salariés licenciés.

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter le préavis. Dans ce cas, sauf faute grave ou lourde, une indemnité compensatrice de préavis est due. Elle équivaut à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le préavis.

Que comprend l'indemnité compensatrice de préavis ?

L'assiette de l'indemnité compensatrice inclut :

le salaire de base ;

les éléments variables habituellement perçus (primes, pourboires intégrés à la paie) ;

les avantages en nature (nourriture, logement) ;

les majorations ( heures supplémentaires , nuit, dimanche, jours fériés ) ;

les indemnités compensatrices d'avantages récurrents.

Les éléments exceptionnels non habituels ne sont en principe pas retenus .

Le salarié peut-il demander une dispense de préavis ?

Oui. Le salarié peut solliciter une dispense totale ou partielle de préavis. Si l'employeur accepte, l' indemnité compensatrice n'est pas due au titre de la période non exécutée, sauf accord contraire.

À défaut d'accord, l'absence non autorisée pendant le préavis peut être qualifiée d'abandon de poste, avec les conséquences disciplinaires associées.

Quels sont les cas particuliers rencontrés en HCR ?

Salariés saisonniers

Le licenciement en cours de contrat saisonnier obéit à des règles spécifiques. Le préavis peut ne pas s'appliquer selon le motif et l'échéance du terme. Référez-vous aux textes applicables et à la CCN HCR.

CDD et contrats d'extra

Le licenciement est en principe exclu pour les CDD , sauf faute grave ou force majeure. Le régime du préavis diffère de celui du CDI. La CCN et la loi encadrent ces situations.

Logement et nourriture

Les avantages en nature (repas, logement) courants dans la branche entrent en principe dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis lorsqu'ils constituent des éléments habituels de rémunération.

Licenciement pour motif économique

Les durées de préavis et les modalités d'accompagnement (priorité de réembauche, CSP lorsque pertinent) obéissent aux textes légaux et conventionnels. Des dispositions spécifiques peuvent s'ajouter dans la branche.

Quels documents remettre à la fin du contrat ?

À la fin du contrat, l'employeur remet les documents obligatoires :

La traçabilité des échanges (convocations, entretiens, remises en main propre, émargements) est essentielle. Une documentation claire sécurise la paie et limite les risques prud'homaux.

Bonnes pratiques pour sécuriser le préavis en paie

Identifier la catégorie et la classification HCR du salarié pour vérifier la durée applicable. Déterminer l’ancienneté exacte à la date de notification. Confirmer les durées conventionnelles et usages éventuels lorsqu’aucune durée légale n’est fixée. Calculer l’assiette de l’indemnité compensatrice en intégrant les éléments habituels (variables, avantages en nature, primes) selon les règles de la branche. Tracer les aménagements convenus (dispense, réduction d’horaire, heures de recherche d’emploi). Paramétrer correctement le bulletin de paie (libellé, base de calcul, cotisations, prorata).

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-03-16.