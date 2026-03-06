À retenir Le salaire de base (151,67 h pour 35h/semaine) doit respecter les minima conventionnels par niveau et échelon de la CCN HCR.

Le calcul de la rémunération dans la convention collective de l'hôtellerie-restauration repose sur un socle commun à la paie et sur des particularités sectorielles. Le salaire de base s’articule avec les minima conventionnels, la durée légale ou conventionnelle du travail et les majorations applicables. Dans le secteur HCR, l’avantage en nature repas, les coupures et les travaux de nuit, dimanche et jours fériés demandent une attention particulière pour fiabiliser le bulletin de paie.

La base de calcul résulte du temps de travail contractuel et du taux horaire ou du salaire mensuel. Lorsque la durée est de 35 heures, la mensualisation représente 151,67 heures. Si un aménagement du temps de travail s’applique, l’analyse se fait sur la période de référence. La CCN HCR conduit à vérifier les composantes du brut et l’alignement avec les minima pour le niveau du salarié. Le bulletin doit présenter un résultat cohérent entre heures, taux, primes et valorisations.

Les composantes de rémunération à inclure

Salaire de base horaire ou mensuel et, le cas échéant, prime d’ancienneté selon la CCN HCR.

Heures supplémentaires éventuelles avec majorations par tranches.

Majoration nuit, dimanche, jours fériés, selon les règles applicables.

Avantage en nature repas ou indemnité de repas, selon la situation.

Éléments variables : primes, pourboires soumis aux cotisations selon leur nature.

Élément Base Taux Montant Salaire de base 151,67 h 11,20 € 1 697,70 € Heures supplémentaires 25 % 10 h 14,00 € 140,00 € Heures supplémentaires 50 % 4 h 16,80 € 67,20 € Majoration nuit 8 h 2,00 € 16,00 € Avantage en nature repas 20 repas 4,25 € 85,00 € Prime d’ancienneté — — 25,00 € Total brut illustratif — — 2 031,90 €

Quels sont les minima conventionnels applicables en HCR ?

Les minima conventionnels de la CCN HCR fixent des planchers de rémunération selon le niveau, le coefficient et parfois le métier. Ils évoluent par avenants et s’imposent comme seuils de conformité. Le salaire contractuel ne peut être inférieur au minimum correspondant au poste occupé. Le suivi régulier des mises à jour en paie garantit l’alignement avec la CCN HCR et évite un rappel de salaire. Une veille documentaire et la diffusion interne des nouvelles grilles aident à fiabiliser les bulletins.

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la durée légale ou de la durée conventionnelle de référence. Les majorations s’appliquent par tranches selon les règles en vigueur et les accords applicables. Dans le secteur HCR, la présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines peut transformer l’analyse : on observe les dépassements en fin de cycle. Le contingent annuel, les repos compensateurs et la traçabilité doivent être suivis pour sécuriser la paie et la conformité :

repérer la période de référence : semaine, mois, cycle de modulation ;

appliquer les majorations par tranches selon la CCN HCR et les accords ;

calculer les repos compensateurs s’ils sont dus ;

justifier le décompte par un système fiable de suivi du temps.

Le repas fourni par l’employeur peut constituer un avantage en nature intégré au brut, valorisé au barème applicable ou au montant conventionnel. À défaut de repas, une indemnité peut être prévue. Dans le secteur HCR, l’organisation en coupures est fréquente et peut ouvrir droit à une indemnité spécifique selon la CCN HCR ou l’accord d’entreprise. La distinction entre avantage en nature, indemnité et prise en charge de frais professionnels permet de bien classer chaque élément sur le bulletin.

Avantage en nature repas et indemnités

Le repas fourni par l'employeur constitue un avantage en nature valorisé au barème URSSAF (toujours 4,25 € par repas en 2026) ou au montant conventionnel. Si le repas n'est pas fourni, une indemnité de repas peut être versée. Dans les deux cas, le traitement social et fiscal doit respecter les règles URSSAF avec les pièces justificatives appropriées.

Coupures

Les coupures, fréquentes dans le secteur HCR, donnent lieu à une indemnité spécifique selon la convention collective ou l'accord d'entreprise. Cette indemnité doit être identifiée au planning et son régime social et fiscal vérifié selon sa nature pour un traitement correct sur le bulletin de paie.

Certaines plages horaires ouvrent droit à des majorations ou compensations. Le travail de nuit est défini par une plage horaire déterminée par la loi ou la convention collective HCR, avec des incidences spécifiques. Le travail du dimanche et les jours fériés peuvent donner lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur.

Le paramétrage paie doit tenir compte des accords d’entreprise, de la rotation des équipes et du suivi des heures pour appliquer la règle adéquate à chaque situation :

travail de nuit : définir la plage, appliquer la majoration ou l’indemnité prévue ;

dimanche et jours fériés : majoration du taux ou repos compensateur selon la CCN ;

traçabilité : distinguer clairement les heures concernées sur le relevé.

Exemple permetant d’illustrer un calcul de salaire mensuel dans le secteur HCR

Un exemple chiffré aide à visualiser la méthode. Les montants ci-dessous sont indicatifs et ne valent pas référence de branche. L’objectif est d’illustrer comment articuler salaire de base, heures supplémentaires, avantage en nature repas, coupures et majorations de nuit ou de dimanche pour obtenir un brut conforme. Les paramètres réels dépendent des avenants HCR en vigueur, des accords d’entreprise et du contrat de travail.

Ligne Calcul Montant Salaire de base 151,67 h × 11,20 € 1 697,70 € HS 25 % 10 h × 14,00 € 140,00 € HS 50 % 4 h × 16,80 € 67,20 € Majoration nuit 8 h × 2,00 € 16,00 € Avantage en nature repas 20 × 4,25 € 85,00 € Indemnité coupures Forfait 30,00 € Total brut Somme 2 035,90 €

