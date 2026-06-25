À retenir Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'un diplôme RNCP avec une rémunération calculée en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel HCR si plus favorable.

Les avantages en nature (repas, logement) doivent être valorisés selon les barèmes URSSAF et tracés distinctement sur le bulletin de paie .

Le temps de travail alterne entre CFA et entreprise dans le respect des durées maximales, repos et règles spécifiques aux mineurs (travail de nuit interdit sauf dérogation).

Le maître d'apprentissage ou tuteur doit disposer de compétences suffisantes et respecter les ratios d'encadrement prévus par la branche.

Quelle est la grille de rémunération des apprentis en HCR ?

Le tableau suivant récapitule les pourcentages de rémunération minimale applicables aux apprentis selon leur âge et leur année de formation dans la convention collective HCR .

Âge de l’apprenti 1ère année 2ème année 3ème année De 16 à 17 ans 35 % 45 % 59 % De 18 à 20 ans 45 % 55 % 71 % De 21 ans et plus 55 % 70 % 82 % De 26 ans et plus 100 % 100 % 100 %

Ces pourcentages s'appliquent au SMIC ou, si plus favorable, au minimum conventionnel HCR correspondant au coefficient de l'emploi-repère. Vous devez systématiquement vérifier quel montant est le plus avantageux pour l'apprenti et retenir cette base de calcul.

💡 Bon à savoir : l' avenant n° 35 du 27 février 2025 relatif à la rémunération des apprentis HCR précise les modalités d'application de ces pourcentages. Les salaires minima conventionnels de branche priment si leur application est plus favorable que le SMIC.

Qu'est-ce que l'alternance dans la branche HCR ?

Dans l'hôtellerie‑restauration, l' alternance recouvre principalement le contrat d'apprentissage (préparation d'un diplôme ou titre enregistré au RNCP) et le contrat de professionnalisation (certification et montée en compétences). Ces contrats de travail articulent périodes en centre de formation et en entreprise.

C'est la CCN HCR (IDCC 1979) qui s'applique pour ces derniers, sous réserve des règles légales spécifiques à l'alternance. Lorsque plusieurs textes coexistent (loi, CCN, accord d'entreprise , usage), vous devez retenir la règle la plus favorable au salarié.

Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'un diplôme ou titre enregistré au RNCP . Il prend la forme d'un contrat à durée limitée (CDL) couvrant la durée de la formation, ou plus rarement d'un CDI avec une phase initiale d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage assure l'encadrement en entreprise et accompagne l'apprenti dans l'acquisition des compétences professionnelles. Le contrat est obligatoirement écrit, assorti d'un programme de formation délivré par le CFA (Centre de Formation d'Apprentis) et déposé selon la procédure en vigueur auprès de l'OPCO ou du portail dédié.

Dans le secteur HCR, vous devez respecter plusieurs spécificités. Tout d'abord, vérifiez le coefficient et les minima conventionnels applicables à l'emploi-repère (si le minimum HCR dépasse le SMIC, c'est lui qui sert de base). La nourriture (repas fournis) et le logement doivent par ailleurs être valorisés selon les barèmes URSSAF et tracés distinctement sur le bulletin de paie. Enfin, la dotation , l'entretien et les EPI (équipements de protection individuelle) suivent les règles internes et de sécurité alimentaire, avec une prise en charge clairement précisée.

Le temps de travail des alternants alterne entre périodes en CFA et périodes en entreprise. Il se décompte dans le respect des durées maximales de travail, des repos obligatoires (quotidien, hebdomadaire) et des règles de travail de nuit .

Pour les apprentis mineurs , des limites spécifiques s'appliquent : durées maximales réduites, pauses obligatoires, travail de nuit interdit sauf dérogation strictement encadrée par l'inspection du travail. L'encadrement doit être renforcé et les plannings aménagés en conséquence.

En HCR, les coupures , les pics d'activité et les événements imposent une planification rigoureuse. Vous devez assurer une traçabilité précise des heures travaillées, en entreprise comme en centre de formation, pour garantir la conformité avec les règles applicables.

⚠️ Attention : le temps passé en formation au CFA est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré. Les heures supplémentaires effectuées en entreprise doivent être comptabilisées et majorées selon les règles de droit commun.

Le salaire de base est déterminé par le barème d'apprentissage (pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel HCR le plus élevé). Les majorations pour travail du dimanche , travail de nuit ou jours fériés se traitent selon les règles de droit commun et les textes HCR applicables.

Les avantages en nature (repas, logement) sont évalués selon les barèmes URSSAF et affichés distinctement sur le bulletin. Vous devez vous assurer de la cohérence entre les plannings établis, les feuilles d'heures validées et les éléments portés sur les bulletins de paie.

Depuis le 1er mars 2025 , la limite d'exonération des cotisations salariales des apprentis a été abaissée à 50 % du SMIC (contre 79 % avant), soit 900,92 € bruts . La partie excédant 50 % du SMIC est désormais assujettie à la CSG et à la CRDS (Loi n° 2025-199 du 28 février 2025). Le salaire net des apprentis est donc particulièrement proche du salaire brut, ce qui constitue un avantage non négligeable.

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La rémunération minimale du contrat de professionnalisation varie selon l'âge du bénéficiaire et le niveau de qualification visé. Elle est calculée en pourcentage du SMIC ou, si plus favorable, du minimum conventionnel HCR.

À titre indicatif, les planchers généraux se situent entre 55 % et 80 % du SMIC (ou du minimum conventionnel le plus favorable), avec des majorations possibles pour les bénéficiaires de 26 ans et plus qui perçoivent au minimum 100 % du SMIC ou du minimum conventionnel.

Vous devez vérifier les textes en vigueur et les éventuels accords d'entreprise applicables dans votre établissement, qui peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Qui peut encadrer les alternants en entreprise ?

Le maître d'apprentissage (pour le contrat d'apprentissage) ou le tuteur (pour le contrat de professionnalisation) doit disposer de compétences professionnelles et d'une expérience suffisante dans le métier enseigné, ainsi que d'une disponibilité pour organiser l'accompagnement au quotidien.

Dans la branche HCR, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui n'ont jamais encadré d'alternants doivent obligatoirement suivre la formation "Permis de former" avant de pouvoir encadrer un apprenti. Cette formation initiale est prise en charge par l'OPCO AKTO .

Par ailleurs, vous devez respecter les ratios d'encadrement (nombre maximal d'alternants suivis par un même maître d'apprentissage ou tuteur) prévus par les textes légaux et les usages de la branche HCR. Il est recommandé de formaliser les objectifs pédagogiques, les points d'étape et les validations de compétences en lien avec le CFA.

💡 Bon à savoir : un maître d'apprentissage peut simultanément encadrer deux apprentis maximum , plus éventuellement un redoublant. Cette limite garantit la qualité de l'accompagnement et le respect du temps nécessaire à la transmission des compétences.

Les absences pour maladie , accident du travail ou congés payés suivent le droit commun et les spécificités de l'alternance. Le temps consacré aux examens et épreuves de validation est en principe rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les règles de sécurité et de prévention (port des EPI, manipulation de produits, utilisation de machines) s'appliquent avec une vigilance accrue pour les apprentis mineurs, qui ne peuvent pas être affectés à certaines tâches dangereuses sans autorisation préalable de l'inspection du travail.

En contrat d'apprentissage , une période probatoire de 45 jours (en entreprise) s'applique en début de contrat. Pendant cette période, le contrat peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties. Au-delà, la rupture répond à des motifs limitatifs : accord des deux parties, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, ou obtention du diplôme avant le terme du contrat.

En contrat de professionnalisation , la rupture suit le droit commun du CDD ou du CDI selon la forme retenue. Dans tous les cas, vous devez remettre les documents de fin de contrat ( certificat de travail , solde de tout compte , attestation France Travail) et assurer la cohérence de la paie (soldes de congés, éléments variables, avantages en nature valorisés au réel).

Quelles sont les bonnes pratiques paie pour les alternants ?

Pour sécuriser la gestion de la paie des alternants en HCR, suivez ces 6 étapes clés :

vérifiez la base de rémunération : comparez le SMIC et le minimum HCR du coefficient applicable, puis appliquez le pourcentage correspondant à l'âge et à l'année de formation. tracez les plannings et feuilles d'heures : contrôlez systématiquement les majorations (nuit, dimanche, fériés) et les heures supplémentaires. valorisez les avantages en nature : évaluez les repas et le logement selon les barèmes URSSAF et affichez-les distinctement sur le bulletin. formalisez l'encadrement : désignez officiellement le maître d'apprentissage ou tuteur, fixez les objectifs et organisez des bilans réguliers avec le CFA. anticipez la fin de contrat : planifiez les visites médicales de sortie, les examens et la restitution des matériels ou tenues fournis. archivez les documents : conservez les contrats, conventions de formation, plannings, évaluations et justificatifs d'examens.

💡 Bon à savoir : la mise en place d'un suivi régulier avec le CFA et d'un carnet de liaison permet de détecter rapidement les difficultés et d'adapter l'accompagnement si nécessaire.

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Dernière vérification le 2026-03-16.