À retenir Un accord d'entreprise adapte les règles de la CCN HCR aux réalités opérationnelles (temps de travail, contreparties, pourboires).

La validité requiert des signatures représentant plus de 50 % des suffrages aux élections du CSE , ou plus de 30 % validés par référendum.

Le dépôt obligatoire sur TéléAccords (DREETS + greffe) conditionne l'entrée en vigueur et la publicité sur Légifrance.

Les salaires minima conventionnels HCR priment : un accord ne peut jamais rémunérer en-dessous.

Pourquoi négocier un accord d’entreprise en HCR ?

Un accord d’entreprise permet d’adapter certaines règles (organisation du temps de travail, contreparties, dispositifs d’épargne, classifications locales, etc.) aux réalités opérationnelles d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un groupe multi‑sites. Il complète la CCN HCR (IDCC 1979) et le Code du travail. En cas de concurrence de normes, on applique la hiérarchie légale et la règle la plus favorable lorsque la loi le prévoit.

Qui peut négocier un accord d'entreprise en HCR ?

Les acteurs habilités dépendent de votre effectif et de la présence de représentants du personnel :

avec délégué syndical : négociation par le DS désigné par une organisation représentative ;

sans DS, avec CSE : signature par des élus du CSE mandatés ou non, selon les cas ;

petites entreprises sans CSE : possibilité d’ accord ratifié par référendum à la majorité des 2/3 des salariés sur un projet d’accord proposé par l’employeur pour certains thèmes.

Le périmètre (entreprise, établissement) et la qualité des signataires conditionnent la validité de l’accord.

Le tableau suivant récapitule les acteurs habilités à négocier un accord d'entreprise selon la taille et la configuration de votre établissement.

Situation Interlocuteurs Validation Présence d’un délégué syndical Délégué(s) syndical(aux) Signature(s) > 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections pro Sans DS, avec CSE Élus mandatés par syndicat ou non > 50 % ou, à défaut, > 30 % + référendum Sans CSE (petites structures) Projet de l’employeur Référendum aux 2/3 des salariés (thèmes limités)

Un accord d'entreprise est juridiquement valide lorsqu'il respecte les conditions de majorité prévues par le Code du travail (article L2232-12).

L'accord est directement valide s'il est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE. Si ce seuil n'est pas atteint mais que l'accord a été signé par des organisations représentant au moins 30 % des suffrages , une consultation des salariés (référendum) peut être organisée. L'accord est alors valide s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés lors du référendum.

Vous devez préciser dans l'accord sa durée (déterminée ou indéterminée), son champ d'application (entreprise, établissement, catégories) et ses clauses de suivi : modalités de révision, conditions de dénonciation, clause de rendez-vous.

⚠️ Attention : la consultation des salariés peut être organisée par voie électronique , dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu avec les organisations syndicales.

Après signature, l'accord doit être obligatoirement déposé sur la plateforme TéléAccords pour entrer en vigueur. Ce dépôt dématérialisé transmet automatiquement l'accord à la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Vous devez joindre les pièces suivantes : le texte intégral de l'accord signé, le procès-verbal des résultats du dernier scrutin professionnel, et le cas échéant le PV du référendum si l'accord a été validé par consultation des salariés.

Une version publiable (anonymisée si nécessaire) est mise en ligne sur Légifrance dans un délai de 20 jours suivant le dépôt. L'accord entre en vigueur aux conditions qu'il prévoit ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

💡 Bon à savoir : le défaut de dépôt rend l'accord inopposable aux salariés et peut entraîner des contentieux en cas de contrôle de l'inspection du travail ou de l'URSSAF.

Les ordonnances de 2017 ont défini trois blocs de négociation qui structurent l'articulation entre branche et entreprise (articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail).

Ordre public de branche (L2253-1)

Certains thèmes relèvent de l' ordre public de branche : la branche prime systématiquement sur l'entreprise. Ces thèmes incluent les salaires minima conventionnels (par coefficient et niveau), les classifications professionnelles, l' égalité professionnelle et la mutualisation des fonds paritaires. Un accord d'entreprise ne peut jamais y déroger en moins-disant.

Exemple concret : les salaires minima fixés par l' avenant n° 33 du 19 juin 2024 s'imposent à toutes les entreprises HCR. Un accord d'entreprise ne peut pas prévoir un salaire de base inférieur au minimum du coefficient applicable.

Champ de primauté "réservé" (L2253-2)

La branche peut décider de primer sur d'autres thèmes si elle le prévoit expressément (pénibilité, prévention des risques). Il faut vérifier si la CCN HCR a exercé cette faculté pour le sujet concerné.

Primauté de l'entreprise (L2253-3)

Sur tous les autres thèmes , l'accord d'entreprise peut prévaloir , y compris en moins-disant. Cela concerne notamment l' organisation du temps de travail (cycles, modulation, coupures ), certaines contreparties au travail de nuit ou du dimanche , et les dispositifs d' épargne salariale .

Quels aménagements peut-on négocier en HCR ?

Les accords d'entreprise dans l'hôtellerie-restauration portent souvent sur des thèmes liés aux spécificités opérationnelles du secteur.

Temps de travail

Vous pouvez organiser des cycles (alternance haute/basse activité), mettre en place une modulation ou annualisation pour adapter les horaires aux fluctuations saisonnières, et définir les règles de gestion des coupures . L'accord doit respecter les durées maximales , les repos obligatoires , le suivi des heures et les règles de majoration des heures supplémentaires .

Travail de nuit, dimanche et jours fériés

Vous pouvez encadrer les plages horaires de travail de nuit, les règles de volontariat pour le dimanche, et les contreparties associées (majorations, repos compensateurs) dans le respect des planchers légaux et des dispositions de branche.

Pourboires et service

Les modalités internes de collecte , traçabilité et répartition des pourboires peuvent être définies par accord, dans le respect des règles sociales et fiscales. L'accord doit prévoir que les pourboires restent distincts du salaire de base et ne se substituent jamais aux minima conventionnels.

⚠️ Attention : les politiques de pourboires doivent être traçables (enregistrement, ventilation par salarié) et conformes aux règles URSSAF.

Pour garantir la validité juridique et l'efficacité opérationnelle de votre accord, suivez cette méthode structurée en 6 étapes :

cartographiez les thèmes à négocier et vérifiez si la CCN HCR impose des garanties minimales ; identifiez les signataires légitimes (DS, élus CSE, référendum) et leurs taux de suffrages ; rédigez un projet clair précisant le champ, la durée, l'entrée en vigueur et les clauses de suivi ; vérifiez l'articulation avec la CCN HCR (minima, classifications, hygiène/sécurité) ; formalisez la signature et déposez sur TéléAccords avec les pièces justificatives ; formez les managers et ajustez les paramétrages paie (libellés, compteurs, règles de repos).

Les avantages en nature (repas, logement) restent valorisés selon les barèmes applicables et restent distincts du salaire de base. Vous devez archiver le texte d'accord, les preuves de dépôt, les communications internes et les procédures mises à jour.

💡 Bon à savoir : ces documents seront essentiels en cas de contrôle de l'inspection du travail, de l'URSSAF ou de contentieux prud'homal.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-03-16.