La convention collective HCR (IDCC 1979) s'applique aux entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons ou services associés.

Gérer le temps de travail en hôtellerie-restauration, c'est jongler avec des contraintes spécifiques : pics saisonniers, services en coupure, week-ends et jours fériés travaillés. Vous le savez mieux que personne : organiser les plannings tout en respectant la durée légale de 35 heures, ce n'est pas toujours simple. Pour vous aider à concilier activité et repos de vos équipes, la convention collective HCR permet de mettre en place des aménagements du temps de travail qui génèrent des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

Qu'est-ce que la RTT en HCR ? Comment calculer les jours de repos ? Quels salariés sont concernés ? Comment gérer la planification et le suivi des RTT en paie ? PayFit vous accompagne avec ce guide complet 2026.

Qu'est-ce que la RTT en hôtellerie-restauration ?

Définition de la RTT

La RTT (Réduction du Temps de Travail) désigne des jours de repos accordés aux salariés pour compenser une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.

Au lieu de payer systématiquement des heures supplémentaires, l'employeur organise le temps de travail sur une période de référence (semaine, mois, année) et attribue des jours de repos pour compenser les heures effectuées au-delà de 35h.

Exemple concret : un employeur instaure une durée hebdomadaire de 39 heures (4h de plus que la durée légale de 35h). Ces 4 heures supplémentaires par semaine sont converties en jours de RTT répartis sur l'année, plutôt qu'en heures supplémentaires payées et majorées chaque semaine.

Quelle est la différence entre RTT et heures supplémentaires ?

Critère RTT Heures supplémentaires Nature Compensation en repos Paiement majoré (+25%, +50%) Cadre Aménagement du temps de travail Dépassement ponctuel Période Calculé sur période de référence Calculé à la semaine (ou période si modulation) Support Accord collectif ou décision employeur Droit du travail

💡 Bon à savoir : les RTT ne remplacent pas les repos obligatoires (11h quotidien, 35h hebdomadaire) ni les congés payés (5 semaines minimum). Elles s'ajoutent à ces droits légaux.

Quels dispositifs génèrent des jours de RTT en HCR ?

Plusieurs organisations du temps de travail peuvent donner lieu à des jours de RTT dans le secteur HCR. Voici les dispositifs les plus courants :

1. Organisation à 39 heures avec jours de repos

L'employeur fixe une durée hebdomadaire de 39 heures (au lieu de 35h) et attribue des jours de RTT pour compenser les 4 heures excédentaires.

Calcul simplifié :

écart hebdomadaire : 39h - 35h = 4 heures ;

sur 1 an (52 semaines) : 4h × 52 = 208 heures ;

conversion en jours (base 7h/jour) : 208h ÷ 7h = ~30 jours de RTT par an ;

moins congés payés et jours fériés, soit environ 20-23 jours RTT effectifs.

Mise en place :

✅ accord collectif d'entreprise ;

✅ décision unilatérale après consultation du CSE ;

✅ note d'organisation précisant le calcul et les modalités de pose.

📌 Exemple : un restaurant met en place une organisation à 39h/semaine. Les salariés bénéficient de 22 jours de RTT par an (après déduction des congés et jours fériés), à poser en accord avec le planning du service.

2. Annualisation ou modulation du temps de travail

La durée du travail est répartie sur plusieurs semaines ou sur l'année, en alternant semaines hautes (> 35h) et semaines basses (< 35h). Des jours de RTT peuvent être prévus pour compenser les périodes de forte activité.

Son fonctionnement repose sur :

une période de référence : 4 semaines, 12 semaines ou 1 an ;

une planification prévisionnelle des horaires ;

une compensation par des jours de repos lors des périodes creuses.

📌 Exemple : un hôtel saisonnier organise le temps sur l'année :

haute saison (juin-août) : 42h/semaine ;

basse saison (novembre-février) : 28h/semaine ;

moyenne sur l'année : 35h : équilibre avec quelques jours de RTT pour lisser.

💡 Bon à savoir : l'annualisation impose un accord collectif et un suivi rigoureux des heures sur la période de référence.

3. Forfait jours pour les cadres

Les cadres autonomes peuvent être soumis à un forfait jours, c'est-à-dire que leur temps de travail n'est pas décompté en heures, mais en jours travaillés sur l'année.

Plafond légal : 218 jours travaillés par an (hors congés payés et jours fériés)

Calcul des jours de repos (forfait réduit) : si l'employeur fixe un forfait à 210 jours : le cadre bénéficie de 8 jours de RTT supplémentaires (218 - 210 = 8 jours)

Conditions :

✅ salarié cadre avec autonomie dans l'organisation de son temps ;

✅ convention de forfait signée dans le contrat de travail ;

✅ suivi de la charge de travail et entretiens annuels obligatoires ;

✅ droit à la déconnexion garanti.

📌 Exemple : un directeur d'hôtel signe une convention de forfait de 215 jours par an. Il dispose de 3 jours de RTT en plus de ses 25 jours de congés payés.

⚠️ Attention : les forfaits jours imposent un suivi rigoureux pour prévenir les risques de surcharge de travail.

4. Forfait en heures sur l'année

L'employeur et le salarié conviennent d'un forfait annuel en heures (ex : 1 800h/an). Si le forfait est supérieur à 1 607h (35h × 52 semaines - congés payés), l'écart peut être compensé par des RTT.

📌 Exemple : forfait de 1 750h/an :

écart : 1 750h - 1 607h = 143h

conversion : 143h ÷ 7h = ~20 jours de RTT

Le calcul des RTT dépend du dispositif mis en place. Voici la méthode générale en 3 étapes :

Étape 1 : Définir la période de référence et la durée de travail

Questions à se poser :

Quelle est la durée hebdomadaire de travail ? (ex : 39h)

Sur quelle période calculer les RTT ? (semaine, mois, année)

Quelle est la base journalière de référence ? (ex : 7h/jour)

Étape 2 : Calculer l'écart d'heures

Formule :

Écart = (durée organisée - 35h) x nombre de périodes

📌 Exemple 1 : Organisation à 39h/semaine sur 1 an

écart hebdomadaire : 39h - 35h = 4h

sur 52 semaines : 4h × 52 = 208h

📌 Exemple 2 : Modulation sur 4 semaines

semaine 1 : 42h, Semaine 2 : 34h, Semaine 3 : 38h, Semaine 4 : 30h

total : 144h

écart : 144h - (35h × 4) = 144h - 140h = 4h

Étape 3 : Convertir l'écart en jours de RTT

Formule :

Jours de RTT = écart en heures / base journalière (7h)

📌 Exemple 1 (suite) : 208h ÷ 7h = 29,7 jours, arrondi à 30 jours

Après déduction des congés payés (25 jours) et jours fériés (~8 jours) : environ 20-23 jours RTT effectifs

📌 Exemple 2 (suite) : 4h ÷ 7h = 0,57 jour, arrondi à 0,5 jour (demi-journée de RTT pour cette période de 4 semaines)

Tableau récapitulatif : exemples de calcul des RTT

Dispositif Période Heures organisées Heures légales (35h) Écart Base journalière Jours RTT 39h/semaine 1 an (52 sem) 2 028h 1 820h 208h 7h ~30 jours Modulation 4 sem 4 semaines 164h 140h 24h 7h 3,4 jours → 3 jours Forfait 1 750h/an 1 an 1 750h 1 607h 143h 7h ~20 jours

Une bonne planification des RTT évite les tensions dans l'équipe et garantit la continuité du service, essentielle dans l'hôtellerie-restauration.

1. Établir un calendrier prévisionnel

L'employeur doit communiquer aux salariés un calendrier indicatif des périodes propices à la prise de RTT, en tenant compte :

De l'activité :

✅ privilégier les périodes creuses (hors haute saison, hors week-ends de forte affluence) ;

❌ éviter les RTT lors de pics d'activité (mariages, séminaires, vacances scolaires).

De l'équité :

✅ rotation équitable entre les salariés pour les périodes recherchées (vacances scolaires, ponts) ;

✅ prise en compte de l'ancienneté ou de critères objectifs en cas de conflit.

2. Respecter un délai de prévenance

Pour modifier le planning ou imposer des RTT, l'employeur doit respecter un délai de prévenance :

Délai minimum : 7 jours (sauf accord collectif prévoyant un délai différent)

📌 Exemple : L'employeur souhaite imposer une journée de RTT le lundi 15 janvier. Il doit en informer les salariés au plus tard le lundi 8 janvier.

3. Gérer les demandes et arbitrages

Lorsque plusieurs salariés demandent les mêmes jours de RTT, l'employeur doit arbitrer selon des critères objectifs :

l'ancienneté dans l'entreprise ;

l'ordre d'arrivée des demandes ;

la situation familiale (enfants scolarisés) ;

la rotation équitable (si un salarié a déjà bénéficié de jours recherchés).

Procédure :

Demande écrite du salarié (email, formulaire) Validation ou refus motivé par le manager Mise à jour du planning et du compteur RTT Archivage de la demande et de la décision

💡 Le conseil PayFit : utilisez un outil de gestion des congés et RTT en ligne pour centraliser les demandes, automatiser les validations et tenir les compteurs à jour en temps réel.