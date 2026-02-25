RTT dans la CCN HCR : jours de repos, aménagements et suivi
Comment fonctionnent les RTT dans la convention collective HCR ?
En HCR, plusieurs dispositifs d'aménagement du temps de travail génèrent des RTT. Voici les règles de calcul, planification et suivi pour 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
120 000
Champ d'application
Hôtellerie, Restauration, Cafés, Traiteurs
À retenir :
- Les RTT sont des jours de repos compensant une durée de travail supérieure à 35h hebdomadaires, dans le cadre d'un aménagement du temps (39h, annualisation/modulation, forfait jours pour les cadres, forfait heures selon accord).
- La méthode de calcul des RTT est basée sur la conversion de l'écart d'heures en jours de repos (ex : 4h d'écart hebdomadaire = ~20 jours RTT/an).
- Planification : calendrier partagé, prévenance des salariés, équilibre entre besoins du service et repos équitable, traçabilité des demandes et validations.
- Différence RTT vs autres repos : les RTT ne se confondent pas avec les congés payés, les repos compensateurs ou les repos obligatoires.
- Suivi paie/DSN : compteurs RTT tenus à jour, cohérence entre planning et bulletin de paie, conservation des justificatifs (5 ans).
La convention collective HCR (IDCC 1979) s'applique aux entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons ou services associés.
Gérer le temps de travail en hôtellerie-restauration, c'est jongler avec des contraintes spécifiques : pics saisonniers, services en coupure, week-ends et jours fériés travaillés. Vous le savez mieux que personne : organiser les plannings tout en respectant la durée légale de 35 heures, ce n'est pas toujours simple. Pour vous aider à concilier activité et repos de vos équipes, la convention collective HCR permet de mettre en place des aménagements du temps de travail qui génèrent des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).
Qu'est-ce que la RTT en HCR ? Comment calculer les jours de repos ? Quels salariés sont concernés ? Comment gérer la planification et le suivi des RTT en paie ? PayFit vous accompagne avec ce guide complet 2026.
Qu'est-ce que la RTT en hôtellerie-restauration ?
Définition de la RTT
La RTT (Réduction du Temps de Travail) désigne des jours de repos accordés aux salariés pour compenser une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Au lieu de payer systématiquement des heures supplémentaires, l'employeur organise le temps de travail sur une période de référence (semaine, mois, année) et attribue des jours de repos pour compenser les heures effectuées au-delà de 35h.
Exemple concret : un employeur instaure une durée hebdomadaire de 39 heures (4h de plus que la durée légale de 35h). Ces 4 heures supplémentaires par semaine sont converties en jours de RTT répartis sur l'année, plutôt qu'en heures supplémentaires payées et majorées chaque semaine.
Quelle est la différence entre RTT et heures supplémentaires ?
|Critère
|RTT
|Heures supplémentaires
|Nature
|Compensation en repos
|Paiement majoré (+25%, +50%)
|Cadre
|Aménagement du temps de travail
|Dépassement ponctuel
|Période
|Calculé sur période de référence
|Calculé à la semaine (ou période si modulation)
|Support
|Accord collectif ou décision employeur
|Droit du travail
💡 Bon à savoir : les RTT ne remplacent pas les repos obligatoires (11h quotidien, 35h hebdomadaire) ni les congés payés (5 semaines minimum). Elles s'ajoutent à ces droits légaux.
Quels dispositifs génèrent des jours de RTT en HCR ?
Plusieurs organisations du temps de travail peuvent donner lieu à des jours de RTT dans le secteur HCR. Voici les dispositifs les plus courants :
1. Organisation à 39 heures avec jours de repos
L'employeur fixe une durée hebdomadaire de 39 heures (au lieu de 35h) et attribue des jours de RTT pour compenser les 4 heures excédentaires.
Calcul simplifié :
écart hebdomadaire : 39h - 35h = 4 heures ;
sur 1 an (52 semaines) : 4h × 52 = 208 heures ;
conversion en jours (base 7h/jour) : 208h ÷ 7h = ~30 jours de RTT par an ;
moins congés payés et jours fériés, soit environ 20-23 jours RTT effectifs.
Mise en place :
✅ accord collectif d'entreprise ;
✅ décision unilatérale après consultation du CSE ;
✅ note d'organisation précisant le calcul et les modalités de pose.
📌 Exemple : un restaurant met en place une organisation à 39h/semaine. Les salariés bénéficient de 22 jours de RTT par an (après déduction des congés et jours fériés), à poser en accord avec le planning du service.
2. Annualisation ou modulation du temps de travail
La durée du travail est répartie sur plusieurs semaines ou sur l'année, en alternant semaines hautes (> 35h) et semaines basses (< 35h). Des jours de RTT peuvent être prévus pour compenser les périodes de forte activité.
Son fonctionnement repose sur :
une période de référence : 4 semaines, 12 semaines ou 1 an ;
une planification prévisionnelle des horaires ;
une compensation par des jours de repos lors des périodes creuses.
📌 Exemple : un hôtel saisonnier organise le temps sur l'année :
haute saison (juin-août) : 42h/semaine ;
basse saison (novembre-février) : 28h/semaine ;
moyenne sur l'année : 35h : équilibre avec quelques jours de RTT pour lisser.
💡 Bon à savoir : l'annualisation impose un accord collectif et un suivi rigoureux des heures sur la période de référence.
3. Forfait jours pour les cadres
Les cadres autonomes peuvent être soumis à un forfait jours, c'est-à-dire que leur temps de travail n'est pas décompté en heures, mais en jours travaillés sur l'année.
Plafond légal : 218 jours travaillés par an (hors congés payés et jours fériés)
Calcul des jours de repos (forfait réduit) : si l'employeur fixe un forfait à 210 jours : le cadre bénéficie de 8 jours de RTT supplémentaires (218 - 210 = 8 jours)
Conditions :
✅ salarié cadre avec autonomie dans l'organisation de son temps ;
✅ convention de forfait signée dans le contrat de travail ;
✅ suivi de la charge de travail et entretiens annuels obligatoires ;
✅ droit à la déconnexion garanti.
📌 Exemple : un directeur d'hôtel signe une convention de forfait de 215 jours par an. Il dispose de 3 jours de RTT en plus de ses 25 jours de congés payés.
⚠️ Attention : les forfaits jours imposent un suivi rigoureux pour prévenir les risques de surcharge de travail.
4. Forfait en heures sur l'année
L'employeur et le salarié conviennent d'un forfait annuel en heures (ex : 1 800h/an). Si le forfait est supérieur à 1 607h (35h × 52 semaines - congés payés), l'écart peut être compensé par des RTT.
📌 Exemple : forfait de 1 750h/an :
écart : 1 750h - 1 607h = 143h
conversion : 143h ÷ 7h = ~20 jours de RTT
Comment calculer le nombre de jours de RTT ?
Le calcul des RTT dépend du dispositif mis en place. Voici la méthode générale en 3 étapes :
Étape 1 : Définir la période de référence et la durée de travail
Questions à se poser :
Quelle est la durée hebdomadaire de travail ? (ex : 39h)
Sur quelle période calculer les RTT ? (semaine, mois, année)
Quelle est la base journalière de référence ? (ex : 7h/jour)
Étape 2 : Calculer l'écart d'heures
Formule :
Écart = (durée organisée - 35h) x nombre de périodes
📌 Exemple 1 : Organisation à 39h/semaine sur 1 an
écart hebdomadaire : 39h - 35h = 4h
sur 52 semaines : 4h × 52 = 208h
📌 Exemple 2 : Modulation sur 4 semaines
semaine 1 : 42h, Semaine 2 : 34h, Semaine 3 : 38h, Semaine 4 : 30h
total : 144h
écart : 144h - (35h × 4) = 144h - 140h = 4h
Étape 3 : Convertir l'écart en jours de RTT
Formule :
Jours de RTT = écart en heures / base journalière (7h)
📌 Exemple 1 (suite) : 208h ÷ 7h = 29,7 jours, arrondi à 30 jours
Après déduction des congés payés (25 jours) et jours fériés (~8 jours) : environ 20-23 jours RTT effectifs
📌 Exemple 2 (suite) : 4h ÷ 7h = 0,57 jour, arrondi à 0,5 jour (demi-journée de RTT pour cette période de 4 semaines)
Tableau récapitulatif : exemples de calcul des RTT
|Dispositif
|Période
|Heures organisées
|Heures légales (35h)
|Écart
|Base journalière
|Jours RTT
|39h/semaine
|1 an (52 sem)
|2 028h
|1 820h
|208h
|7h
|~30 jours
|Modulation 4 sem
|4 semaines
|164h
|140h
|24h
|7h
|3,4 jours → 3 jours
|Forfait 1 750h/an
|1 an
|1 750h
|1 607h
|143h
|7h
|~20 jours
Comment planifier et poser les jours de RTT ?
Une bonne planification des RTT évite les tensions dans l'équipe et garantit la continuité du service, essentielle dans l'hôtellerie-restauration.
1. Établir un calendrier prévisionnel
L'employeur doit communiquer aux salariés un calendrier indicatif des périodes propices à la prise de RTT, en tenant compte :
De l'activité :
✅ privilégier les périodes creuses (hors haute saison, hors week-ends de forte affluence) ;
❌ éviter les RTT lors de pics d'activité (mariages, séminaires, vacances scolaires).
De l'équité :
✅ rotation équitable entre les salariés pour les périodes recherchées (vacances scolaires, ponts) ;
✅ prise en compte de l'ancienneté ou de critères objectifs en cas de conflit.
2. Respecter un délai de prévenance
Pour modifier le planning ou imposer des RTT, l'employeur doit respecter un délai de prévenance :
Délai minimum : 7 jours (sauf accord collectif prévoyant un délai différent)
📌 Exemple : L'employeur souhaite imposer une journée de RTT le lundi 15 janvier. Il doit en informer les salariés au plus tard le lundi 8 janvier.
3. Gérer les demandes et arbitrages
Lorsque plusieurs salariés demandent les mêmes jours de RTT, l'employeur doit arbitrer selon des critères objectifs :
l'ancienneté dans l'entreprise ;
l'ordre d'arrivée des demandes ;
la situation familiale (enfants scolarisés) ;
la rotation équitable (si un salarié a déjà bénéficié de jours recherchés).
Procédure :
Demande écrite du salarié (email, formulaire)
Validation ou refus motivé par le manager
Mise à jour du planning et du compteur RTT
Archivage de la demande et de la décision
💡 Le conseil PayFit : utilisez un outil de gestion des congés et RTT en ligne pour centraliser les demandes, automatiser les validations et tenir les compteurs à jour en temps réel.
FAQ - RTT HCR (IDCC 1979)
Non. La RTT découle d’un dispositif particulier (aménagement du temps de travail, organisation type 39 h, annualisation, forfait jours/heures). Elle s’applique aux salariés compris dans ce périmètre, selon les conditions fixées par l’accord et les textes applicables. Elle ne remplace pas les repos ou congés légaux, avec lesquels elle s’articule.
Les salariés inclus dans l’organisation retenue (par exemple, un horaire hebdomadaire supérieur à 35 h converti en jours de repos, une annualisation ou un forfait jours). Le périmètre et les règles de calcul sont décrits dans l’accord/la note d’organisation. Les cadres au forfait jours disposent d’un suivi propre, centré sur un plafond de jours travaillés et des repos dédiés.
Les droits sont appréciés au prorata de la période travaillée et selon les règles de l’accord. On calcule les droits acquis/non pris et on procède aux régularisations nécessaires. La paie et la DSN doivent refléter ces opérations avec pièces justificatives (compteurs, décisions de solde).
La règle dépend du cadre retenu et des textes applicables. En principe, la RTT vise une compensation en repos. Lorsque le repos n’a pas pu être pris, un traitement spécifique peut être prévu par l’accord ou la pratique encadrée. Il convient d’éviter les cumuls non contrôlés et de documenter toute régularisation.
On applique les textes et l’accord : selon les situations, l’absence peut affecter la consommation du jour de RTT ou donner lieu à une replanification. L’important est de tracer la décision (justificatifs médicaux, planning mis à jour) et d’ajuster les compteurs en cohérence avec la paie.