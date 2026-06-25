Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Avantages en nature – Convention collective HCR (IDCC 1979)
Comment traiter les avantages en nature en HCR ?
Repères paie pour l’hôtellerie‑restauration : définition, distinction avec les frais professionnels, valorisation selon les barèmes, règles de bulletin et contrôles URSSAF. Cas fréquents : repas de service et logement de fonction.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Employeurs HCR (hôtels, cafés et restaurants)
Champ d'application
Hôtellerie, Restauration, Cafés et bars
À retenir
Un avantage en nature correspond à un bien ou service fourni gratuitement ou à prix réduit par l'employeur, permettant au salarié d'économiser une dépense personnelle ( repas , logement , véhicule) : il est soumis à cotisations sociales et imposable .
En HCR , le barème forfaitaire spécifique pour les repas est de 4,25 € par repas (8,50 € pour 2 repas) en 2026, contre 5,50 € dans les autres secteurs.
Le logement de fonction se valorise selon le barème URSSAF logement (montant variable selon rémunération et nombre de pièces) ou au réel si plus favorable à l'URSSAF, déduction faite de la redevance payée par le salarié.
Il ne faut pas confondre avantage en nature et frais professionnels : ces derniers remboursent une dépense engagée pour les besoins de l'activité et sont exonérés de cotisations selon les barèmes URSSAF.
Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?
Un avantage en nature correspond à la fourniture gratuite ou à prix réduit d'un bien ou service par l'employeur, permettant au salarié d'économiser une dépense personnelle qu'il aurait normalement dû supporter : repas, logement, véhicule, équipements.
En HCR , les avantages en nature les plus fréquents concernent :
la nourriture (repas de service pris sur place) ;
le logement de fonction (chambre, studio mis à disposition des salariés).
Avantage en nature vs frais professionnels
Il est essentiel de distinguer avantage en nature et frais professionnels :
|Critère
|Avantage en nature
|Frais professionnels
|Définition
|bien/service fourni permettant d’économiser une dépense personnelle
|remboursement de dépenses engagées pour les besoins de l’activité
|Traitement social/fiscal
|soumis à cotisations et imposable
|exonéré si remboursé selon règles URSSAF (forfaits ou réel)
|Exemple HCR
|repas de service fourni sans lien avec une contrainte pro
|indemnité repas en déplacement professionnel avec justificatifs
Le critère central est la nécessité professionnelle et la preuve documentée (justificatifs, ordre de mission, contrainte horaire).
Quels sont les montants et barèmes de l'avantage repas HCR en 2026 ?
Lorsque l'établissement HCR fournit des repas aux salariés (repas de service, cantine), il s'agit d'un avantage en nature nourriture . La valorisation s'effectue selon le barème forfaitaire URSSAF ou à la valeur réelle si plus élevée.
Barèmes URSSAF 2026
|Secteur
|1 repas
|2 repas
|HCR (hôtels, cafés, restaurants, bars)
|4,25 €
|8,50 €
|Autres secteurs (cas général)
|5,50 €
|11,00 €
Formule de calcul
Avantage en nature = valeur barémique (ou réelle) − participation du salarié
Exemple : un serveur reçoit 2 repas par jour (midi et soir). L'employeur retient 2 € par jour sur salaire :
valeur barémique : 8,50 € (2 repas HCR) ;
participation salariale : 2 € ;
avantage en nature soumis à cotisations : 6,50 €/jour.
Cas particuliers
|Situation
|Traitement
|Règle applicable
|Repas de service pris sur place
|avantage en nature
|valoriser au barème HCR ou au réel si supérieur, déduire participation
|Restaurant d’entreprise / cantine
|avantage en nature
|appliquer règles usuelles (subvention employeur, seuils URSSAF)
|Titres-restaurant
|dispositif distinct
|part patronale exonérée dans limite 7,32 € max en 2026
|Repas en déplacement professionnel justifié
|frais professionnels
|exonération selon barèmes déplacement (21,40 €, 7,50 €, 10,40 € selon situation)
⚠️ Attention : en cas de multiplicité des repas (service midi/soir), l'employeur est tenu de valoriser chaque repas fourni au barème HCR (4,25 €). Pour les saisonniers/extras , il convient d'adapter la valorisation à la période d'emploi effective et au nombre de jours nourris.
Quels sont les montants et barèmes du logement de fonction HCR en 2026 ?
Lorsque l'employeur met gratuitement ou à prix réduit un logement à disposition (chambre, studio, appartement de fonction), l'avantage se valorise selon le barème URSSAF logement ou au réel (loyer, charges) si plus favorable à l'URSSAF.
Barème logement 2026 (extrait)
Le barème varie selon la rémunération brute mensuelle et le nombre de pièces :
|Rémunération brute mensuelle
|Pour 1 pièce
|Par pièce si plusieurs
|< 2 002,50 €
|79,70 €
|42,60 €
|2 002,50 € à 2 402,99 €
|93,00 €
|59,70 €
|2 803,50 € à 3 604,49 €
|119,40 €
|99,50 €
|≥ 6 007,50 €
|225,60 €
|212,30 €
Formule de calcul
Avantage en nature = valeur barémique (ou réelle) − redevance/retenue payée par le salarié
Exemple : une femme de chambre saisonnière (rémunération 2 100 €) occupe un studio (2 pièces) pendant 3 mois. L'employeur retient 50 €/mois :
barème applicable : 93,00 € (1 pièce) + 59,70 € (2e pièce) = 152,70 €/mois ;
redevance : 50 €/mois ;
avantage soumis à cotisations : 102,70 €/mois × 3 mois.
Points d'attention
Des points d'attention sont à noter concernant :
les justificatifs : bail interne, descriptif du logement, valeur locative, quittances si valorisation au réel ;
l' occupation partielle (saisonniers, CDD) : l'avantage étant à proratiser sur la période effective ;
les accessoires (eau, électricité, internet) : à intégrer au réel si pris en charge, ou appliquer le barème (forfait inclus).
Comment renseigner les avantages en nature HCR sur le bulletin de paie ?
Les avantages en nature sont intégrés dans la rémunération brute pour le calcul des cotisations et augmentent le net imposable .
Sur le bulletin de paie , il convient de prévoir des lignes distinctes, réparties comme suit :
libellé explicite : « Avantage en nature — repas », « Avantage en nature — logement »
base de calcul : montant forfaitaire barémique ou valeur réelle
retenue pour participation du salarié (le cas échéant)
Exemple de lignes en paie :
Salaire de base : 1 800,00 €
+ Avantage en nature — Repas : 195,00 € (30 j × 6,50 €)
= Brut soumis à cotisations : 1 995,00 €
Retenue repas salari : -60,00 €
👉 À noter : conservez la traçabilité : barèmes URSSAF applicables (année en cours), calculs détaillés, justificatifs de participation, éléments réels (factures, valeurs locatives)et mettez à jour annuellement les barèmes.
Quelles sont les spécificités HCR en matière d'avantages en nature ?
Tenue de travail et EPI
Lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité et affectés à un usage professionnel , les tenues de travail et équipements de protection individuelle (EPI) ne constituent pas un avantage en nature . L'employeur doit donc organiser la dotation et l'entretien selon les règles internes (prêt, retour, nettoyage).
Saisonniers et extras
En ce qui concerne les extras et contrats saisonniers, l'employeur est tenu d'adapter la valorisation des avantages en nature (repas, logement) à la période d'emploi et au nombre de jours effectifs nourris/logés.
👉 À noter : en cas d' occupation partielle , il convient de traiter les avantages en nature en appliquant une proratisation mensuelle .
Comment sécuriser la pratique ?
Méthode de paie pas à pas
qualifier chaque situation : avantage en nature ou frais professionnels ?
choisir la méthode de valorisation : barème (HCR spécifique 4,25 € pour repas) vs valeur réelle
calculer l'avantage et déduire la participation salariale éventuelle
afficher clairement sur le bulletin ; ajuster le net imposable et les cotisations
archiver barèmes/justificatifs et mettre à jour annuellement
Quels contrôles effectuer ?
Vérifiez la conformité des barèmes appliqués (HCR vs cas général), la présence des justificatifs (redevances logement, participation repas), l'absence de double prise en charge et le respect des règles URSSAF en vigueur . En cas d'écart, appliquer les règles de réintégration sociale/fiscale.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-03-16.
URSSAF — Avantages en nature (barèmes annuels) — consulté le 16/03/2026
Code du travail — dispositions générales — consulté le 16/03/2026
Convention collective HCR (IDCC 1979) — Légifrance — consulté le 16/03/2026
FAQ — Avantages en nature HCR (IDCC 1979)
Oui, le plus souvent, lorsque le repas est fourni par l'employeur sans lien avec une contrainte professionnelle. Il se valorise au barème URSSAF HCR ( 4,25 €/repas en 2026) ou au réel, déduction faite de la participation du salarié. Une indemnité repas peut relever des frais professionnels si les conditions réglementaires sont réunies (déplacement justifié, horaires décalés).
La participation vient en déduction de l'avantage : avantage = valeur barémique (ou réelle) − participation. Conserver la preuve de la retenue sur bulletin ou de l'encaissement (ticket, reçu) est préférable pour assurer une traçabilité claire.
Oui. À défaut, le barème URSSAF logement s'applique (montants 2026 selon rémunération et nombre de pièces). Retenir la méthode la plus favorable à l'URSSAF et justifiable (barème de l'année en cours ou pièces réelles : loyer, charges).
Oui, en principe. Ils entrent dans la base des cotisations sociales et augmentent le net imposable , sauf dispositifs spécifiques prévus par les textes (titres-restaurant dans les limites exonérées, frais professionnels justifiés).
Non, ils ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité et affectés à un usage professionnel .
Oui. Il est nécessaire d'appliquer les barèmes URSSAF annuels (repas HCR, logement) et d'actualiser les paramétrages paie à chaque changement (généralement au 1er janvier). Par ailleurs, conserver une trace des barèmes utilisés pour justifier en cas de contrôle est fortement recommandé.