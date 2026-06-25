À retenir Le régime de prévoyance est obligatoire pour toutes les structures relevant de la convention HCR (IDCC 1979).

Le taux minimum est de 1,50 % pour les cadres (prise en charge à 100 %), de 0,86 % pour les non-cadres (soit 0,43 % pour l'employeur et le salarié).

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale ( PMSS ) pour 2026 est fixé à 4 005 €.

Depuis 2016, l’organisme assureur n’est plus imposé par la branche.

Il est possible de compléter le régime de base avec des options : capital décès , rente d’éducation , double effet , etc.

La prévoyance d’entreprise est un dispositif qui complète le régime de la Sécurité sociale en garantissant un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès. Elle vise à protéger les salariés et leurs familles face aux aléas de la vie. Si elle est obligatoire pour tous les employeurs du secteur privé , ses modalités varient selon les conventions collectives.

Qu’en est-il alors de la prévoyance dans le secteur HCR (hôtels, cafés, restaurants) ? Quelles sont les cotisations à verser en 2026 ? Quelles garanties doivent être assurées aux salariés ? PayFit vous explique les règles précises et les taux à connaître pour rester en conformité avec la convention collective HCR .

La prévoyance est-elle obligatoire en HCR ?

La prévoyance est-elle obligatoire en HCR ?

Oui, pour les établissements entrant dans le champ de la convention HCR, l’adhésion à un régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire est requise.

⚠️ Attention : cela ne doit pas être confondu avec la mutuelle santé obligatoire en HCR qui répond à d’autres obligations.

En revanche, depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, l’employeur n’est plus lié à une liste d’organismes assureurs désignés par l’accord de branche. Il est libre de choisir l’offre de prévoyance qui lui convient, à condition que le contrat souscrit respecte au moins les garanties et les taux minimaux prévus par la convention (expliqués ci-dessous).

En cas de non-respect de cette obligation ou des taux minimum en vigueur, l’établissement s’expose à un risque de redressement et à la responsabilité, si un mauvais suivi des garanties conventionnelles obligatoires est constaté.

Pour quelles entreprises du milieu HCR la prévoyance est-elle obligatoire ?

La convention HCR s’applique aux établissements dont l’ activité principale relève de l’hébergement et/ou de la fourniture de repas et boissons selon l’ IDCC 1979 . Sont donc concernés :

les hôtels avec ou sans restaurant ;

les restaurants traditionnels ;

les cafés-tabacs et débits de boissons ;

les traiteurs et organisateurs de réception ;

les discothèques ;

les bowlings.

👉 À noter : les établissements de restauration rapide, relevant d’une convention spécifique, et de restauration collective, structures étatiques, sont exclus des accords HCR.

Quels sont les taux de la cotisation de prévoyance en 2026 ?

Pour chaque salarié, l’employeur doit verser des cotisations prévoyance . Toutefois, les garanties minimales et les taux appliqués varient selon le statut du travailleur : selon s’il est cadre ou non-cadre.

💡 Bon à savoir : la branche HCR recommande AG2R La Mondiale comme organisme assureur, mais chaque employeur reste libre de choisir un autre assureur, du moment que le contrat respecte les garanties et les taux minimaux prévus par la convention.

Les cotisations prévoyance pour les cadres en hôtellerie, dans la restauration et les cafés

La cotisation prévoyance pour les cadres relevant de la convention HCR est au minimum de 1,50 % du salaire brut dans la limite de la tranche A, dite aussi tranche 1 (part de la rémunération qui n’excède pas le plafond mensuel de la Sécurité sociale – PMSS, soit 4 005 € en 2026).

Cette cotisation est entièrement à la charge de l’établissement (prise en charge à 100 %).

💡 Bon à savoir : au moins 0,76 % de cette cotisation doit obligatoirement être affectée au risque décès.

Les contributions prévoyance pour les non-cadres en HCR

Pour le personnel non-cadre du secteur HCR, les règles sont les suivantes :

le taux minimum de cotisation est de 0,86 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche A (4 005 € en 2026) ;

la prise en charge de la cotisation doit être assumée à au moins 50 % par l’établissement , le reste étant payé par le salarié.

👉 À noter : la même base minimale s’applique aux apprentis relevant de la convention HCR.

D’autre part, les taux suivants sont également à respecter pour les garanties des non-cadres.

Garantie prévue Répartition de la cotisation globale (taux minimal) Décès 0,29 % Rente d’éducation et garantie handicap 0,16 % Incapacité 0,22 % Invalidité 0,19 %

👉 À noter : ces taux sont des minima fixés par la branche HCR. Néanmoins, chaque établissement peut opter pour un régime plus protecteur selon sa politique sociale. Par ailleurs, les risques d’invalidité et d'incapacité qui sont à l'origine d'un arrêt de travail sont couverts par la prévoyance HCR.

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Le calcul de la cotisation de prévoyance dépend du statut du salarié (cadre ou non-cadre) et du salaire brut. Pour les non-cadres, le taux minimum de cotisation en 2026 est de 0,86 % , réparti à 0,43 % pour l’employeur et 0,43 % pour le salarié .

Exemple 1 : serveur non-cadre au SMIC en 2026

salaire mensuel brut : 1 823,03 € (SMIC 2026)

taux de cotisation prévoyance : 0,86 %

répartition : 0,43 % employeur / 0,43 % salarié

Calcul de la cotisation employeur : 1 823,03 × 0,43% = 1 823,03 × 0,0043 = 7,84 €

Calcul de la cotisation salarié : 1 823,03 × 0,43% = 7,84 €

Total de la cotisation prévoyance : 7,84 € + 7,84 € = 15,68 €

Ainsi, l'employeur et le salarié contribuent à hauteur de 7,84 € , pour un total de 15,68 € de cotisation mensuelle.

Exemple 2 : cadre en hôtellerie-restauration avec un salaire de 3 000 € brut

salaire mensuel brut : 3 000 €

taux de cotisation prévoyance cadres 2026 : 1,50 %

prise en charge : 100 % par l'employeur

Calcul de la cotisation employeur : 3 000 × 1,50% = 3 000 × 0,015 = 45,00 €

Le salarié ne paie rien : l'employeur verse 45 € de cotisation prévoyance pour ce cadre.

👉 À noter : au moins 0,76 % de cette cotisation (soit 22,80 €) doit être affectée au risque décès. Le reste couvre incapacité, invalidité, rente d'éducation, etc.

Quelles options et offres spécifiques sont adaptées à la branche HCR ?

Certains assureurs proposent des formules “prévoyance HCR” conçues pour le secteur. Elles en intègrent les spécificités (horaires, saisonnalité, alternants, apprentis, etc.) et permettent d'ajouter des services ou des options supplémentaires : rente conjoint, double effet accidentel, couverture renforcée incapacité/invalidité, etc.

Le conseil PayFit : prenez le temps de sonder vos salariés pour connaître leurs besoins, puis comparez plusieurs devis et privilégiez un accompagnement “clé en main” (mise en place, paie, portabilité) pour limiter la charge administrative.