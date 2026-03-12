À retenir La durée légale est de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles ), base de calcul des heures supplémentaires.

est de (soit ), base de calcul des heures supplémentaires. Des aménagements du temps de travail (modulation sur plusieurs semaines) permettent d'alterner semaines hautes et basses selon l'activité.

(modulation sur plusieurs semaines) permettent d'alterner semaines hautes et basses selon l'activité. Les heures supplémentaires sont majorées à +25% (8 premières heures) puis +50% (au-delà), avec possibilité de repos compensateur.

sont majorées à (8 premières heures) puis (au-delà), avec possibilité de repos compensateur. Le repos quotidien est de 11h consécutives et le repos hebdomadaire de 35h consécutives (24h + 11h).

est de et le de (24h + 11h). Un système de pointage fiable (badgeuse, application) et la cohérence avec la DSN évitent les redressements.

La convention collective HCR (IDCC 1979) s'applique aux entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons ou services associés.Les salariés des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) évoluent dans un secteur aux horaires spécifiques : services fractionnés, coupures, week-ends travaillés et forte saisonnalité.Cette organisation particulière nécessite une gestion rigoureuse de plusieurs éléments :

la durée du travail et ses aménagements (modulation, cycles) ;

les heures supplémentaires et leurs majorations ;

les repos obligatoires (quotidiens et hebdomadaires) ;

le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Maîtriser ces règles garantit une paie conforme et évite les risques de redressement. Quelle est la durée légale de travail en HCR ? Comment organiser les plannings avec des cycles ou modulations ? Quelles majorations appliquer pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ? Comment garantir le respect des repos obligatoires ? PayFit vous éclaire sur toutes les règles à connaître en 2026.

Quelle est la durée légale du travail en HCR ?

Durée légale : 35 heures hebdomadaires

La durée légale du travail en France est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet (calcul : 35h × 52 semaines ÷ 12 mois).

Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : toute heure effectuée au-delà de 35h hebdomadaires (ou de la durée de référence en cas d'aménagement) donne lieu à majoration.

💡 Bon à savoir : La mensualisation à 151,67 heures simplifie la paie en lissant la rémunération sur l'année, quels que soient les jours ouvrés du mois. Cela évite les variations mensuelles et facilite la gestion administrative.

Temps de travail effectif et mensualisation

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont considérés comme du temps de travail effectif :

le service en salle, en cuisine, à la réception ;

la mise en place (dressage des tables, préparation des buffets) ;

le nettoyage et rangement en fin de service ;

les réunions d'équipe obligatoires ;

les formations imposées par l'employeur.

Ne sont PAS du temps de travail effectif :

les coupures entre deux services (si le salarié peut vaquer librement) ;

le temps de trajet domicile-travail ;

les pauses repas (si réellement libres).

⚠️ Attention : si pendant une coupure, le salarié reste à disposition de l'employeur (obligation de rester sur place, possibilité d'être rappelé), la coupure peut être requalifiée en temps de travail effectif.

Les pauses repas ne constituent pas du temps de travail effectif lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Dans le secteur HCR, l'employeur doit fournir des repas aux salariés ou leur verser une indemnité compensatrice. Plus de détails sur l'indemnité repas dans la CCN HCR.

Pour les salariés en contrat CDI temps plein ou CDD, le salaire est mensualisé sur la base de 151,67 heures, quelle que soit la durée réelle du mois (28, 30 ou 31 jours).

📌 Exemple : pour un serveur au SMIC (12,02 €/h en 2026), le salaire mensuel de base est de : 151,67 h × 12,02 € = 1 823,03 €

Dans le secteur HCR, l'activité est irrégulière : affluence le week-end, en soirée, lors des vacances scolaires ou d'événements (mariages, séminaires). Pour s'adapter à ces fluctuations, les employeurs peuvent recourir à des aménagements du temps de travail.

Modulation et cycles de travail

La modulation (ou aménagement du temps de travail sur une période de référence) permet de répartir les heures de travail sur plusieurs semaines, en alternant :

semaines hautes : plus de 35h (ex : 42h en haute saison) ;

semaines basses : moins de 35h (ex : 28h en basse saison).

Condition : sur l'ensemble de la période de référence (par exemple 4 semaines, 12 semaines), la moyenne doit respecter 35h hebdomadaires.

Mise en place de la modulation

L'aménagement du temps de travail doit être formalisé par :

accord collectif d'entreprise (négocié avec les représentants du personnel) ;

accord de branche applicable au secteur ;

décision unilatérale de l'employeur après information/consultation du CSE (si présent).

Documents obligatoires :

période de référence précisée (ex : 4 semaines glissantes, 12 semaines) ;

calendrier prévisionnel de répartition des horaires ;

délai de prévenance des changements d'horaires (minimum 7 jours).

Décompte des heures supplémentaires en modulation

Avec la modulation, les heures supplémentaires ne se calculent pas à la semaine, mais à la fin de la période de référence.

📌 Exemple sur 4 semaines :

S1 : 42h (7h au-delà de 35h)

S2 : 34h (1h en-dessous)

S3 : 38h (3h au-delà)

S4 : 26h (9h en-dessous)

Total période : 42 + 34 + 38 + 26 = 140h Moyenne hebdomadaire : 140h ÷ 4 = 35h → 0 heure supplémentaire

💡 Bon à savoir : en modulation, seules les heures dépassant la moyenne de 35h sur la période complète sont considérées comme heures supplémentaires et majorées.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires (ou de la durée de référence en cas de modulation).

Taux de majoration (+25% et +50%)

En HCR, comme dans tous les secteurs, les heures supplémentaires sont majorées selon un barème progressif :

Heures supplémentaires Majoration Exemple SMIC 2026 (12,02 €/h) 8 premières HS (36ᵉ à 43ᵉ heure) +25% 12,02 × 1,25 = 15,03 €/h HS au-delà de la 43ᵉ heure +50% 12,02 × 1,50 = 18,03 €/h

Calcul des heures supplémentaires

📌 Exemple : un cuisinier effectue 45 heures en semaine 1 (sans modulation) :

heures normales : 35h × 12,02 € = 420,70 €

8 premières HS (36ᵉ à 43ᵉ h) : 8h × 15,03 € = 120,24 €

2 HS suivantes (44ᵉ et 45ᵉ h) : 2h × 18,03 € = 36,06 €

total brut sur la semaine : 576,00 €

Ces heures supplémentaires majorées s'intègrent ensuite dans le calcul de salaire dans la CCN HCR. Pour comprendre comment articuler salaire de base, heures supplémentaires et avantages en nature sur le bulletin de paie, consultez notre guide dédié.

Repos compensateur de remplacement

En HCR, pour limiter le coût des heures supplémentaires, l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement majoré par un repos compensateur équivalent.

Conditions :

accord collectif ou accord d'entreprise le prévoyant ;

repos équivalent à l'heure supplémentaire + majoration.

📌 Exemple : 1h supplémentaire majorée à 25% = 1h15 de repos (1h + 0,25h de majoration)

💡 Bon à savoir : le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an (droit commun). Au-delà, des contreparties obligatoires en repos s'appliquent (contrepartie obligatoire en repos).

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est caractérisé par des horaires étendus en soirée, le week-end et les jours fériés. Ces périodes de travail sont encadrées et compensées.

Règles du travail de nuit

Le travail de nuit est défini par la loi comme tout travail effectué entre 21h et 6h. Pour acquérir le statut de travailleur de nuit, le salarié doit travailler :

au moins 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ;

ou au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3h de travail de nuit.

Les compensations prévues sont les suivantes :

repos compensateur : majoration en temps de repos (ex : +10% en temps) ;

majoration salariale : selon accord collectif ou usage (ex : +25%) ;

surveillance médicale renforcée : visite médicale spécifique tous les 3 ans.

⚠️ Attention : le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit en HCR, sauf dérogations exceptionnelles (travail des jeunes).

Travail du dimanche et compensation

Le travail du dimanche est encadré par le Code du travail. En HCR, plusieurs situations :

1. Établissements bénéficiant d'une dérogation permanente :

hôtels, cafés, restaurants avec activité dominicale habituelle ;

compensation : majoration de salaire (minimum +25% selon usages) + repos compensateur.

2. Dimanches travaillés occasionnels :

nécessitent l'accord du salarié ;

majoration + repos compensateur.

💡 Bon à savoir : le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche dans les établissements HCR ouverts le dimanche, sous réserve de respecter un roulement équitable.

Jours fériés et 1er mai

Le travail des jours fériés (hors 1er mai) est autorisé en HCR avec des compensations :

majoration salariale : selon accord collectif ou usage (ex : +100% = double paie) ;

repos compensateur : jour de repos supplémentaire ;

cumul : majoration + repos (selon accord).

⚠️ Le 1er mai : repos obligatoire. Si travaillé (secteurs autorisés), paiement au double (1er mai travaillé).

Quelles règles pour le temps partiel, les coupures et les repos en HCR ?

Temps partiel et heures complémentaires

Un salarié est à temps partiel si sa durée contractuelle est inférieure à 35h hebdomadaires (ou 151,67h mensuelles). Voici les règles spécifiques à l'hôtellerie-restauration :

durée minimale : 24 heures par semaine (sauf dérogations) ;

contrat de travail temps partiel écrit obligatoire précisant : durée, répartition, conditions de modification ;

heures complémentaires possibles dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

📌 Exemple : pour un salarié à temps partiel 24h/semaine :

heures complémentaires possibles : jusqu'à 24h + 8h = 32h maximum ;

majoration : +10% de la 1ère à la 10ème heure complémentaire, puis +25%.

Coupures : durée maximale et indemnisation

Les coupures correspondent aux interruptions entre deux périodes de travail dans la même journée (typique : pause entre service du midi et du soir).

Règles HCR :

durée maximale de la coupure : 2 heures (sauf accord collectif) ;

indemnité de coupure : possible selon accord ou usage (compensation financière) ;

le salarié doit pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant la coupure.

Amplitude de la journée de travail

L'amplitude est la durée entre le début et la fin de la journée de travail, coupures comprises.

Limite légale : 13 heures maximum par jour (sauf dérogations inspecteur du travail).

Repos quotidien et hebdomadaire

Le respect des repos est essentiel pour la santé et la sécurité des salariés. Voici les règles à appliquer :

Repos quotidien : 11 heures consécutives

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

📌 Exemple : un salarié finissant à 23h ne peut pas reprendre avant 10h le lendemain.

⚠️ Dérogations possibles en HCR (activité accrue exceptionnelle) :

repos réduit à 9 heures maximum ;

compensation par repos équivalent dans les jours suivants.

Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures minimum dans le secteur privé.

En principe, il est donné le dimanche, mais en hôtellerie-restauration, il peut être donné un autre jour selon l'organisation (avec roulement équitable).

💡 Bon à savoir : en HCR, ce repos peut être donné un jour autre que le dimanche selon l'organisation de l'établissement, avec un roulement équitable entre salariés.

Pauses

Au-delà de 6 heures de travail consécutif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes.

📌 Exemple : salarié travaillant de 10h à 16h30 (6h30) → pause obligatoire de 20 min minimum

💡 Bon à savoir : la pause n'est pas rémunérée, sauf si le salarié reste à disposition de l'employeur (ex : serveur devant répondre en cas d'arrivée d'un client).

📊 Exemple de planification sur 4 semaines avec modulation

Voici un exemple concret de répartition du temps de travail pour un serveur en HCR, avec alternance de semaines hautes et basses selon l'activité :

Semaine Heures travaillées Détail Statut S1 42h Semaine forte (événementiel : mariage samedi) +7h vs 35h S2 34h Semaine basse (moins d’affluence) -1h vs 35h S3 38h Semaine moyenne +3h vs 35h S4 26h Semaine creuse (fermeture 2 jours) -9h vs 35h