Durée du travail dans la CCN HCR : organisation, aménagements et majorations
Comment organiser le temps de travail en hôtellerie-restauration ?
Dans le secteur Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), la durée du travail s'articule autour de la durée légale et des aménagements possibles. La planification des horaires, le décompte des heures, la gestion des majorations et la traçabilité sont essentiels pour une paie conforme et lisible.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Champ d'application
Hôtellerie, Restauration, Cafés, Traiteurs
À retenir
- La durée légale est de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles), base de calcul des heures supplémentaires.
- Des aménagements du temps de travail (modulation sur plusieurs semaines) permettent d'alterner semaines hautes et basses selon l'activité.
- Les heures supplémentaires sont majorées à +25% (8 premières heures) puis +50% (au-delà), avec possibilité de repos compensateur.
- Le repos quotidien est de 11h consécutives et le repos hebdomadaire de 35h consécutives (24h + 11h).
- Un système de pointage fiable (badgeuse, application) et la cohérence avec la DSN évitent les redressements.
La convention collective HCR (IDCC 1979) s'applique aux entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons ou services associés.Les salariés des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) évoluent dans un secteur aux horaires spécifiques : services fractionnés, coupures, week-ends travaillés et forte saisonnalité.Cette organisation particulière nécessite une gestion rigoureuse de plusieurs éléments :
la durée du travail et ses aménagements (modulation, cycles) ;
les heures supplémentaires et leurs majorations ;
les repos obligatoires (quotidiens et hebdomadaires) ;
le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Maîtriser ces règles garantit une paie conforme et évite les risques de redressement. Quelle est la durée légale de travail en HCR ? Comment organiser les plannings avec des cycles ou modulations ? Quelles majorations appliquer pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ? Comment garantir le respect des repos obligatoires ? PayFit vous éclaire sur toutes les règles à connaître en 2026.
Quelle est la durée légale du travail en HCR ?
Durée légale : 35 heures hebdomadaires
La durée légale du travail en France est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet (calcul : 35h × 52 semaines ÷ 12 mois).
Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : toute heure effectuée au-delà de 35h hebdomadaires (ou de la durée de référence en cas d'aménagement) donne lieu à majoration.
💡 Bon à savoir : La mensualisation à 151,67 heures simplifie la paie en lissant la rémunération sur l'année, quels que soient les jours ouvrés du mois. Cela évite les variations mensuelles et facilite la gestion administrative.
Temps de travail effectif et mensualisation
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont considérés comme du temps de travail effectif :
le service en salle, en cuisine, à la réception ;
la mise en place (dressage des tables, préparation des buffets) ;
le nettoyage et rangement en fin de service ;
les réunions d'équipe obligatoires ;
les formations imposées par l'employeur.
Ne sont PAS du temps de travail effectif :
les coupures entre deux services (si le salarié peut vaquer librement) ;
le temps de trajet domicile-travail ;
les pauses repas (si réellement libres).
⚠️ Attention : si pendant une coupure, le salarié reste à disposition de l'employeur (obligation de rester sur place, possibilité d'être rappelé), la coupure peut être requalifiée en temps de travail effectif.
Les pauses repas ne constituent pas du temps de travail effectif lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Dans le secteur HCR, l'employeur doit fournir des repas aux salariés ou leur verser une indemnité compensatrice. Plus de détails sur l'indemnité repas dans la CCN HCR.
Pour les salariés en contrat CDI temps plein ou CDD, le salaire est mensualisé sur la base de 151,67 heures, quelle que soit la durée réelle du mois (28, 30 ou 31 jours).
📌 Exemple : pour un serveur au SMIC (12,02 €/h en 2026), le salaire mensuel de base est de : 151,67 h × 12,02 € = 1 823,03 €
Comment aménager le temps de travail en HCR ?
Dans le secteur HCR, l'activité est irrégulière : affluence le week-end, en soirée, lors des vacances scolaires ou d'événements (mariages, séminaires). Pour s'adapter à ces fluctuations, les employeurs peuvent recourir à des aménagements du temps de travail.
Modulation et cycles de travail
La modulation (ou aménagement du temps de travail sur une période de référence) permet de répartir les heures de travail sur plusieurs semaines, en alternant :
semaines hautes : plus de 35h (ex : 42h en haute saison) ;
semaines basses : moins de 35h (ex : 28h en basse saison).
Condition : sur l'ensemble de la période de référence (par exemple 4 semaines, 12 semaines), la moyenne doit respecter 35h hebdomadaires.
Mise en place de la modulation
L'aménagement du temps de travail doit être formalisé par :
accord collectif d'entreprise (négocié avec les représentants du personnel) ;
accord de branche applicable au secteur ;
décision unilatérale de l'employeur après information/consultation du CSE (si présent).
Documents obligatoires :
période de référence précisée (ex : 4 semaines glissantes, 12 semaines) ;
calendrier prévisionnel de répartition des horaires ;
délai de prévenance des changements d'horaires (minimum 7 jours).
Décompte des heures supplémentaires en modulation
Avec la modulation, les heures supplémentaires ne se calculent pas à la semaine, mais à la fin de la période de référence.
📌 Exemple sur 4 semaines :
S1 : 42h (7h au-delà de 35h)
S2 : 34h (1h en-dessous)
S3 : 38h (3h au-delà)
S4 : 26h (9h en-dessous)
Total période : 42 + 34 + 38 + 26 = 140h Moyenne hebdomadaire : 140h ÷ 4 = 35h → 0 heure supplémentaire
💡 Bon à savoir : en modulation, seules les heures dépassant la moyenne de 35h sur la période complète sont considérées comme heures supplémentaires et majorées.
Comment calculer les heures supplémentaires et majorations en HCR ?
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires (ou de la durée de référence en cas de modulation).
Taux de majoration (+25% et +50%)
En HCR, comme dans tous les secteurs, les heures supplémentaires sont majorées selon un barème progressif :
|Heures supplémentaires
|Majoration
|Exemple SMIC 2026 (12,02 €/h)
|8 premières HS (36ᵉ à 43ᵉ heure)
|+25%
|12,02 × 1,25 = 15,03 €/h
|HS au-delà de la 43ᵉ heure
|+50%
|12,02 × 1,50 = 18,03 €/h
Calcul des heures supplémentaires
📌 Exemple : un cuisinier effectue 45 heures en semaine 1 (sans modulation) :
heures normales : 35h × 12,02 € = 420,70 €
8 premières HS (36ᵉ à 43ᵉ h) : 8h × 15,03 € = 120,24 €
2 HS suivantes (44ᵉ et 45ᵉ h) : 2h × 18,03 € = 36,06 €
total brut sur la semaine : 576,00 €
Ces heures supplémentaires majorées s'intègrent ensuite dans le calcul de salaire dans la CCN HCR. Pour comprendre comment articuler salaire de base, heures supplémentaires et avantages en nature sur le bulletin de paie, consultez notre guide dédié.
Repos compensateur de remplacement
En HCR, pour limiter le coût des heures supplémentaires, l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement majoré par un repos compensateur équivalent.
Conditions :
accord collectif ou accord d'entreprise le prévoyant ;
repos équivalent à l'heure supplémentaire + majoration.
📌 Exemple : 1h supplémentaire majorée à 25% = 1h15 de repos (1h + 0,25h de majoration)
💡 Bon à savoir : le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an (droit commun). Au-delà, des contreparties obligatoires en repos s'appliquent (contrepartie obligatoire en repos).
Comment fonctionne le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés en HCR ?
Le secteur de l'hôtellerie-restauration est caractérisé par des horaires étendus en soirée, le week-end et les jours fériés. Ces périodes de travail sont encadrées et compensées.
Règles du travail de nuit
Le travail de nuit est défini par la loi comme tout travail effectué entre 21h et 6h. Pour acquérir le statut de travailleur de nuit, le salarié doit travailler :
au moins 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ;
ou au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3h de travail de nuit.
Les compensations prévues sont les suivantes :
repos compensateur : majoration en temps de repos (ex : +10% en temps) ;
majoration salariale : selon accord collectif ou usage (ex : +25%) ;
surveillance médicale renforcée : visite médicale spécifique tous les 3 ans.
⚠️ Attention : le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit en HCR, sauf dérogations exceptionnelles (travail des jeunes).
Travail du dimanche et compensation
Le travail du dimanche est encadré par le Code du travail. En HCR, plusieurs situations :
1. Établissements bénéficiant d'une dérogation permanente :
hôtels, cafés, restaurants avec activité dominicale habituelle ;
compensation : majoration de salaire (minimum +25% selon usages) + repos compensateur.
2. Dimanches travaillés occasionnels :
nécessitent l'accord du salarié ;
majoration + repos compensateur.
💡 Bon à savoir : le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche dans les établissements HCR ouverts le dimanche, sous réserve de respecter un roulement équitable.
Jours fériés et 1er mai
Le travail des jours fériés (hors 1er mai) est autorisé en HCR avec des compensations :
majoration salariale : selon accord collectif ou usage (ex : +100% = double paie) ;
repos compensateur : jour de repos supplémentaire ;
cumul : majoration + repos (selon accord).
⚠️ Le 1er mai : repos obligatoire. Si travaillé (secteurs autorisés), paiement au double (1er mai travaillé).
Quelles règles pour le temps partiel, les coupures et les repos en HCR ?
Temps partiel et heures complémentaires
Un salarié est à temps partiel si sa durée contractuelle est inférieure à 35h hebdomadaires (ou 151,67h mensuelles). Voici les règles spécifiques à l'hôtellerie-restauration :
durée minimale : 24 heures par semaine (sauf dérogations) ;
contrat de travail temps partiel écrit obligatoire précisant : durée, répartition, conditions de modification ;
heures complémentaires possibles dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
📌 Exemple : pour un salarié à temps partiel 24h/semaine :
heures complémentaires possibles : jusqu'à 24h + 8h = 32h maximum ;
majoration : +10% de la 1ère à la 10ème heure complémentaire, puis +25%.
Coupures : durée maximale et indemnisation
Les coupures correspondent aux interruptions entre deux périodes de travail dans la même journée (typique : pause entre service du midi et du soir).
Règles HCR :
durée maximale de la coupure : 2 heures (sauf accord collectif) ;
indemnité de coupure : possible selon accord ou usage (compensation financière) ;
le salarié doit pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant la coupure.
Amplitude de la journée de travail
L'amplitude est la durée entre le début et la fin de la journée de travail, coupures comprises.
Limite légale : 13 heures maximum par jour (sauf dérogations inspecteur du travail).
Repos quotidien et hebdomadaire
Le respect des repos est essentiel pour la santé et la sécurité des salariés. Voici les règles à appliquer :
Repos quotidien : 11 heures consécutives
Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
📌 Exemple : un salarié finissant à 23h ne peut pas reprendre avant 10h le lendemain.
⚠️ Dérogations possibles en HCR (activité accrue exceptionnelle) :
repos réduit à 9 heures maximum ;
compensation par repos équivalent dans les jours suivants.
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures minimum dans le secteur privé.
En principe, il est donné le dimanche, mais en hôtellerie-restauration, il peut être donné un autre jour selon l'organisation (avec roulement équitable).
💡 Bon à savoir : en HCR, ce repos peut être donné un jour autre que le dimanche selon l'organisation de l'établissement, avec un roulement équitable entre salariés.
Pauses
Au-delà de 6 heures de travail consécutif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes.
📌 Exemple : salarié travaillant de 10h à 16h30 (6h30) → pause obligatoire de 20 min minimum
💡 Bon à savoir : la pause n'est pas rémunérée, sauf si le salarié reste à disposition de l'employeur (ex : serveur devant répondre en cas d'arrivée d'un client).
📊 Exemple de planification sur 4 semaines avec modulation
Voici un exemple concret de répartition du temps de travail pour un serveur en HCR, avec alternance de semaines hautes et basses selon l'activité :
|Semaine
|Heures travaillées
|Détail
|Statut
|S1
|42h
|Semaine forte (événementiel : mariage samedi)
|+7h vs 35h
|S2
|34h
|Semaine basse (moins d’affluence)
|-1h vs 35h
|S3
|38h
|Semaine moyenne
|+3h vs 35h
|S4
|26h
|Semaine creuse (fermeture 2 jours)
|-9h vs 35h
Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit
Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives.
FAQ - Durée du travail HCR (IDCC 1979)
La durée légale du travail en HCR est la même que dans tous les secteurs : 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un temps complet.
Toute heure effectuée au-delà de 35h hebdomadaires (ou de la durée de référence en cas de modulation) constitue une heure supplémentaire donnant droit à majoration :
8 premières HS : +25%
HS au-delà : +50%
💡 Bon à savoir : la durée légale de 35h est un seuil, pas une obligation. Un salarié peut travailler moins (temps partiel) ou plus (avec heures supplémentaires) selon son contrat.
Les pauses et coupures doivent être prévues par l’organisation du travail et compatibles avec la santé et la sécurité. Elles sont tracées dans les plannings et, si nécessaire, assorties d’instructions écrites. Lorsque des indemnités sont versées, leur nature (salaire, indemnité, frais) est précisée pour un traitement paie conforme. Un affichage clair et une information régulière facilitent la compréhension par l’équipe.
Le travail de nuit et du dimanche est encadré par la loi et/ou la convention collective. Selon les cas, il peut ouvrir droit à des majorations ou à des repos compensateurs. La première étape consiste à définir précisément les plages concernées et à prévoir la rotation des équipes. Les heures correspondantes doivent être identifiées distinctement pour la paie et la DSN.
Règle générale : la coupure entre deux services ne peut pas dépasser 2 heures.
En revanche, un accord collectif peut prévoir une durée supérieure (ex : 3h ou 4h) avec compensations (indemnité de coupure, repos supplémentaires).
Si la coupure dépasse 2h sans accord collectif, elle est non conforme et peut être sanctionnée par l'inspection du travail.
Indemnité de coupure :
certains accords prévoient une compensation financière (ex : 3-5 € par coupure) ;
cette indemnité compense la contrainte liée à la coupure.
📌 Exemple : pour un serveur travaillant 11h30-14h30 puis 19h-23h :
coupure : 14h30-19h = 4h30
❌ non conforme sans accord collectif le permettant.
La preuve du temps de travail repose sur un faisceau d’éléments : système de pointage, relevés signés, plannings affichés, procédures internes, bulletins de paie cohérents et DSN conformes. La conservation de ces pièces et la traçabilité des corrections facilitent la réponse en cas de contrôle et limitent les risques de rappel.