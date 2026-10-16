À retenir Le bon choix dépend du niveau de délégation souhaité, de la complexité de la paie, des besoins RH et de la qualité de la migration ;

Payfit associe un service de paie pris en charge par une équipe d’experts, une plateforme RH et Payfit AI, tandis que vous gardez la validation finale ;

Lucca se concentre sur la préparation des données RH et leur transmission vers la solution de paie utilisée par l’entreprise ;

Silae couvre la production de la paie et les déclarations sociales, avec un fonctionnement possible en direct ou via un cabinet, un intégrateur ou un prestataire ;

Factorial réunit les données RH et de paie dans une même plateforme, avec la possibilité de travailler avec un comptable ou un consultant ;

Cegid s’adresse aux organisations qui recherchent une gestion structurée de la paie, de la déclaration sociale nominative et des processus administratifs.

Les meilleures alternatives à ADP ne se choisissent pas sur le nombre de fonctionnalités affichées. Comparez le rôle laissé à votre équipe, la couverture du cycle de paie, l’intégration aux RH, l’accompagnement et la migration. Payfit, Lucca, Silae, Factorial et Cegid répondent à des priorités différentes.

Solution Positionnement Cycle de paie RH et intégrations Cas d’usage à étudier Payfit Service de paie et RH avec équipe d’experts et Payfit AI Payfit prépare les bulletins et la DSN ; vous vérifiez et validez Plateforme RH centralisée, selon le périmètre choisi Déléguer la production de la paie tout en gardant la validation Lucca SIRH et préparation des données de paie Collecte, contrôle et transmission vers la solution de paie Connecteurs et exports vers plusieurs solutions Structurer les données RH avant la production de paie Silae Solution de paie et RH intégrée Production et validation des bulletins, jusqu’à la DSN selon le dispositif retenu Modules RH, paie et écosystème de partenaires Organiser une paie structurée en direct ou avec un partenaire Factorial SIRH intégrant un processus de paie Centralisation des variables et génération des bulletins, avec intervention possible d’un comptable ou consultant Données RH, documents, temps et paie dans un même environnement Centraliser les données RH et répartir les opérations Cegid Gestion structurée de la paie, de la DSN et des processus administratifs Contrôles, validation et déclarations selon la configuration retenue Portail, tableaux de bord, connecteurs et gestion multi-entités selon l’offre Piloter une organisation paie structurée ou multi-entités

Ce tableau donne une première orientation, pas un classement. Il ne remplace pas une démonstration sur vos données ni la vérification du périmètre réellement couvert par chaque offre.

Ce comparatif vous aide à choisir une alternative à ADP en partant du modèle de service. Identifiez qui collecte les informations, qui contrôle les données, qui prépare les bulletins et qui valide la clôture.

Commencez par les critères, comparez les cinq solutions, puis vérifiez la migration. Une solution peut centraliser les données sans opérer la paie. Un service peut préparer la paie avec une équipe dédiée, tout en vous laissant la validation finale.

Changer de solution de paie en janvier 2027 Télécharger notre guide

Pourquoi envisager une alternative à ADP ?

Envisager une alternative à ADP peut répondre à une évolution de votre organisation. En parallèle, la croissance de l’entreprise, une nouvelle organisation RH, un changement de cabinet ou le besoin de déléguer davantage d’opérations peuvent modifier vos critères.

Une charge de paie qui évolue avec l’entreprise

La gestion de la paie mobilise la collecte des variables, le suivi des absences, les changements de contrat, les contrôles, la validation et les déclarations sociales.

La DSN, ou déclaration sociale nominative, est un fichier mensuel produit à partir de la paie. Elle transmet aux organismes concernés les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale et peut aussi porter des signalements d’événements, comme un arrêt de travail ou une fin de contrat.

Lorsque plusieurs personnes interviennent ou que les données sont réparties dans plusieurs systèmes, une alternative permet ainsi de clarifier les rôles sans supprimer la validation attendue par l’employeur.

Le besoin de relier paie et RH

Les entreprises évaluent aussi la gestion des contrats, des congés, des absences, des notes de frais, des entretiens et des données collaborateurs. C'est la raison pour laquelle les informations RH doivent circuler jusqu’à la paie sans ressaisie inutile ni rupture de responsabilité.

Certaines organisations préfèrent un SIRH spécialisé qui alimente une solution de paie. D’autres recherchent un service qui prend en charge la paie et centralise une partie des processus RH. Identifiez la source de référence pour chaque donnée, puis demandez qui la contrôle et qui valide son utilisation pour la paie.

Le besoin de garder la main sans tout opérer

Les PME et les ETI n’ont pas toutes la même organisation. Une équipe peut vouloir gérer directement les données et les validations. Une autre peut souhaiter déléguer la préparation des bulletins et des déclarations, tout en gardant une visibilité sur les opérations.

Le comparatif doit donc montrer qui fait quoi. Il doit préciser qui collecte les variables, qui les vérifie, qui prépare les bulletins, qui traite les retours des organismes et qui valide la clôture. Cette lecture est plus utile qu’un classement général des solutions.

Quels critères comparer avant de changer de solution ?

Pour choisir une alternative à ADP, il faut comparer le fonctionnement réel du cycle de paie, les besoins RH et l’accompagnement. En effet, les offres ne couvrent pas toutes les mêmes opérations, même lorsqu’elles utilisent un vocabulaire proche.

Qui prend en charge le cycle de paie ?

Demandez une description concrète d’un mois de paie, accompagnée des questions suivantes :

qui collecte les variables ;

qui vérifie les absences et les changements de contrat ;

qui génère les bulletins ;

qui prépare et transmet les déclarations ;

qui traite les retours des organismes ;

qui clôture la paie.

Tandis qu'une solution peut fournir des fonctions de calcul sans prendre en charge les opérations, une autre peut centraliser les données, mais laisser la production à un gestionnaire. Une troisième peut quant à elle proposer une équipe qui opère la paie, pendant que vous gardez la validation finale.

C'est pourquoi il est primordial d'avoir une vision claire et concrète sur la prise en charge exacte de chaque responsable lors du cycle.

La DSN repose sur des données de paie cohérentes et correctement rattachées aux salariés et à leurs contrats. Vérifiez les contrôles disponibles, notamment en matière de vérification des fiches de paie, les retours visibles et le suivi des corrections.

⚠️ Attention : ne vous contentez pas de la mention « DSN automatique ». Demandez si elle couvre la génération, la transmission, l’analyse des retours et le suivi des anomalies.

Les règles françaises sont-elles bien couvertes ?

Votre choix doit également tenir compte de votre convention collective, de vos établissements, de vos types de contrats, de vos rythmes de travail et de vos situations particulières.

Pour cela, il est possible de demander une démonstration sur vos cas réels. Cela permet aussi de tester les variables, les absences, les changements de rémunération et les sorties et vérifier le traitement des évolutions légales et conventionnelles.

Quel accompagnement est prévu ?

L’accompagnement peut couvrir le cadrage, la migration, le paramétrage, la première paie, les questions courantes et les évolutions de votre organisation. Vérifiez l’interlocuteur, les canaux de contact et le contenu exact du service inclus.

Une équipe dédiée peut être utile, mais vous devez savoir ce qu’elle prend effectivement en charge et ce qui reste de votre responsabilité. Ne retenez aucun délai de réponse ou de migration sans confirmation contractuelle.

Quel niveau de transparence obtenez-vous ?

Vous devez pouvoir suivre les étapes du cycle de paie, comprendre la fiche de paie générée et tout autre élément qui attend votre validation, et retrouver les historiques utiles.

👉 À noter : renseignez-vous bien sur le périmètre global de l’offre et demandez une présentation de celui-ci (établissements, modules, intégrations, migration, accompagnement et opérations prises en charge) en comparant seulement des périmètres homogènes.

Que propose Payfit comme alternative à ADP ?

Payfit se distingue par un modèle de service de paie et RH avec une équipe d’experts prend en charge la préparation de la paie, tandis que vous gardez la visibilité et la validation finale.

Une paie préparée par des experts

Avec Payfit, l’équipe dédiée prépare les bulletins et la DSN. Elle intervient sur les opérations prévues dans le service, pendant que vous vérifiez les informations et validez la paie avant sa clôture.

Ce fonctionnement convient aux PME et aux ETI qui ne veulent plus opérer chaque étape de la paie, mais qui souhaitent conserver une décision claire sur les données et les montants. Il peut aussi répondre à une organisation qui veut faire évoluer progressivement la répartition des tâches entre l’équipe RH et le partenaire paie.

Calculateur de bénéfices avec Payfit Estimer les gains

Une plateforme RH au même endroit

La paie ne fonctionne pas isolément. Les congés, les absences, les contrats, les documents et certaines demandes collaborateurs peuvent alimenter la gestion RH dans une même plateforme, selon le périmètre retenu.

La centralisation ne signifie pas que Payfit gère toutes les décisions RH à votre place. Vous restez décisionnaire sur votre organisation, vos politiques internes et vos validations. Le service vous aide à exécuter les processus définis et à garder une vue d’ensemble.

Payfit AI en complément de l’équipe

Payfit AI, votre compagnon paie et RH, intervient en complément des experts. Il peut vous assister dans vos questions et dans certaines tâches liées aux données et aux processus RH, selon les fonctionnalités disponibles dans votre offre.

Une intelligence artificielle seule ne répond pas au même besoin qu’un service qui combine une plateforme, des experts et une validation par le client. Demandez toujours ce que l’IA réalise réellement, sur quelles données elle s’appuie et quelle place garde l’intervention humaine.

Pour quel profil ?

Payfit est à étudier si vous recherchez une alternative à ADP qui prend en charge la production de la paie, tout en vous laissant valider les résultats. C’est aussi une piste lorsque vous voulez rapprocher la paie des processus RH sans opérer vous-même toutes les opérations mensuelles, dans le cadre de l'externalisation de la paie de votre PME ou de votre ETI notamment.

Avant de choisir, vérifiez les conventions collectives, les situations particulières, les établissements et les intégrations dont votre entreprise a besoin. Ces éléments doivent être confirmés lors du cadrage de votre projet.

Dans quels cas Lucca peut-il être une alternative à ADP ?

Lucca est à étudier lorsque votre priorité est de structurer les données RH et de préparer la paie avant leur transmission à une solution de paie. Son Assistant Paie centralise les informations, organise les tâches et les transfère vers les solutions connectées.

Un rôle centré sur la préparation

Le logiciel couvre la collecte des données de rémunération et d’absence, leur vérification, puis leur transmission vers des solutions de paie par connecteurs ou exports. Le traitement final reste lié à la solution utilisée et au gestionnaire de paie.

Ce modèle peut convenir si vous conservez déjà une solution de paie et voulez limiter la ressaisie, à condition de définir clairement les flux et les responsabilités.

Une solution adaptée à un SIRH modulaire

Lucca peut répondre aux entreprises qui veulent construire un environnement RH par modules. Vérifiez les besoins réels : absences, rémunération, gestion administrative, temps ou notes de frais.

Ce choix est moins adapté si vous voulez confier la production de la paie à une équipe externe dans un service intégré.

À qui Silae convient-il comme alternative à ADP ?

Silae convient aux organisations qui recherchent une solution de paie et RH structurée, avec une production des bulletins et des déclarations jusqu’à la DSN. Le fonctionnement peut être piloté en direct, par un cabinet, par un intégrateur ou par un prestataire, selon le dispositif retenu.

Une couverture orientée paie

La couverture mySilae inclut la production et la validation des bulletins, la saisie des variables et la génération des DSN, ainsi que des modules RH.

Silae peut convenir à une entreprise avec une équipe paie, un cabinet ou un partenaire. Clarifiez le niveau d’opération attendu : qui paramètre, saisit, contrôle et transmet ?

Un choix à confronter à votre organisation

Si vous cherchez une prise en charge opérationnelle complète, comparez surtout l’accompagnement autour de la solution. Demandez une démonstration sur vos établissements, contrats et variables, puis vérifiez les contrôles et les responsabilités.

Quand Factorial peut-il répondre au besoin ?

Factorial peut répondre aux PME qui veulent centraliser les données RH et de paie dans une même plateforme, tout en travaillant avec leur comptable ou un consultant lorsque l’expertise paie est nécessaire. La collecte des variables, la préparation des données et la génération des bulletins sont des services inclus dans l'offre.

Une approche centrée sur la centralisation

Factorial rassemble les données nécessaires à la paie et les relie à d’autres sujets RH. Des intégrations sont aussi proposées lorsque l’entreprise conserve un autre système de paie.

Ce modèle peut convenir si vous voulez donner un même espace aux RH, aux managers et aux personnes qui préparent la paie. Clarifiez toutefois qui contrôle, qui valide les bulletins et qui échange avec les organismes.

Une expertise à organiser autour de la plateforme

Factorial présente une collaboration possible avec un expert-comptable ou un consultant. La comparaison avec Payfit porte alors sur le modèle de service : une équipe dédiée prépare la paie chez Payfit, tandis que l’entreprise, le comptable ou le consultant peuvent se répartir les opérations autour de Factorial.

Pourquoi retenir Cegid pour une organisation structurée ?

L'alternative Cegid est à étudier lorsque votre organisation a besoin d’un cadre structuré pour la paie, la DSN, les contrôles administratifs et le pilotage. Cegid Payroll Ultimate présente notamment des tableaux de bord, des contrôles de paie, des connecteurs et une gestion multi-sociétés ou multi-établissements selon l’offre.

Une solution pour des processus définis

Cegid met en avant les contrôles personnalisables, la validation et la post-paie dans un environnement où les rôles et les circuits sont définis.

Ce cadre peut répondre à une ETI ou à une organisation qui veut renforcer son pilotage. Vérifiez le périmètre inclus et les services associés.

Un environnement à comparer avec vos ressources internes

Cegid peut convenir si vous disposez d’une équipe paie structurée ou d’un partenaire pour le paramétrage et les contrôles. Si vous recherchez une prise en charge opérationnelle, comparez la solution avec une offre de service qui réalise les opérations pour vous.

Déterminez si votre organisation veut opérer le cycle, le partager avec un prestataire ou en déléguer une plus grande partie à une équipe dédiée.

Une migration depuis ADP se prépare comme un projet de paie, avec un inventaire des données, des responsabilités et des échéances. Aucun délai ne doit être présenté comme garanti avant l’audit du périmètre.

1. Cartographiez l’existant

Commencez par lister les sociétés, établissements, salariés, contrats, conventions collectives, rubriques, absences, organismes, historiques et interfaces utilisés. Identifiez les personnes qui saisissent, contrôlent et valident chaque information.

Cette cartographie distingue les données indispensables à la prochaine paie de celles à conserver pour l’historique ou le pilotage. Elle évite de lancer un export sans savoir comment les données seront reprises.

2. Demandez un export complet et exploitable

Demandez à votre solution actuelle les données nécessaires à la reprise. Vérifiez le format, la période couverte, les identifiants salariés et les informations relatives aux contrats. Conservez les documents et états utiles à vos contrôles internes.

Lors d’un changement de logiciel de paie ou de tiers déclarant, traitez avec l’éditeur ou le prestataire les informations nécessaires à la continuité des déclarations. Net-entreprises publie notamment des ressources sur la récupération des données clés des individus et de leurs contrats en cas de changement de solution ou de tiers déclarant.

3. Paramétrez la nouvelle organisation

Définissez les règles de validation, les rôles, les accès, les calendriers, les organismes et les flux avec les outils RH. Si vous déléguez la paie, écrivez précisément ce que le partenaire réalise et ce que vous devez encore valider.

Pour Payfit, le principe est clair : l’équipe prépare les bulletins et la DSN, puis vous vérifiez et validez. Pour une autre solution, formalisez le même cycle avec vos interlocuteurs afin d’éviter les zones grises.

4. Testez sur des situations représentatives

Ne testez pas seulement un salarié avec une rémunération fixe. Ajoutez les situations qui créent habituellement des contrôles : entrée, sortie, absence, changement de contrat, prime, temps partiel ou variation exceptionnelle.

Comparez les résultats avec l’historique disponible. Un test réussi ne dispense pas de vérifier les paramétrages conventionnels et les échanges déclaratifs. Il montre que le scénario prévu fonctionne dans le périmètre testé.

5. Organisez la bascule et le suivi

Fixez une date de bascule, les responsables et les actions autour de la clôture. Préparez un circuit d’escalade en cas d’anomalie et définissez la durée d’un éventuel double contrôle.

Après la première paie, suivez les écarts et les questions. La migration est terminée lorsque les données sont accessibles et que les responsabilités sont comprises.

Vous cherchez un service de paie qui combine prise en charge opérationnelle, équipe d’experts et visibilité sur vos RH ? Échangez avec Payfit pour confronter votre organisation, vos besoins et votre niveau de délégation à une solution adaptée.