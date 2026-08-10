À retenir Factorial est un SIRH complet, mais sa gestion de la paie reste configurée manuellement et demande un paramétrage poussé pour respecter les conventions collectives françaises ;

Le choix de la meilleure alternative à Factorial dépend surtout du niveau d'automatisation de la paie recherché et de sa capacité à couvrir les spécificités réglementaires françaises (conventions collectives, DSN) ;

Plusieurs profils de solutions existent : paie automatisée et nativement intégrée, SIRH orienté recrutement, ou encore couverture internationale des équipes ;

Une migration bien préparée (export des données, paramétrage des conventions collectives, reprise des historiques d'absences) permet généralement de changer d'outil en quelques semaines avec un accompagnement dédié.

Factorial est un SIRH (Système d'Information des Ressources Humaines) populaire auprès des PME françaises et espagnoles, couvrant les congés, le suivi du temps de travail ou encore le recrutement. Pour les PME cherchant une gestion administrative plus fluide et spécifiquement adaptée aux règles hexagonales, plusieurs solutions existent sur le marché.

Identifier les meilleures alternatives à Factorial revient donc à comparer plusieurs critères : le niveau d'automatisation de la paie, la couverture des conventions collectives ou encore l'accompagnement proposé lors du changement d'outil.

Pourquoi chercher une alternative à Factorial ?

Factorial est un SIRH complet, mais sa gestion de la paie nécessite une configuration manuelle plus importante que des solutions spécialisées, notamment pour les Conventions Collectives Nationales (CCN).

Selon le Baromètre RH 2026 réalisé par Tissot et Payfit, 62 % des professionnels des ressources humaines consacrent entre 1 et 5 jours par mois à la paie. Face à cette charge administrative, de nombreuses PME cherchent à faire avancer leur processus. Bien que Factorial soit très adapté pour les entreprises qui privilégient les modules de recrutement ou d'intégration avec une rémunération simple, certaines entreprises peuvent toutefois rechercher un niveau d’automatisation plus avancé sur la paie.

La paie y est configurée manuellement et non entièrement automatisée comme sur Payfit. De plus, la couverture des conventions collectives reste plus limitée face aux spécificités sociales françaises. Enfin, la génération de la DSN se révèle moins native, ce qui demande souvent de passer le relais à des outils externes pour finaliser les déclarations.

💡 Bon à savoir : Factorial reste très adapté pour les PME qui privilégient les modules RH (recrutement, onboarding, entretiens) et dont la paie est simple.

Quels sont les critères à regarder avant de choisir une alternative à Factorial ?

Choisir une alternative à Factorial ne consiste pas uniquement à comparer les fonctionnalités RH disponibles. Pour les PME françaises, le choix d’un logiciel SIRH dépend aussi de la manière dont la paie est gérée, du niveau d’automatisation proposé et de la capacité de l’outil à prendre en compte les spécificités réglementaires françaises.

Certaines solutions privilégient une approche SIRH large, avec des fonctionnalités avancées de gestion des talents, de recrutement ou d’organisation interne. D’autres mettent davantage l’accent sur l’automatisation de la paie et la conformité sociale.

D'autres plateformes adoptent une approche hybride : réunir la gestion de la paie et les fonctionnalités RH essentielles dans une même plateforme. Les entreprises peuvent ainsi gérer leurs bulletins de salaire, leurs déclarations sociales, mais aussi leurs congés et absences, notes de frais, documents RH, gestion administrative du personnel et espace collaborateur.

Perception courante d’une solution centrée sur la paie La réalité des services avec Payfit Centré uniquement sur la rémunération SIRH complet avec les congés, les notes de frais et les documents Peu adapté à la gestion globale Espace collaborateur dédié pour centraliser chaque demande Conformité standardisée Prise en charge experte de plus de 800 conventions collectives

Au-delà des fonctionnalités, la conformité est devenue un enjeu pour les équipes RH. D'après le Baromètre RH 2026 Tissot x PayFit, 75 % des professionnels RH souhaitent avoir la garantie de la conformité juridique de leurs décisions. Le choix d’un logiciel doit donc prendre en compte non seulement les usages quotidiens des équipes, mais aussi la fiabilité des processus de paie et des obligations sociales.

Quelles sont les 5 meilleures alternatives à Factorial ?

Payfit, Silae, Personio, Lucca et Rippling sont les meilleurs logiciels de paie alternatifs à Factorial pour les PME françaises en 2026.

Payfit, la paie automatisée native pour les PME françaises

Contrairement aux solutions reposant davantage sur une paie à paramétrer, Payfit propose une automatisation de la paie native, pensée pour simplifier le quotidien des PME. La solution prépare les éléments de paie et les déclarations sociales tout en vous permettant de les vérifier. Vous gardez ainsi la maîtrise des validations.

Au-delà de la paie, Payfit propose un environnement SIRH complet qui comprend :

la gestion des congés et des absences ;

les notes de frais ;

les documents RH ;

un espace collaborateur dédié.

L’objectif est de centraliser la gestion du personnel dans un seul outil et réduire les tâches administratives.

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Silae, pour les entreprises accompagnées par un cabinet comptable

Ce logiciel de gestion de la paie est le spécialiste historique pour les cabinets d'expertise comptable et leurs clients. Il reste très solide sur la conformité légale et le respect des normes françaises.

Son interface s'avère toutefois complexe pour une gestion directe en interne sans l'intervention d'un expert. Il s'adresse aux structures qui souhaitent déléguer la saisie complète et qui ne cherchent pas une solution pour opérer en toute autonomie.

Personio, pour les PME en hypercroissance orientées ressources humaines

Il s'agit d'une plateforme avec un positionnement SIRH très fort, notamment sur le recrutement, l'onboarding et l'évaluation des performances. Néanmoins, il convient de nuancer son approche de la rémunération. L'édition des bulletins y est généralement externalisée et le logiciel reste moins adapté pour couvrir en profondeur toutes les subtilités légales locales.

Lucca, pour les ETI avec des besoins RH spécifiques

Cette solution administrative est modulaire et s'adresse principalement aux ETI comptant de 50 à 500 salariés. Les entreprises choisissent les modules à la carte selon leurs priorités du moment. La création des bulletins n'est pas native et nécessite d'être couplée avec un autre prestataire externe comme Silae ou Nibelis pour fonctionner correctement au quotidien.

Rippling, pour les entreprises composées d'équipes internationales

Plateforme d'origine américaine, Rippling est conçue pour encadrer des équipes réparties dans plusieurs pays. Elle se montre très performante sur la gestion de la flotte informatique couplée au suivi des talents. Ce système se révèle toutefois peut être moins adapté aux entreprises recherchant une couverture approfondie des spécificités françaises, telles que la génération de la DPAE et de la déclaration sociale nominative.

Quelle alternative à Factorial choisir selon votre profil ?

Le choix d’une alternative à Factorial dépend principalement de vos priorités : automatiser la paie, disposer d’un SIRH complet, structurer vos recrutements ou accompagner le développement d’équipes internationales. Avant de changer de logiciel, il est essentiel d’identifier vos besoins métier, votre niveau d’autonomie en paie et les processus RH que vous souhaitez centraliser.

Profil de l’entreprise Solution recommandée Raison principale du choix PME de 1 à 50 salariés (paie prioritaire) Payfit Rémunération automatisée native et conformité assurée PME de 50 à 200 salariés (SIRH et paie) Payfit Équilibre parfait entre l’administration des talents et la paie Startup avec un recrutement intense Personio Fonctionnalités poussées pour l’acquisition de nouveaux profils ETI avec une présence internationale Rippling Centralisation fluide des données pour plusieurs pays distincts Entreprise passant par un comptable Silae Interface pensée pour la collaboration avec les cabinets externes

💡 Bon à savoir : pour une PME française soucieuse de réduire la charge administrative liée à la paie tout en conservant des fonctionnalités RH essentielles, une solution combinant SIRH et paie automatisée peut représenter un choix adapté.

La migration depuis Factorial implique l'export de vos données collaborateurs, la récupération des historiques d'absences, puis le paramétrage du nouveau système avec vos règles conventionnelles.

Il convient de structurer vos actions dans un ordre logique pour vous approprier sereinement le nouvel environnement. Un projet de transition bien mené repose sur trois grandes étapes :

l'exportation complète des données depuis votre ancien outil de travail ;

le paramétrage minutieux des informations liées à vos conventions collectives ;

l'anticipation de la reprise des historiques de congés en cours de période.

⚠️ Attention : si vos bulletins étaient gérés via un module Factorial couplé à un partenaire externe, pensez à anticiper le transfert de ces éléments indépendamment.

Vouloir changer de prestataire de paie est une étape importante. Avec Payfit, la migration peut être réalisée en environ deux semaines avec l’accompagnement d’experts dédiés.